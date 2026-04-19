Čini vam se da imate previše predavanja na faksu? Istražili smo koje su propisane norme

Ako imate prijatelje s drugih fakulteta, možda ste primijetili da nemaju svi studiji jednaku količinu predavanja u tjednu. Evo što kažu pravilnici.

Možda ste se na fakultetu iznenadili (ugodno ili neugodno) količinom predavanja. Na nekim studijima rasporedi studenata su krcati, dok su na drugima studenti više po kafićima nego na nastavi. Iako prema Zakonu o visokom obrazovanju godina na fakultetu nosi točno 60 ECTS bodova, a svaki bod trebao bi predstavljati trideset sati koje je student usmjeren na fakultet, to nipošto ne znači da je broj predavanja, odnosno sati na fakultetima jednak.

Tako na nekim fakultetima veći broj ECTS-a otpada na predavanja, a na drugima na učenje, praktičan rad, seminarske radove i druge studentske aktivnosti. Studenti često mogu biti zbunjeni obvezama svojih kolega s drugih fakulteta, a teško je pronaći konsenzus koliko zapravo studenti u prosjeku vremena tjedno utroše na predavanja.

U većini slučajeva broj sati nastave određen je pravilnicima o studiranju na razini sveučilišta. Međutim nije riječ o fiksnom broju sati, već rasponu, unutar kojeg pojedini fakulteti, odnosno studiji mogu definirati studentske obaveze.

Što vrijedi u Zagrebu?

Prema Pravilniku o studiranju na prijediplomskom i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, opterećenje studenta tijekom studija mora biti ravnomjerno raspoređeno. Izvedbeni plan studija za studenta u redovitom statusu temelji se na radnom opterećenju studenta od 40 sati tjedno, u što se uračunavaju svi oblici nastave i vrijeme potrebno studentu za pripremu.

Od studenata prijediplomskog studija očekuje se da će na nastavi u prosjeku tjedno provesti 26 sati. Na diplomskom studiju to je 22 sata tjedno, a u integriranom studiju 24 sata tjedno. Iznimno ukupne tjedne obveze studenta u dvopredmetnim prijediplomskim, diplomskim i integriranim studijima mogu iznositi najviše 30 sati. Navedeno je i da kad je prema studijskom programu i izvedbenom planu nužan povećan broj sati praktične i terenske nastave, obveze studenta iz stavka mogu iznositi najviše 40 sati u pojedinom tjednu.

U Rijeci i Osijeku do 30 sati tjedno

Najveći raspon tjedne nastave određuje Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu u Rijeci. Prema tom pravilniku u punoj nastavnoj satnici ukupno opterećenje studenta, koje uključuje sudjelovanje u aktivnoj nastavi, znanstvenom i stručnom radu i sve druge aktivnosti potrebne za svladavanje obveza na studiju, iznosi najmanje 40, a najviše 48 sati tjedno, od čega aktivna nastava najmanje 15, a najviše 30 sati tjedno.

- Iznimno, obveze studenata smiju biti i veće, ako se radi o povećanoj praktičnoj nastavi, no najviše kroz dva tjedna u semestru. Prilagođena nastavna satnica prilagođena je u opsegu aktivne nastave i mora iznositi najmanje 50 posto ukupnog fonda sati aktivne nastave pune nastavne satnice. Ukupne nastavne obveze studenata koji studiraju po prilagođenoj satnici su jednake onima u punoj nastavnoj satnici, stoji u Pravilniku.

Praktički ista pravila vrijede u Osijeku. U Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku stoji da opterećenje studenata u punoj nastavnoj satnici za aktivnu nastavu iznosi najmanje 15 sati, a najviše 30 sati tjedno.

- Opterećenja studenta mogu biti veća ako je studijskim programom utvrđen veći broj sati praktične i terenske nastave. Ako je studijskim programom utvrđeno da se nastava organizira u turnusima ili kao blok nastava, tjedne obveze mogu biti veće od onih utvrđenih, navodi Pravilnik.

U Zadru nema donje granice

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu u Zadru ne određuje donju granicu broja nastavnih sati u tjednu. U njemu stoji da se ukupne obveze redovitog studenta na sveučilišnom prijediplomskom, diplomskom i integriranom studiju te na stručnom prijediplomskom i diplomskom studiju temelje na radnom opterećenju od najmanje 40, a najviše 48 sati tjedno, od čega je aktivne nastave najviše 26 sati tjedno.

Pravilnik propisuje i da ukupne obveze izvanrednih studenata ne mogu biti manje od 50 posto ukupnog broja sati utvrđenog za redovite studente u studijskom programu i izvedbenom planu nastave.

Provjerili smo još pravilnike o studijima i studiranju na Sveučilištu u Splitu i Sveučilišta Sjever, no u njima nismo pronašli ovakvu odrednicu.