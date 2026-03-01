Pokreće se novi studij u Hrvatskoj: Mogao bi biti rješenje i za probleme u obrazovanju

Dosta vam je prepiranja nastavnika i roditelja, besciljnog i ponavljajućeg svađanja na političkoj sceni ili prepirke obitelji oko neke nekretnine, zemljišta ili međe? Ako vam to dovoljno ide na živce da osjećate potrebu da te konflikte riješite, onda je za vas novi studij koji će se uskoro pokrenuti u Hrvatskoj - studij medijacije.

Na tom integriranom studiju obrazovat će se stručnjaci za medijaciju, odnosno za mirno rješavanje sukoba u različitim društvenim i profesionalnim okruženjima. Studij se uskoro pokreće u sklopu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji su nam otkrili sve detalje.

- Postupak pokretanja združenog studija Medijacija je u završnoj fazi pripreme zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne akreditacije združenog studija Medijacija, što uključuje i prijedlog studijskog programa, te prijedlog Ugovora o ustroju i izvedbi predmetnog združenog studija. Prijedlog studijskog programa i pripadajuća dokumentacija uputit će na razmatranje i odlučivanje fakultetskim vijećima i Akademijskom vijeću svih sastavnica koje sudjeluju u postupku ustroja združenog studija Medijacija, navode sa Sveučilišta u Osijeku za naš portal.

Prva generacija studenata trebala bi se upisati 2027./2028. akademske godine

Izvoditelji združenog sveučilišnog studija Medijacija bit će pet sastavnica osječkog sveučilišta - Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Pravni fakultet Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku i Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku.

- Prema sadašnjem planu, prva generacija studenata združenog sveučilišnog studija Medijacija očekuje se u akademskoj godini 2027./2028. godine. Planirana upisna kvota je 30 studenata u redovitom statusu, otkrili su nam sa Sveučilišta.

Dodali su kako je, prema njihovim saznanjima, riječ o prvom takvom studiju u Hrvatskoj, ali i u Europskoj uniji - kako po svojoj združenosti (pet sastavnica) tako i po svom sadržaju. Iako u Europi, kažu nam, postoje studiji medijacije i to u pravilu master studiji, 'predloženi studijski program združenog studija Medijacija izrasta iz jedinstvenoga interdisciplinarnog pristupa medijaciji i svim temama i područjima koja su s njom bitno povezana'.

- Združeni sveučilišni studij Medijacija ima za cilj interdisciplinarno osposobiti visoko kvalificirane osobe koje mogu samostalno voditi te sudjelovati u procesima mirnog rješavanja sporova u društvenom životu kao i u poslovima savjetovanja pri trajnom osiguravanju uvjeta za oslobađanje od kontaminacije sukoba u životnom i radnom okruženju s ciljem povećanja produktivnosti poslova i boljih međuljudskih odnosa utemeljenih na dijalogu, empatiji i komunikaciji te boljeg nošenja s problemima u budućnosti, objašnjavaju nam sa Sveučilišta u Osijeku.

Po završetku dobiva se titula magistra medijacije

Po završetku združenog studija Medijacija, ističu, studenti će steći akademski naziv sveučilišnih magistara medijacije. To će značiti da je student završetkom studija medijacije stekao interdisciplinarno teorijsko i primijenjeno znanje o organizaciji, vođenju i evaluaciji medijacije - od temeljnih načela, stadija i strukture postupka do provedbe složenih, emocionalno zahtjevnih slučajeva odnosno sukoba.

- Student će razumjeti kako metodički osmisliti i prilagoditi medijaciju specifičnostima spora i sudionika, uključujući rad s ranjivim skupinama, uz dosljednu primjenu visokih etičkih standarda i kulturne osjetljivosti. Ovladat će znanjem o izradi pravno usklađenih i održivih sporazuma te kriterijima vrednovanja ishoda, administrativnim i zakonskim okvirima rada, kao i modelima institucionalne integracije medijacije u javne politike i organizacijske sustave. Ujedno će razviti sposobnost analize i unaprjeđenja vlastite prakse kroz istraživanje, kritičko čitanje stručne literature, evaluaciju učinkovitosti postupaka i zagovaranje kulture dijaloga i odgovornog upravljanja sukobima u društvu, navode sa Sveučilišta.

