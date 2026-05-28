ekoLucija 101 opet nagrađuje: Ovo su najbolji eko-projekti škola u Hrvatskoj i nastavnici koji stoje iza njih

Održivu budućnost osigurat ćemo kvalitetnim obrazovanjem o njenoj važnosti, a na tome se itekako kvalitetno radi. Svake godine nas osnovne i srednje škole diljem Hrvatske impresioniraju svojim projektima koji se tiču ekologije i održivosti. Zato smo i ove godine pokrenuli natječaj kojim ih za to nagrađujemo - ekoLucija 101.

Otvoren je na istoimenoj online konferenciji koja se emitirala na Dan planeta Zemlje, 22. travnja, na YouTube kanalu portala srednja.hr. Ugostila je stručnjake s velikim iskustvom u području ekologije i održivosti, kao i učenike i nastavnike jedne od škola koja je prošle godine pobijedila na natječaju.

Što su nagrade?

Škole su se na natječaj mogle prijaviti u jednoj od četiri kategorije: školski vrtovi, recikliranje i odvajanje otpada, edukacije učenika te zdrava prehrana. Prijave su zatvorene 13. svibnja u ponoć, a pristiglo je ukupno 69 prijava. Velika konkurencija žiriju sastavljenom od predstavnika partnera natječaja i redakcije portala srednja.hr zadala je ozbiljno težak zadatak - izabrati najbolje projekte u svakoj od kategorija, ali i pobjednike u ukupnom poretku.

Najbolji projekti u svakoj od kategorija bit će nagrađeni posebnim priznanjem. Pobjednik u kategoriji osnovnih škola nagradit će World Wide Fund for Nature (WWF Adria) i tvrtka Stemi. stručnjaci iz WWF Adria održat će radionicu za učenike, a u školu će stići i i Hexapod, edukativni robot tvrtke Stemi. Uz njega dolazi sav potreban hardware i software, kao i pristup edukacijskoj platformi Stemi Lab s nastavnim materijalima za izvođenje robotike i besplatnim STEM sadržajima.

Pobjednička srednja škola osvaja Euroscola putovanje u Strasbourg kroz dvodnevni put busom koje organizira Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Osim što će srednjoškolci imati priliku uživati u putovanju, na jedan dan moći će zaviriti u posao zastupnika u Europskom parlamentu.

Termin Euroscole je 9. listopad 2026., a na put se kreće 8. listopada. Europski parlament će osigurati i ručak za sudionike 9. listopada, tijekom trajanja programa.

Najbolji projekt u kategoriji Recikliranje i odvajanje otpada

Priznanje za najbolji projekt u kategoriji Recikliranje i odvajanje otpada ove godine odlazi u Zadar. Projekt Bubble box Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole, razvijen pod mentorstvom nastavnica Kristine Kapitanović Bašić i Ivane Čapeta, proglašen je najboljim.

Nastavnice i učenici uključeni u projekt prepoznali su važan ekološki problem - u Hrvatskoj se svake godine potroši na milijune žvakaćih guma koje ispred škola i na javnim površinama stvaraju ljepljivi otpad. Istovremeno, u Hrvatskoj ne postoji sustav prikupljanja otpada od žvakaćih guma niti njihovog recikliranja. Upravo zato su uzeli stvari u svoje ruke i razvili Bubble Box.

- Žvakaća guma je izrađena od polimera, sintetičke gume i aditiva, što znači da se ne razgrađuje prirodno. Na tlu ostaje do 20 godina, a čišćenje javnih površina visokotlačnim strojevima je skupo i neodrživo. Naš inovativan pristup su Bubble Box kutije. Bubble Box je specijalizirana kutija za sigurno prikupljanje iskorištenih žvaka, dizajnirana od MDF-a i pleksiglasa, ekoloških materijala koji su jednostavni za izradu i održavanje, a ona postaje školski mini-laboratorij za kružnu ekonomiju, objašnjeno je u prijavi na natječaj. Bubble Box | Foto: Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola

Učenici su najprije rasporedili kutije po školi, prikupljali odbačene žvake i vodili evidenciju njihove količine. Prikupljene žvake su namakali u otopini alkohola ili octa kako bi ih dezinficirali, a potom su ih sušili na upijajućem papiru. Tako osušene žvake mogli su otopiti zagrijavanjem i izliti u silikonske kalupe, a nakon što se ohlade dobili su potpuno nove proizvode - privjeske, magnete, pločice s logom škole.

