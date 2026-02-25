Izašli novi rezultati državne stipendije: Stotine studenata naknadno dobiva novac, provjerite liste

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je nove rang-liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije nakon spuštanja bodovnog praga i prihvaćanja prigovora. Pristiglo je je 568 prigovora na prve rezultate natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2025./2026., a povjerenstvo ih je prihvatilo 173.

Spušten je i bodovni prag

Također, spušten je bodovni prag pa su uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili studenti s prebivalištem u RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 800 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim ili jednakim 662,50 EUR. Takvih je čak 459. Kada je riječ o istoj kategoriji, samo za studente s prebivalištem izvan RH, isto je spušten prag pa pravo ostvaruju studenti s minimalno ostvarenih 2.200 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim ili jednakim 238,59 EUR. Takvih je troje. Nove liste dobitnika nalaze se na poveznicama pri dnu članka.

Za studente posao nije gotov - sada imaju još šest dana, odnosno do 3. ožujka 2026. godine do 16 sati, da u Vidra unesu IBAN računa i potvrde uvjete stipendiranja.



- Upisani broj računa mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (primjer: HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora, stoji u obavijesti MZOM-a.



Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:



ime i prezime: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

adresa: Donje Svetice 38, Zagreb

OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija)



Lista prihvaćenih prigovora





2. Rang-lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju



3. Rang-lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju

4. Rang-lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju

Lista nakon spuštanja praga

1. Rang-lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem u RH za E kategoriju

2. Rang-lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem izvan RH za E kategoriju





