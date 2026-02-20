Zbog govora u Saboru rektoru bi moglo biti neugodno: 'Gospodin podobni nije tražio ni jedan studentski dom'

Rektor Sveučilišta u Zagrebu je zabrinjavajuće nonšalantan što se tiče studentskog smještaja, smatra saborski zastupnik Marin Živković. Istaknuo je da je 2023. godine čak 3.000 studenata prepušteno sebi jer Zagreb nema dovoljno kreveta za studente. Kao jedno od rješenja naveo je obnovu zapuštene zgrade gdje je nekoć bio Studentski dom Ivana Meštrovića blizu zagrebačkog centra. Međutim, kako kaže, ministar Radovan Fuchs na taj im je zahtjev kratko odbrusio.

Saborski zastupnik Marin Živković (Možemo) u slobodnom govoru u Saboru prozvao je vladajuće i Sveučilište u Zagrebu za zanemarivanje potreba studenata. Naime, prema Nacionalnom planu stambene politike, 2023. godine podneseno je čak 3.000 zahtjeva za studentski smještaj više nego što je u Zagrebu bilo dostupno studentskih ležajeva.

Živković je citirao i da u Nacionalnom planu stoji da će se ‘povećanjem studentskih smještajnih kapaciteta u sveučilišnim gradovima utjecati na smanjenje potrošnje stambenog fonda, koji onda ostaje na raspolaganju za mlade obitelji’. Međutim i studenti i mlade obitelji najam i stanove plaćaju sve više i više.

– U Zagrebu podaci pokazuju da godinama ciklički u rujnu rastu cijene najma, jer svaki rujan ima porast potražnje, a unatoč padu potražnje tijekom godine cijene ostaju na toj višoj razini i tako iz godine u godinu. Jasno je svima ovdje da Zagreb vapi za studentski smještajem, međutim čini se da kod Vlade i zagrebačkog Sveučilišta nema volje da se taj problem riješi. Gospodin podobni rektor Sveučilišta u Zagrebu nije tražio niti jedan jedini novi studentski dom. Novca ima, samo interesa rektora nema. Ne da se ne rade domovi, nego nije ni pokušao vratiti u funkciju domove koje imamo, izjavio je Živković, prozivajući rektora Stjepana Lakušića, koji je trenutačno u utrci za novi rektorski mandat.

Traži obnovu zapuštenog doma blizu centra

Kao jednu od mogućih prilika za povećanje smještajnih kapaciteta Živković je predložio zapuštenu zgradu Studentskog doma Ivan Meštrović. Taj studentski dom nosio je nadimak ‘Moša’, a zatvoren je 2010. Nalazi se kod tramvajske stanice na Trgu žrtava fašizma, a uz to ondje je bila smještena studentska poliklinika, koja nikad nije nadomještena. Vlasnik prostora je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) te bi se za obnovu prostora prvo od nje trebao otkupiti prostor.

– Ako se Grad Zagreb mogao dogovoriti s HDZ-ovom vladom, s Katoličkom crkvom da se riješi pitanje Dinamovog stadiona, pa valjda se HDZ-ova vlada može dogovoriti s HAZU-om i zagrebačkim Sveučilištem da se aktivira taj studentski dom. Da se aktivira tih 500 kreveta. U centru Zagreba ima gotovi studentski dom, sve što treba je otkupiti ga od HAZU-a i obnoviti. I naravno čarobni sastojak, a kojeg nažalost opetovano nedostaje, a to je volja, naglasio je Živković.

‘Ministar nam je rekao da pitamo HAZU’

Dodaje da se novi studentski domovi grade u Gospiću, Slavonskom Brodu i Karlovcu, što je rezultat prijave na natječaje u kojima je osigurano više od 100 milijuna eura. Živković kritizira to što sredstva nisu iskorištena ondje gdje je potreba i pritisak najveći i gdje bi najveći bio u učinak na studente, u Zagrebu.

– Tražili smo od ministra da navede planove Ministarstva glede povećanja broja ležajeva u studentskim domovima u Zagrebu. Na to pitanje ministar nije dogovorio, a za Mošu, bivši Dom Ivana Meštrovića, nam je ministar samo rekao: ‘Pitajte HAZU’. To je taj reformski kapacitet HDZ-ove vlade. Detektiraju probleme, pišu planove, pišu zakone, ali zakone i planove niti žele niti znaju provesti, zaključio je Živković.