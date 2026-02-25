Najviše maturanata bira pravo ili ekonomiju, ali mnogi ne znaju da postoji studij koji ih spaja

Mnogi se žele baviti ekonomijom ili pravom pa baš ti studiji svake godine imaju najviše upisanih studenata, no ne morate birati između njih. Studij Financije i poslovno pravo na Effectusu ih spaja.

Najveći fakulteti, oni s najviše upisanih studenata, su oni iz područja ekonomije i prava. No, jeste li znali da postoji i studij koji ta područja spaja? Riječ je o prijediplomskom studiju Financije i poslovno pravo koje izvodi Effectus veleučilište. On se nastavlja i na diplomskoj razini, a studenti mogu birati između pet različitih smjerova.

Studiranjem na Effectusu studenti istodobno uče pravo i ekonomiju. Stječu jednu diplomu iz dva područja, s kojom mogu raditi u korporativnom pravu, investicijskom bankarstvu, financijskom menadžmentu, i nizu drugih financijsko – pravnih poslova. Zapošljavaju se u velikim korporacijama, društvima, agencijama, poreznim i odvjetničkim uredima, i slično.

– U struci za koju su se školovali, zaposleno je čak 98,3 % studenata prijediplomskog studija i 98,9 % diplomanata stručnog diplomskog studija. Naš je obrazovni program istovjetan onom na najpoznatijim europskim sveučilištima, naveli su s Effectusa.

Njihovi studiji su temeljeni na ideji da studentima omoguće stjecanje praktičnih i primjenjivih znanja, traženih na tržištu rada. Studenti usvajaju znanja i vještine koje poslodavci traže i koje im pomažu donositi pravodobne i ispravne poslovne odluke. Predaju im eminentni stručnjaci, praktičari, poslovni ljudi, poduzetnici, sportaši i ministri, pa studenti mogu naučiti sve tehnike i alate neophodne za karijeru koju žele, istaknuli su s veleučilišta. Effectus veleučilište

Što je još posebno na Effectusu?

S Veleučilišta su istaknuli još neke svoje posebnosti koje su super za studente:

Nikad niste brojka, svakog profesora i profesoricu znate poimence, ali i oni vas.

Učit ćete od dokazanih stručnjaka, u svojim akademskim područjima.

Na stručnoj ćete praksi aktivno sudjelovati u stvarnim projektima.

Ići ćete na sudske rasprave i vidjeti kako sudstvo funkcionira u stvarnosti, a ne samo u teoriji. Radit ćete na stvarnim poslovnim slučajevima.

Petkom nema predavanja.

Moći ćete steći međunarodno iskustvo zahvaljujući Effectusovoj uključenosti u projekt mobilnosti Erasmus.

Na studentskim putovanjima upoznat ćete važna poslovna središta: Budimpeštu, Milano, Amsterdam, Beč, Prag.

Ispite ćete prijavljivati putem digitalne referade i nećete trošiti vrijeme čekajući u redovima.

Effectus veleučilište

Roboti vam nikada neće uzeti posao

S Effectusa su naveli još jednu prednost upisa njihovog studija: nema brige za budućnost i zato je upis njihovih studija dobar ulog za budućnost. Ne morate se bojati da će roboti za 5 ili 10 godina preuzeti vaš posao, jer ćete na studiju steći znanja i vještine koje se ne mogu automatizirati.

– Mi znamo da je ulaganje u obrazovanje jedina investicija koja sigurno daje višestruki povrat. Naša je uloga da vam, kroz individualizirani pristup, pružimo suvremena i primjenjiva znanja, tražena na tržištu rada koja omogućuju profesionalni razvoj, neovisnost i osobni rast, rekli su s veleučilišta.

Naravno, studiranje nije samo učenje. Na Effectusu su se zato pobrinuli i za zabavu pa organiziraju brucošijadu, roštiljadu, skupove, forume, konferencije i razne radionice.

– Uz puno učenja od najboljih donosimo vam i dobru zabavu, putovanja, puno smijeha i prijateljstva za cijeli život. Puno svega, jer uz nas ćete rasti i odrastati, učiti i stjecati nova znanja i biti ponosni. Bit ćete spremni upravljati svojim životom. Veselimo se upoznati vas i dijeliti s vama vaš studentski život, poručili su s Effectusa.

Više o Effectusu pročitajte na njihovoj web stranici. Više o studiju Financije i poslovno pravo pronađite ovdje.