Odluka koju svi donosimo može biti presudna za budućnost naše djece: 'Već je otišlo predaleko'

Kao pojedinci možemo učiniti puno toga kako bismo doprinijeli zaštiti okolišta. Ali to nije, primjerice, samo vođenje računa o prijevoznim sredstvima ili hrani koju bacamo čim joj prođe rok, iako je ispravna za konzumaciju. Važna je i odluka za koga ćemo glasati na izborima, poručuje Petra Boić Petrač, regionalna direktoricu komunikacija u World Wide Fund for Nature (WWF) Adria.

- Svatko od nas mora napraviti tu promjenu i birati održivo i paziti koga bira na izborima jer smo toliko praznih obećanja dobili. Evo, ja sam sigurna da među našim gledateljicama i gledateljima ima onih koji će uskoro na svoje prve izbore u životu. Tu smo opet mi. Na nas se gleda koga ćemo odabrati i kome ćemo vjerovati i dati povjerenje da će nas stvarno izvesti na pravi put, rekla je Boić Petrač na našoj konferenciji ekoLucija 101.

Naglasila je i da energetsku krizu koja traje od početka rata u Ukrajini ne treba promatrati samo kroz prizmu cijena goriva.

- To je i proizvodnja hrane. To je svaki naš korak, to je svaki naš plan, to je gdje ćemo na more, kamo ćemo na odmor. To je onaj ribar kojeg sam prije spominjala koji kaže: 'nema plavog dizela, ja ne mogu više na more. A i šta ću ići na more kad ribe više nema.' Problem su neki ljudi koji su se odlučili 'igrati' rata koji ima takve posljedice na sve nas, zbog kojih će patiti i moja djeca i djeca moje djece ako se to brzo ne zaustavi. A ja se čak bojim da je već otišlo predaleko, rekla je Boić Petrač.

