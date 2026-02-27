Bivši rektor kritički o stanju na sveučilištu i izborima: 'Tko zna hoće li u Senatu biti pokoji ne-juda'

Najveće Sveučilište u Hrvatskoj 10. ožujka bira svog rektora. Aktualni rektor Stjepan Lakušić i njegov protukandidat Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta, u četvrtak su na sjednici Senata predstavili svoje programe. Iako je Koprić Lakušića pozvao na debatu otvorenu javnosti, to se nije dogodilo, baš kao i kada su programe predstavljali Studentskom zboru. Dekane zagrebačkih fakulteta već smo upitali što očekuju od novog rektora, a sada smo o situaciji na zagrebačkom Sveučilištu razgovarali s bivšim rektorom Aleksom Bjelišem, koji je dužnost obavljao od 2006. do 2014. Pitali smo ga za mišljenje o mandatu aktualnog rektora, o očekivanjima od novog ili starog-novog rektora te kako bi, prema njemu, trebalo izgledati moderno sveučilište. Njegov odgovor prenosimo u cjelosti.

Moderno ili suvremeno sveučilište?

Na Vaša tri pitanja odgovaram prisjećajući se proteklih vremena i pokušavajući se snaći u sadašnjem. U mojim sjećanjima 2014. godina bila je prijelomna. Do tada, posebno dok sam bio u Uredu rektora, nisam razlikovao realni SuZ i viziju SuZ-a za koju sam se s kolegicama i kolegama zalagao. Nakon 2014. počinje rascjep. Realni SuZ postaje mi stran, sve manje ga osjećam svojim. Sve više moje jedino preostalo utočište je zaustavljena vizija, nešto kao Nazorova Zvonimirova lađa, što slomila se, prignula se, na p'jesku je – al' još tu je! Krenuh eto bolećivo poetično, ali ne brinite, slijede usporedbe neispunjenih vizija s tvrdom realnošću koje neće biti takve.

Kod Vašeg trećeg pitanja osobno kao dvije krajnosti razlikujem moderna i suvremena sveučilišta. Prva su à la mode, druga su pak suputnici vremena. Prva nastoje slijediti postulat što je po modi to se i nosi. Druga teže generirati novo trudeći se nedostupno učiniti dostupnim. Realna sveučilišta su pak na razne oportune i pragmatične načine negdje između.

Gdje je tu SuZ? Rekao bih kako je do 2014. težio biti suvremeno sveučilište, dok mu je od 2014. više odgovaralo biti u modi. U mojoj percepciji je ono njegovo ranije suvremeno lice pomalo prelazilo u imaginarij, na p'jesak. U lokalnu hrvatsku modu tada su pak u trend ulazile biblijske vrijednosti, pa je i sam Senat svojim dalekovidnim izborom usmjerio SuZ u biblijsku nezabludivost, štiteći ga od zabludive otvorenosti i kritičnosti u nepredvidivoj globalnoj suvremenosti.

'Zagreb ima dva medicinska fakulteta i sedam tramvajskih stanica između njih. Mene je zateklo'

Počeli smo tako svjedočiti sve češćim inverzijama u sveučilišnom životu. Izbjegavajući, po Voltaireu, biti dosadan i reći sve (što ionako nije moguće), zadržat ću se samo na jednom kamenčiću iz mozaika. Dok su, i bez neke uočljive dobrodošle egzegeze (da nam ne promakne kakva blasfemija), biblijske vrijednosti sve više impregnirale sveučilišno tkivo, tamo gdje bi se takva impregnacija više očekivala događalo se suprotno. Naime, kod mlađeg brata, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, budi se, samo na prvi pogled neočekivana, privrženost istraživačkoj suvremenosti, tako da Zagreb danas ima dva medicinska fakulteta i sedam tramvajskih stanica između njih. Mene je zateklo, ali lako za mene, kako bi tek zateklo Pija IX. da sve to vidi (a možda i vidi...).

Brojne su inverzije u hrvatskom visokoobrazovnom modnom miljeu: nastavak bujanja novih sveučilišta, sve veći broj studijskih mjesta za sve manje studenata, uporna rezistentnost studijskih paralelizama, sudbina istraživačkog sveučilišnog korpusa i jednako tako sveučilišnih doktorskih studija te, last but not least, dilema jednako aktualna 2014. kao i danas: trebamo li 30-ak programskih ugovora s jednim potpisom, ili jedan programski ugovor s 30-ak potpisa. Materijali za cijelu jednu seriju pisama...

Uz to, nad sva ta modna vs suvremena raščlanjivanja nadvija se i crni oblak pod kojim američka sveučilišta, i to ona vrhunska s pregršt ranking medalja, ne znaju jesu li istraživački zabludila, i ako jesu, hoće li zbog toga morati platiti milijardske odštete aktualnom šaljivom US Molohu, dok se europska sa strahom pitaju hoće li se, osim u Mađarskoj, takve replike pojaviti i kod njih. To čini se nije naša briga, ionako smo tek u modnoj fazi političkog nadmetanja u dvostruko konotacijskoj magmi: zabranjivati sprečavanja, ili sprečavati zabranjivanja...