U svemu su surađivali sa Čistoćom Zadar. Učenici su bili u posjeti na stručnom predavanju, upoznali su potpuke obrade otpada i dogovorili partnersku suradnju na svom projektu. Učenice uključene u projekt Bubble Box | Foto: Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola

Najbolji projekt u kategoriji Školski vrtovi

Osnovna škola Mladost iz Zagreba nositeljica je priznanja za najbolji eko-projekt u kategoriji Školski vrtovi. Učenici te škole su pod mentorstvom nastavnice Monike Smojver sadili i održavali pametni hidroponski vrt te uz pomoć AI alata istraživali kompatibilnost biljaka i njihove potrebe za svjetlom.

Učenici su uzgajali biljke u vodi, bez tradicionalnog tla, čime su trošili do 90% manje vode nego u klasičnoj poljoprivredi. Uz to, hidroponija omogućuje uzgoj tijekom cijele godine, bez obzira na vanjske uvjete, što projekt čini dostupnim svakoj školi. Dovodeći vrt u učionicu, umjesto obrnuto, njihov primjer može inspirirati škole u gradskim područjima s ograničenim pristupom prirodi.

- Projekt Pametni vrt izdvaja se kao moderan pristup ekološkom obrazovanju. Umjesto tradicionalnog rada u vrtu, učenici istražuju inovativne metode uzgoja, koriste digitalne alate i postaju aktivni sudionici u zaštiti prirode, napisali su u prijavi na natječaj. Foto: Osnovna škola Mladost

Uz to, njihov projekt nije stao na uzgoju biljaka. Učenici u Foto klubu vizualno su dokumentirali proces i dijelili ga s ostalim učenicima u školi, Medijska grupa pisala je sadržaj o hidroponskom vrtu i širila ekološku poruku u cijeloj zajednici, a Debatni klub bavio se temom ljudskog utjecaja na okoliš i argumentirano raspravljao o održivosti.

- Naučili smo koje vrste smiju rasti jedna uz drugu te točno koliko je svjetlosti potrebno svakoj od njih tijekom različitih faza rasta. Ovu smo opciju aktivirali izravno na sustavu vrta koji nudi takvu vrstu automatizirane podrške. Osim same sadnje, učenici su računali potrošnju električne energije potrebne za rad sustava, povezujući tako fiziku i matematiku sa stvarnim ekološkim izazovima. Na taj smo način kod učenika potaknuli ne samo interes za vrtlarenje, već i dublje razumijevanje održivog razvoja i odgovornog korištenja resursa, istaknuli su iz škole. Foto: Osnovna škola Mladost

Najbolji projekt u kategoriji Edukacija učenika

Projekt Pametni vlak Arduino Express Gimnazije Vukovar najbolji je u kategoriji Edukacija učenika. Nastavnici Sanja Pavlović Šijanović, Davor Šijanović i Antonija Milić mentorirali su učenike u razvoju inovativnog eko-edukativnog alata koji povezuje STEM područje i brigu za okoliš.

Riječ je o vlakiću kojeg korisnici sastavljaju, a kroz njegovu izradu i programiranje učenici aktivno istražuju vlastito okruženje, prikupljaju podatke i razvijaju svijest o utjecaju čovjeka na prirodu. Pri tome, svaki njegov vagon ima posebnu ekološku ulogu.

