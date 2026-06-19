Niste polagali maturu? I dalje možete upisati kratki stručni studij, a nudi se i jedan u području ekonomije

U Hrvatskoj je za upis na studij potrebna državna matura, no od tog pravila postoji iznimka. Kratki stručni studiji mogu se upisati i bez mature.

Student | Foto: Effectus Veleučilište

Za upis na kratki stručni studij, koji traje dvije godine i donosi 120 ECTS bodova, nije potrebna položena državna matura. Jedan takav nudi Effectus veleučilište. Riječ je o stručnom kratkom studiju Poduzetništvo, namijenjenom svima koji žele izgraditi karijeru u području ekonomije i poduzetništva.

Položena državna matura uvjet je za upis prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija u Hrvatskoj. Ipak, iznimka za koju možda niste znali su stručni kratki studiji.

Riječ je o studijima koji traju dvije godine i njihovim završetkom stječete 120 ECTS bodova. Osposobljavaju vas za rad na specijaliziranim poslovima, a nakon njih se studiranje može i nastaviti studij tako što ćete upisati neki od prijediplomskih studija.

Effectus veleučilište 2024. godine pokrenulo je stručni kratki studij ‘Poduzetništvo‘. Ovaj dvogodišnji studij mogu upisati svi koji su završili četverogodišnju srednju školu u Hrvatskoj i položili maturu ili oni koji su završili četverogodišnju strukovnu školu te nisu polagali maturu. Uz to, studij mogu odabrati i kandidati koji su srednju školu završili u inozemstvu, kao i oni koji žele prijeći s drugog visokog učilišta.

Studenti | Foto: Effectus Veleučilište

Studij je prilagođen tržištu rada

S Effectusa su objasnili kako ovim studijem žele mlade s poduzetničkom žicom osnažiti učenjem specifičnih znanja i vještina.

- Uvođenjem novog, moderno koncipiranog dvogodišnjeg studijskog programa ‘Poduzetništvo‘, prilagođenog potrebama tržišta rada, želimo obrazovati potpuno novu generaciju mladih ljudi koji imaju poduzetnički potencijal. Osnažit ćemo ih setom specifičnih znanja i vještina, a završetkom studija bit će u potpunosti spremni pokrenuti samostalne poduzetničke projekte, kazali su nam s veleučilišta Effectus.

Zanimalo nas je i koje su prednosti stručnog kratkog studija u odnosu na druge oblike obrazovanja. Kako objašnjavaju s Effectusa, riječ je o studiju na kojem učite znanja bez kojih je teško uspjeti kao poduzetnik. Uz to, imat ćete praktičnu nastavu i rad u stvarnim uvjetima, pa ćete se po završetku lakše uključiti u tržište rada.

- Stručni kratki studij traje samo dvije godine i fokusira se na specifične vještine i znanja - iz ekonomije poduzetništva, poslovnog prava, financija. Osigurava efikasan prijenos teorijskog znanja i potiče uključivanje studenata u procese u kojima ih mogu primijeniti, rekli su s Effectusa.

Studentice uče | Foto: Effectus Veleučilište

Zašto postati poduzetnik?

Učiti o poduzetništvu je važno, naglasio je voditelj studija ‘Poduzetništvo’. Kako je ustvrdio, poduzetništvo je ključno za osobni razvoj, ali i napredak društva u cjelini.

- Poduzetnički mindset potiče i na inovativno razmišljanje i kreativno rješavanje problema, što je ključno za napredak u bilo kojem sektoru. Iznimno je važan i gospodarski rast, jer poduzetnici stvaraju nova radna mjesta, razvijaju nove proizvode i usluge te potiču konkurenciju. Izdvojio bih i razlog osobne neovisnosti i sposobnosti da se samostalno upravlja karijerom. Naravno, važan je i društveni doprinos, budući da poduzetnici često doprinose društvu kroz svoje poslovanje, bilo da je to kroz inovativne proizvode, usluge ili kroz društveno odgovorno poslovanje, istaknuo je voditelj studijskog programa.

Effectus veleučilište jedinstveno je po ponudi studijskih programa. Iz njegovih studentskih klupa u svijet rada u proteklih je petnaestak godina izašlo više od tisuću prvostupnika stručnog studija ‘Financije i poslovno pravo‘ te magistara ekonomije koji su završili jedan od pet smjerova: Analitički menadžment, Bihevioralna ekonomija, Porezi i poslovno pravo, Menadžment financija i Menadžment ljudskih potencijala i znanja. Svi oni zaposlili su se odmah po završetku studija, rekli su s veleučilišta.

Zanima li vas poduzetnička karijera i želite nastaviti obrazovanje, ispunite Obrazac on-line prijave Effectus veleučilišta, a sve informacije o upisima možete pronaći putem ovog linka. Prijave se primaju i na mail referade: [email protected].