Sveučilišni prostori

Klonimo se takvih teških tema, prijeđimo na opipljiviju: sveučilišni prostori, stari i novi, oni koje smo imali pa ih nemamo, i oni koje nismo imali pa ih imamo. Od ovih zadnjih jedan, i to privremen, je velebna zgrada SEECEL-a tj., udahnimo, Jugoistočno-europskog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija, za kojeg nije vidljivo koliko je do sada poduzetnika učinio kompetentnima, i koji bi uskoro mogao udomiti nove stanare, EU carinike. Ukratko, zgrada je tu, traži joj se svrha... Osobno bih, nakon što bi me potres potjerao iz starog klasicističkog ureda, bio bliži simboličnom odlasku na Borongaj, vlastiti posjed s inspirativnim medvedničkim zračnim strujanjima, pa makar i pod montažni šator. Ali dobro, de gustibus...

Inače, u blizini Kajzerice je nekoliko prostora koje smo imali pa ih nemamo. Recimo, malom šetnjom dolazimo do Sigeta i konačno eutaniziranog Brodarskog instituta, čime je hrvatski istraživačko-tehnološki korpus napokon oslobođen jedne od svojih najuspješnijih perjanica koja ga je desetljećima reprezentirala u zahtjevnim globalnim sferama. Prijeđe li se pak Sava, dolazi se do Nacionalne sveučilišne knjižnice u čiju je južnu stranu bio ugrađen, istina u roh-bau stanju, Sveučilišni kongresni centar. Prije 2010. resorno ministarstvo Vlade RH nije moglo odvojiti oko pet milijuna eura potrebnih za njegovo dovršenje, pa je preostalo čekati bolje dane. I dočekani su, 2020. Od tada u tom prostoru zasjeda ta ista Vlada, dok je Kongresnom centru ostalo ime, ali ne i kongresna dvorana. Hrvatska sveučilišna i istraživačka zajednica tako i dalje nema ni jednog kongresnog prostora za velike skupove. Ali, je li to tema? Turistička smo zemlja pa imamo raznovrsnu utješnu hotelsku kongresnu ponudu. Uz to, tko zna, da je ovakvih zadjevica bilo ranije, vjerojatno bi se pred neke izbore već netko iz političke elite provozao do nekog našeg prostora, recimo Borongaja, i uz ozarenog rektora u predizbornom ushitu obećao i takvu jednu kongresnu zgradu i još koješta drugo...

Ni jedan novi kvadratni metar, ni jedan novi studentski krevet

Borongajska ledina pak već dvanaest godina ostaje netaknuta. Nijedna zabodena lopata, nijedna presječena vrpca koju treba presjeći (osim onih na dovršenim gradilištima zaostalim od prije 2014.), nijedan novi kvadratni metar, nijedan novi studentski krevet, ne samo na Borongaju nego posvuda na SuZ-u! I tu bi se mogla zaredati jedna osebujna epistolarna serija.

Što se pak samog borongajskog kampusa tiče, u godinama do 2014. sazrijevala je misao, da ne kažem fiks-ideja, koja je postala frenzična nakon potpisivanja darovnog ugovora s tadašnjim premijerom u lipnju 2014., kako ćemo njime naš SuZ uvesti u blistavo novo stoljeće. Tempi passati – ionako je sve to sad u p'jesku, uz, čini mi se, klijanje drugog malog pitanja: Kako ga se riješiti (Borongaja, ne mene)?

Preostaje još vidjeti što će biti od 2026. do 2030., tj. kako će proći skorašnji senatski izbori, tj. što se može očekivati od budućeg rektora? Bivajući već dugo daleko od sveučilišnih strujanja, i nadzemnih i podzemnih, o tome nemam pojma, pa ću cijelu temu svesti na dva uočavanja.

'Što vi sami mislite, je li u redu na takav način činiti oko deset postotaka izbornog tijela?'

Prvo: Do 2014. Senat je brojio sedamdeset članova, od toga, ako se dobro sjećam, jedanaest studenata. Danas Senat broji sedamdeset tri člana, među njima osam studenata i, što je recentna statutarna novina, sedam prorektora (uz jednu prorektoricu u ostavci) koje uz suglasnost Senata predlaže aktualni rektor. Prorektori su dakle u urnebesnom uzletu pristigli studente, i to u vremenu u kojem se kad god se ukaže prilika studente proglašava neupitnim prioritetom i stavlja na prvo mjesto. Sve mi to budi znatiželju, pa ću, ne očekujući odgovor, pitati sadašnje prorektore (od kojih se nekih sjećam, a možda se i oni mene sjećaju): Što vi sami mislite, je li u redu na takav način činiti oko deset postotaka izbornog tijela?

Drugo: Zahvaljujući javnim medijima (ne sveučilišnim u koje se inače obilno ulaže kako bi o svemu pisali lijepo i točno) saznalo se za prošlogodišnju ne-sveučilišnu ljetnu večeru s, pretpostavljam bezgrešnim, dekanima kao uzvanicima, dok preostalih šest grešnih nije imalo tu čast. Sad, tko će ga znati hoće li među tim bezgrešnim članovima Senata biti pokoji ne-juda probuđen ne-ne-sveučilišnim (ovdje se dvije negacije ne poništavaju) pobudama, ili će sve, kak se već šika na SuZ-u, proteći à la mode.