- Pametna kamera omogućuje dokumentiranje okoliša i razvoj odgovornog promatranja, radar osigurava sigurno kretanje i razumijevanje prostora bez oštećenja okoliša, laboratorij za kvalitetu zraka mjeri oku nevidljive parametre poput CO₂, PM čestica i vlage te potiče učenike na donošenje konkretnih prijedloga za zdraviji prostor, dok Geigerov brojač uvodi teme sigurnosti, znanstvene pismenosti i odgovornog odnosa prema tehnologiji, povezujući učenje s primjerima iz stvarnog svijeta, pojasnili su u svojoj prijavi. Arduino Express | Foto: Gimnazija Vukovar

Projektom su željeli odgovoriti na problem u školstvu kojeg su primijetili - nedovoljnu povezanost teorijskih znanja o okolišu s konkretnim iskustvom. Važan dio projekta je i razmišljanje o odgovornoj upotrebi tehnologije.

- Pametni vlak funkcionira kao mobilni eko-laboratorij. Učenici provode mjerenja u učionici, školskom dvorištu i okolini, izrađuju grafove, eko-dnevnike i digitalne karte te predlažu rješenja prozračivanja prostora, ozelenjivanja, smanjenja otpada i racionalnog korištenja resursa čime razvijaju ekološku pismenost i aktivno sudjeluju u stvaranju održivijeg školskog okruženja, naveli su iz škole. Arduino Express | Foto: Gimnazija Vukovar

Najbolji projekt u kategoriji Zdrava prehrana

Projekt 'Košarica održivosti' Osnovne škole Eugena Kvaternika iz Velike Gorice proglašen je najboljim u kategoriji Zdrava prehrana. Njega su osmislile i provodile nastavnice Dalia Kager i Nataša Čurić s ciljem da kod učenika potakne održive navike koristeći, pri tome, svakodnevne situacije.

- U središtu projekta bilo je promišljanje o hrani koju svakodnevno konzumiramo i o važnom pitanju: odakle dolazi ono što jedemo i kakav to ima utjecaj na okoliš? učenici su prepoznavali razliku između domaćih i uvoznih proizvoda, istraživali podrijetlo hrane, promišljali o putu proizvoda od proizvodnje do trgovine te razvijali svijest o tome kako naši izbori utječu na okoliš, rekli su iz škole u prijavi. Foto: Osnovna škola Eugena Kvaternika

Poseban naglasak bio je na razumijevanju da svaki proizvod ima svoju 'priču', od uzgoja i proizvodnje do transporta i dolaska na policu trgovine. U projekt su uključili ukupno 317 učenika od 1. do 8. razreda te 18 učitelja, pa je utjecaj projekta bio velik. Uvodno predavanje održali su članovi školske zadruge 'Eugen'.

- Završni zadatak bila je izrada košarica održivosti, kroz koje su učenici pokazali razumijevanje održive potrošnje i važnosti odgovornog izbora proizvoda, objasnili su iz škole. Foto: Osnovna škola Eugena Kvaternika

Pobjednik u kategoriji osnovnih škola

Osnovna škola Cestica pobjednik je u ukupnom poretku osnovnih škola za svoj projekt Glas mladih protiv tišine boli. Učenici su pod mentorstvom nastavnika Željka Martana aktivno radili na osvještavanju dvije važne teme: mentalnog zdravlja mladih i boravka u prirodi.

- Kroz projekt smo željeli pokazati da briga o mentalnom zdravlju učenika ne počinje samo razgovorom, nego i stvaranjem sigurnog, prirodnog i poticajnog okruženja u kojem djeca mogu disati, stvarati i osjećati se prihvaćeno. Na inicijativu učenika uredili smo školski okoliš, postavili povišene gredice, sadili drveće te razvijali školski vrt kao prostor učenja, smirenja i zajedništva, pojasnili su u svojoj prijavi. Foto: Osnovna škola cestica

Učenici su, pri tome, aktivno sudjelovali u sadnji i brizi o biljkama te uređenju školskog okoliša. Njihov vrt tako je postao mjesto emocionalnog rasterećenja i podrške učenicima koji se nose sa stresom i pritiscima koje često ne znaju izraziti riječima.

