Veliki obrat oko 'vječnih studenata': Rektor im pred izbore 'vratio' pravo studiranja

Nakon drame oko 'vječnih studenata' na Pravnom fakultetu u Zagrebu, koji su izgubili pravo studiranja odlukom fakulteta, rektor Stjepan Lakušić im je sada to pravo 'vratio' natrag. I to taman uoči rektorskih izbora.

Sretna vijest za 'vječne', izvanredne studente Pravnog fakulteta u Zagrebu koji su odlukom fakulteta u rujnu prošle godine ostali bez prava na završetak studija. Rektor Stjepan Lakušić je sada obustavio tu odluku i time im 'vratio' njihovo pravo na završetak studija.

- Na temelju članka 50. stavka 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, donosi se odluka gdje se prihvaća Očitovanje Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu od 15. prosinca 2025. i obustavlja se od izvršenja Odluka o roku za završetak integriranog, prijediplomskog i diplomskog studijskog programa Pravnog fakulteta u Zagrebu upisanih prije ak.god. 2022./2023. Ova odluka stupa na snagu 25. veljače 2026. i izvršna je danom dostave Sveučilištu u Zagrebu Pravnom fakultetu, objavili su sa Sveučilišta u Zagrebu.

Podnijet će i zahtjev za ocjenu zakonitosti odluke Visokom upravnom sudu

I prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu, kao i prema Zakonu o visokom obrazovanju, rektor ima pravo poništiti bilo koju odluku fakulteta ako smatra da je u suprotnosti sa zakonom, odnosno statutom sveučilišta.

- Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske podnijeti će se zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o roku za završetak integriranog, prijediplomskog i diplomskog studijskog programa Pravnog fakulteta u Zagrebu upisanih prije ak. god. 2022./2023., naveli su sa Sveučilišta.

Cijelu odluku Sveučilišta oko studenata Prava možete pročitati na ovoj poveznici. Podsjetimo, radi se o stotinjak izvanrednih studenata koji su od Pravnog fakulteta u Zagrebu dobili rok za završetak studija. Razlog za definiranje tog roka je bio novi Zakon o visokom obrazovanju koji je stupio na snagu 2022.

Studirali više od 10 godina pa se žalili da nisu imali dovoljno vremena

Njime je propisano da svi studenti u Hrvatskoj moraju završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija - dakle 10 godina.

Neki studenti s Pravnog fakulteta u Zagrebu su već 2022. probili taj vremenski okvir pa im je fakultet dao određeni rok da ga završe. No, oni koji ni u tom roku nisu stigli završiti studij, u rujnu prošle godine ostali su bez prava za završetak studija, na što su se žalili Sveučilištu.

Rektor donio odluku par dana prije izbora gdje mu je protukandidat dekan Pravnog fakulteta

U prvom očitovanju Sveučilište u Zagrebu je navelo kako je odluka fakulteta legitimna, da bi se par mjeseci kasnije 'predomislili' i rekli kako se Zakon iz 2022. ne može primjenjivati na studente koji su prije tog Zakona upisali faks. Smatraju da studenti moraju završiti fakultet po onim pravilima po kojima su ga i upisali.