Riječki studenti imaju novu predstavnicu: 'Ne želim da se ponove situacije iz prošlosti'

Izabrana je nova predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (SZRI) - Lucija Žeželj, studentica Medicinskog fakulteta. Jedan od glavnih ciljeva u mandatu za nju je osigurati što učinkovitiju i transparentniju provedbu natječaja za financiranje studentskih projekata.

'Ne želim da se ponove situacije iz prošlosti'

Ne želi, ističe, da se ponove situacije iz prošlosti u kojima su studenti predugo čekali odobrenje sredstava te na kraju bili primorani odustati od svojih projekata.

- Smatram da svaka studentska inicijativa usmjerena na pokretanje nečeg novog i inovativnog zaslužuje podršku, a na nama kao Studentskom zboru je da pomognemo u njezinoj realizaciji, kaže Žeželj.

Također, ove godine, naglašava, moraju uspješno provesti redovne studentske izbore.

- Trenutačno je u izradi novi sustav za provođenje izbora, a izrađena je i nova web stranica, s obzirom na to da je prethodna hakirana u listopadu. Jedan od ciljeva je i organizacija Student Day festivala, koji se tradicionalno održava svake godine. Želja mi je da fokus ne bude isključivo na koncertnim večerima, koliko god one bile važne, već da se kroz cijeli tjedan organiziraju različite aktivnosti. Time bismo studentima pružili više prilika za druženje, povezivanje i međusobno upoznavanje te stvorili sadržajnije i bogatije studentsko iskustvo, objašnjava Žeželj.

Po njezinu mišljenju, najveći izazovi s kojima se studenti ovog sveučilišta suočavaju vežu se uz studentski standard. Stoga su ove godine oformili domske odbore, sve kako bi unaprijedili komunikaciju između studenata u domovima i Studentskog centra u Rijeci (SCRI) te osigurali jasniji i učinkovitiji protok informacija.

Cilj? Izgraditi zbor kao tijelo kojem će se studenti obraćati s povjerenjem

Izabrali su, dodaje, i studentskog pravobranitelja, čime su studentima otvorili dodatni, siguran kanal za obraćanje u slučaju problema.

- Važno nam je da Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci studentima jasno predstavi sve aktivnosti kojima se bavi i da ih aktivno uključi u svoj rad, primjerice kroz urede u koje se mogu prijaviti svi zainteresirani. Cilj nam je ostvariti bolju i transparentniju komunikaciju te izgraditi Studentski zbor kao tijelo kojem će se studenti s povjerenjem obraćati i na koje se mogu osloniti, navodi Žeželj.

Motivacija proizašla iz inertnosti

Njezina motivacija za ovu poziciju proizašla je iz inertnosti koju su primjećivali u radu SZRI-a.

- Suočavali smo se s nizom problema, od nepostojanja funkcionalne web stranice do neadekvatno provedenog natječaja za 2025. godinu. Posebno me smetalo to 'stajanje u mjestu', stav da problem postoji, ali bez stvarne inicijative da ga se riješi. Smatram da je odgovornost prepoznati poteškoće, ali još važnije aktivno raditi na njihovom otklanjanju. Zato sam, u trenutku kada je dotadašnja predsjednica dala ostavku, odlučila preuzeti odgovornost i kandidirati se za vršiteljicu dužnosti, a potom i za predsjednicu. Smatrala sam da je to prilika da pokrenemo konkretne promjene i vratimo dinamiku i učinkovitost u rad Studentskog zbora, priznaje Žeželj.