- Boravak na otvorenom, rad sa zemljom i briga o biljkama pokazali su se kao snažan alat za smirivanje, povezivanje i razvoj osjećaja pripadnosti. Djeca su kroz praktičan rad učila strpljenje, suradnju i empatiju, ali i pronalazila trenutke mira u ubrzanom i često emocionalno zahtjevnom svakodnevnom životu, naveli su.

Njihov projekt je uključivao i više od 28 radionica emocionalne pismenosti, krugove emocionalne podrške i aktivnosti za učenje suočavanja sa stresom. Uz to, učenici su radili i kreativne akcije kojima su promicali važnost mentalnog zdravlja.

- Kroz ovaj projekt škola je postala više od mjesta učenja – postala je prostor razumijevanja, podrške i povezanosti s prirodom. Vjerujemo da dijete koje nauči brinuti o biljci, prirodi i zajednici lakše nauči brinuti i o sebi te drugima, poručili su pobjednici. Foto: Osnovna škola Cestica



Pobjednik u kategoriji srednjih škola

U ukupnom poretku srednjih škola, pobjedu je odnijela Prva gimnazija u Zagrebu za svoj projekt PANDA (Promoting Awareness of Nature and Developing Action). Kako su nam objasnili, riječ je o projektu koji je nastao iz potrebe da se o održivosti s mladima razgovara iskreno i konkretno. Trajao je cijele školske godine, a povezao je i učenike i nastavnike, odnosno cijelu školu.

- Njegov je cilj bio razviti održive navike, kritičko razmišljanje i osjećaj osobne odgovornosti za zajednicu i okoliš. Projekt se posebno bavio problemom greenwashinga i pseudoodrživih praksi, ali i pitanjem koje se među mladima sve češće javlja, a to je osjećaj nemoći pred klimatskim i društvenim problemima (suvremena ekoanksioznost mladih). Kroz aktivnosti projekta učenici su učili kako pojedinac ipak može djelovati, kako izgleda politička i društvena odgovornost te zašto promjene uvijek počinju od zajednice, istaknuli su u prijavi. Foto: Prva gimnazija Zagreb

Učenici su pod mentorstvom nastavnika Dragana Rašića najprije kreirali nazgled bezazleno 'čudovište' i postavili ga na hodnike škole. Mjesecima su ga 'hranili' plastikom koju svakodnevno koriste, pa je čudovište s vremenom poraslo i postalo znak projekta.

- Tako je naš neprimjetni problem 'oživio' pred našim očima. Čudovište je izrađeno na štapovima i uz poluge kojima je moglo otvarati usta iz kojih su virili oštri plastični zubi. Uz poruke učenika, prošetalo je školom i ulicama lokalne zajednice te izazvalo brojne reakcije učenika, nastavnika, prolaznika. Tim oblikom mirnog aktivizma učenici su pokazali da mladi nisu samo promatrači problema, nego i pokretači promjena, naveli su iz škole.

U provedbi cijelog projekta učenici su povezivali sadržaje iz Biologije, Politike i gospodarstva, Psihologije i Etike, pa su u sve bili uključeni i brojni nastavnici. Učenici su posjetili i Zagrebačku mrežu aktivističkih grupa (ZMAG) te sudjelovali na radionici upcyclinga. U zadnjoj fazi projekta, posjetili su partnersku školu u Nizozemskoj gdje su proučavali primjere održivih praksi i stečena znanja prenijeli natrag u svoju školu.

- Projekt nije ostao samo na razgovoru o ekologiji, nego je mladima pokazao da promjena nije nešto daleko i nedostižno. Najvažniji rezultat projekta upravo je promjena načina na koji učenici promišljaju o vlastitoj ulozi u društvu i okolišu, ne kroz osjećaj straha i bespomoćnosti, nego kroz osjećaj zajedništva i snage, poručili su iz škole.

Čestitamo školama pobjednicama! O načinu preuzimanja nagrada bit ćete obaviješteni putem e-mail adresa koje ste naveli prilikom prijave na natječaj. Foto: Prva gimnazija Zagreb

Projekt ekoLucija 101 provodi portal srednja.hr. Partneri projekta su World Wide Fund for Nature (WWF Adria), Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Stemi.