Bolna vijest s Medicinskog fakulteta, preminuo student: 'Ostavio je neizbrisiv trag'

Hodnici Medicinskog fakulteta u Osijeku zavijeni su u crno. Nakon duge borbe s bolešću preminuo je njihov student Ivano Schneider. Bio je uzoran učenik i talentirani glazbenik, a teška srca od Ivana se opraštaju i njegove bivše škole.

Tužna vijest stiže s Medicinskog fakulteta u Osijeku - s velikom tugom i boli u srcu opraštaju se svog studenta Ivana Schneidera koji je preminuo u nedjelju.

- Ivanov prerani odlazak ostavio je neizbrisiv trag i duboku prazninu u hodnicima našeg fakulteta i srcima njegovih kolega i učitelja.U ovim teškim trenucima, cijela akademska zajednica suosjeća s onima koji su ga najviše voljeli. Obitelji, prijateljima i svim kolegama izražavamo najiskreniju sućut. Počivao u miru, stoji u poruci Medicinskog u Osijeku.

Sahrana je održana ovog utorka, a od Ivana su se oprostili i u njegovoj bivšoj srednjoj školi, Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Osijeku. Ivano je 2024. proglašen najboljim učenikom svoga razreda, zbog izvrsnog uspjeha, dodatnih postignuća, ali i uzornog vladanja.

- S velikom žalošću, ali i kršćanskom nadom, javljamo vam da je naš bivši učenik Ivano Schneider nakon dvogodišnje borbe s bolešću otišao u krilo našeg nebeskog oca. Svetu misu za našeg dragog pokojnika prikazat ćemo u četvrtak, 26. veljače, u 18:30 sati u Svetištu Presvetog Srca Isusova (Rezidencija Družbe Isusove), Stepinčeva 27. Pozivamo sve sadašnje i bivše učenike, roditelje i zaposlenike, kao i svakoga tko nam se želi pridružiti u molitvi, naveli su iz osječke Isusovačke klasične gimnazije.

Ivano se bavio i glazbom, a dirljivu poruku oproštaja uputila je i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek.

- Pamtit ćemo ga kao nadarenog mladog glazbenika koji je svojim stvaralaštvom i prisutnošću obogatio našu obitelj Kuhačevaca. U mislima smo s njegovom obitelji, prijateljima i svima koji ga vole. Počivao u miru, napisali su iz škole.