'Nemamo visokoobrazovane stručnjake za medijaciju kojima bi to bilo i zanimanje'

Sa Sveučilišta u Osijeku su istaknuli da se prema istraživanjima više od 45 posto konflikata među ljudima uopće ne rješava. Ako je sudeći prema trenutačnom stanju na političkoj sceni, a posljednjih godina i u obrazovanju, ovaj studij je i više nego dobrodošao kao moguće rješenje.

- Za pretpostaviti je da potrebe koje proizlaze iz životnih i poslovnih odnosa i situacija u odnosu na formalne oblike obrazovanja ukazuju na potrebu visokoobrazovanih stručnjaka koji će unaprjeđivati postupke medijacije i formaciju medijatora u Hrvatskoj. Nakon niza provedenih normativnih i nenormativnih aktivnosti u svrhu poticanja na češću primjenu medijacije u rješavanju sporova, razlog njezine nedovoljne iskorištenosti moguće je pronaći ne samo u još uvijek nedovoljnoj informiranosti građana i dionika pravosudnog sustava o medijaciji ili u nedovoljno jasnom zakonskom okviru koji je bio na snazi u nas, nego i u činjenici da nemamo visokoobrazovane stručnjake za medijaciju kojima bi to bilo i zanimanje, objašnjavaju s osječkog sveučilišta.

U pripremi je i novi Zakon o medijaciji

Naglasili su i kako je prijedlog novog Zakona o medijaciji u saborskoj proceduri te da se pokretanjem združenog sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medijacija nudi 'jedinstveni put u razvijanju, promociji i implementaciji kulture mirnog načina rješavanja sporova u Hrvatskoj'. Pri tome bi, kažu, 'medijacija postala općeprihvaćen i poželjan način mirnog rješavanja sporova'.

- Time se ujedno daje konkretni doprinos rastu i razvoju mirnijeg i time boljeg hrvatskog društva koje će biti poželjno mjesto za život i suživot s drugima. Naime, svaki ljudski konflikt želi biti riješen, a najbolje rješenje za konflikt imaju oni koji su u njemu te im medijator svojim profesionalnim znanjima i vještinama pomaže na tom putu. Medijacija je upravo to - kultura i način mirnog, alternativnog rješavanja sporova uz pomoć treće osobe od povjerenja - medijatora, naveli su sa Sveučilišta.

Medijator kao treća nepristrana osoba od povjerenja

Istaknuli su da će medijacija doprinijeti brzim rješenjem problema, kao i da će se više otvarati prilike da se konačno čuje suprotna strana, posebice u situaciji kada stranke nisu u stanju komunicirati same ili kada stranke ne raspolažu pregovaračkim vještinama.

- Medijator kao treća nepristrana osoba od povjerenja provodi neformalan i fleksibilan, ali strukturiran način naprednog potpomognutog pregovaranja stranaka, koje je dobrovoljno, privatno i povjerljivo. U postupku medijator primjenjuje stečena interdisciplinarna znanja i uvide te komunikacijske, pregovaračke i facilitacijske tehnike usmjerene postizanju dobrovoljnog i obostrano prihvatljivog sporazuma (nagodbe) među strankama. Medijator samostalno ili u timu provodi stručni postupak medijacije, s ciljem poticanja konstruktivne komunikacije među strankama, prevladavanja sukoba i postizanja dobrovoljnog, održivog i zakonitog sporazuma (nagodbe) uz poštivanje njihove dobrobiti, profesionalnih etičkih standarda i relevantnog pravnog okvira, poručili su sa Sveučilišta u Osijeku.