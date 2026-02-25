Studenti velikog grada uskoro dobivaju novi studentski dom: Pogledajte kako će izgledati

Studenti u Splitu bi 2028. godine dobiti novi studentski dom vrijedan 52,7 milijuna eura. U njemu će biti 705 kreveta, menza sa 400 mjesta i podzemna garaža, a sada je poznato i kako će izgledati.

Iako sa Sveučilišta u Splitu nisu otkrili kada bi radovi na novom studentskom domu na Kampusu trebali krenuti, poznato je u kojoj je fazi priprema za njegovu izgradnju. Uz to je poznato i kako će dom izgledati čiji je arhitekt Dario Gabrić, inače profesor na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.

- Projekt izgradnje novog studentskog doma na Kampusu je trenutačno u fazi izrade troškovnika za potrebe raspisivanja javnih nabava. Rok dovršetka je 2028. godine, rekli su nam sa splitskog sveučilišta.

Novi studentski dom u Splitu | Foto: Sveučilište u Splitu

Ukupna cijena je 52,7 milijuna eura, a od toga je Sveučilište u Splitu dobilo iznosi 35,4 milijuna eura bespovratnih sredstava. Trenutačni kapaciteti ukupnog studentskog smještaja u Splitu je 1.192 kreveta, a ove akademske godine je bilo 2.929 prijavljenih studenata.

- Sigurno bi bilo i više prijavljenih, no studenti koji su svjesni da nemaju dovoljan broj bodova se ne prijavljuju. Od ukupnog broja studenata, njih preko 6.000 ima prebivalište izvan Splita, a svjesni smo problema u privatnom smještaju zbog ranog početka turističke sezone u Splitu, objasnili su nam sa Sveučilišta u Splitu.

Novi studentski dom u Splitu | Foto: Sveučilište u Splitu

Novim studentskim domom dobit će dodatnih 705 kreveta, kao i studentski restoran s blagovaonicom od 400 mjesta, podzemnu garažu i niz drugih sadržaja.