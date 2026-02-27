Na istoku Hrvatske niče novi studentski dom, objavljeno kako će izgledati

U sedam gradova grade se ili obnavljaju studentski domovi. Jedan od njih je i Slavonski Brod, gdje se gradi dom sa 183 ležaja.

Nakon natječaja proteklog ljeta u studentskom domu u Slavonskom Brodu ostalo praznih mjesta, pa je tamošnji studentski centar morao održati i drugi krug natječaja. Ipak, Slavonski Brod jedan je od gradova u kojima će niknuti novi studentski dom. Putem javnog poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Sveučilištu u Slavonskom Brodu za to je dodijeljen iznos od 8.475.000 eura, dok je predviđeni iznos troškova 14.371.550 eura, pa će nešto manje od polovice prijavitelj morati osigurati na drugi način.

Sa Sveučilišta u Slavonskom Brodu nedavno su, uz projekcije kako će on izgledati, izvijestili da su započeli s provedbom projekta gradnje studentskog doma. Navode da je riječ o strateški važnom projektu koji bi trebao podići kvalitetu studentskog standarda. Razdoblje provedbe projekta traje 30 mjeseci, odnosno od 1. veljače 2026. godine do 1. kolovoza 2028. godine, kada bi novi studentski dom u Slavonskom Brodu trebao biti gotov.

-Projekt 'Izgradnja Studentskog doma u Slavonskom Brodu' izravno odgovara na dugogodišnji problem nedostatka adekvatnih smještajnih kapaciteta za studente, koji predstavlja jednu od ključnih prepreka pristupu visokom obrazovanju, osobito za studente slabijeg socioekonomskog statusa i one koji dolaze iz udaljenijih krajeva. Nedostatak pristupačnog smještaja često povećava troškove studiranja i otežava odluku o nastavku obrazovanja. Cilj projekta je povećati dostupnost visokog obrazovanja kroz osiguravanje kvalitetnog, sigurnog i financijski pristupačnog smještaja, čime se smanjuju financijske barijere za studente i potiče veća uključenost mladih u sustav visokog obrazovanja, navode sa Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

Novi dom u tom gradu, od ranije je poznato, trebao bi imati 183 ležaja, a sa Sveučilišta navode da će osigurati suvremene uvjete stanovanja, prilagođene potrebama studenata. Očekuju i da će tako studiji ovog Sveučilišta postati atraktivniji budućim studentima.