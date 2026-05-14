Učenici u školi pokrenuli 'eko patrolu' i osvojili put u Francusku: 'Odradili smo i dva eksperimenta'

U listopadu prošle godine dvadeset i četiri učenika i učenice Poljoprivredno-prehrambene škole Požega posjetili su Strasbourg, prijestolnicu Europskog parlamenta. Ondje su sudjelovali u projektu Euroscola te su na jedan dan ušli u ulogu zastupnika u Europskom parlamentu, predstavničkom tijelu Europske unije.

Kako su učenici došli do nagrade?

Put su osvojili u sklopu našeg natjecanja ekoLucija 101, na koji škole mogu prijaviti i ove godine. Njihov projekt ‘Reciklirajmo – mijenjajmo svijet’ osigurao im je prvo mjesto. Učenici su snimali edukativne videe, izrađivali predmete od recikliranih materijala i osnovali eko patrolu u svojoj školi.

- Ja bih istaknula da smo pravili spremnike za reciklažu, znači papir, plastika, limenke, bio otpad. Imali smo razna predavanja. Najdraži dio projekta, meni osobno, je bilo nova iskustva, znanja, smijeh i sve te radionice koje smo radili zapravo zajedno da bi osvijestili mlade, priča učenica Sara Kolundžić.

Škola je uključila sve učenike

U školi su obilježavali Dan planeta Zemlje i Međunarodni dan biološke raznolikosti te organizirali predavanja i proveli dva eksperimente.

- U projektu je bilo jako zanimljivo sudjelovati. Jako je bilo poučno nešto novo naučiti od samih profesora. Meni je isto najviše bilo zanimljivo to što smo radili s ostalim učenicima, ne samo međusobno kao razred, nego smo ubacili sve učenike škole. To mi je bilo jako drago, veselo, izjavila je učenica Ivana Vukoje.

I ove godine jednu školu vodimo u Strasbourg

Jedna ekipa učenika srednje škole može ove godine osvojiti putovanje u Strasbourg. Kako svake godine, tako i ove tražimo najbolje školske ekološke projekte. Tu titulu možete osvojiti ako se prijavite na naš natječaj ekoLucija 101 s eko projektom kojeg ste proveli prošle školske godine u svojoj školi.

Osim srednjoškolaca, koje u Strasbourg vodi Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, prijaviti se mogu i osnovnoškolci. Za njih smo kao glavnu nagradu pripremili STEMI Hexapod, edukativnog robota te druženje s ekipom iz WWF-a. Prijaviti se možete u nekoliko kategorija: školski vrtovi, recikliranje i odvajanje otpada, edukacija učenika te zdrava prehrana. Detalje možete pronaći na našem portalu.

Čitavu konferenciju pogledajte u videu:

Projekt ekoLucija 101 provodi portal srednja.hr. Partneri projekta su World Wide Fund for Nature (WWF Adria), Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Stemi. U sklopu projekta smo otvorili natječaj kojim nagrađujemo najbolje eko-projekte škola u Hrvatskoj. Prijavite se ispunjavanjem ovog obrasca.