Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Istraživanje provedeno među 577 brucoša pokazalo je da je čak 75 % maturanata faks odabralo iz ljubavi prema području studija.
08:05 11 h 09.03.2026
09. ožujak 2026.
Znaš onaj osjećaj kada ti se cijeli život otvori pred očima? Kada shvatiš da jedna odluka može promijeniti sve — ne samo karijeru nego i ljude oko tebe, grad u kojem živiš, način na koji razmišljaš o sebi i o svijetu. Odabir sveučilišta upravo je ta odluka. I zato ju vrijedi donijeti s punim srcem.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli okuplja devet sastavnica — sedam fakulteta, Muzičku akademiju i Sveučilišni studij dizajna i audiovizualnih komunikacija (DAK). Zajedno nude više od četrdeset studijskih programa, od ekonomije i informatike do medicine, glazbe i 3D animacije. Sve to u jednom od najljepših gradova na Mediteranu. Zvuči predobro? Čekaj da čuješ ostatak.
Istraživanje provedeno među 577 novoupisanih studenata u akademskoj godini 2024./2025. otkriva nešto lijepo: čak 75 posto njih studij u Puli odabralo je iz ljubavi prema području koje studira i želje za daljnjim obrazovanjem. To nije slučajnost — to je znak da Sveučilište privlači mlade ljude koji točno znaju što žele, koji dolaze s radoznalošću i strašću prema onome čime se žele baviti u životu.
Rezultati anketa to potvrđuju. Usporedba zadovoljstva studenata između 2022. i 2025. godine bilježi osjetno veće ocjene na svim sastavnicama. Privlačnost predmeta studenti vrednuju s izvrsnih 4,42 od mogućih 5, individualni pristup nastavnika s toplih 4,39, a dostupnost fakultetskih sadržaja — knjižnica, informatičkih kabineta, čitaonica — s visokih 4,40. Ugled profesora nosi ocjenu 4,22. Ovdje nisi samo broj u indeksu. Ovdje te netko zaista vidi, prati i potiče da daš najbolje od sebe.
Posebno zanimljiva priča su dva potpuno online studijska programa: Primijenjena ekonomija na Fakultetu ekonomije i turizma i Informatika na Fakultetu informatike — oba na prijediplomskoj i diplomskoj razini. To znači da možeš studirati iz bilo kojeg kutka Hrvatske (ili svijeta) bez kompromisa u kvaliteti nastave. FET već šest desetljeća oblikuje vrsne poslovne stručnjake i poduzetnike, a Fakultet informatike priprema studente za digitalnu budućnost u gradu čija industrijska tradicija seže sve do 1850. godine.
Sveučilišni studij dizajna i audiovizualnih komunikacija (DAK) nudi prijediplomske programe iz grafičkog dizajna, multimedije, umjetnosti, izvedbenih umjetnosti, dizajna i 3D animacije, a tu je i diplomski studij za sve koji žele zakoračiti još dalje. Ako ti je bliža glazba, Muzička akademija jedina je u Hrvatskoj s programom klasične harmonike. A za one kojima je poziv pomagati drugima — Medicinski fakultet nudi studij sestrinstva s mentorskim pristupom od prvog dana i specijalizaciju iz hitne medicine.
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti odgaja učitelje budućnosti na hrvatskom i talijanskom jeziku, Filozofski fakultet spaja arheologiju, jezike i kulturu, dok Fakultet prirodnih znanosti poziva na istraživanje morskih ekosustava — jer kad studiraš uz more, more postaje tvoj laboratorij. Tehnički fakultet pak povezuje računarstvo i strojarstvo s praktičnim projektima koji vjerno oslikavaju stvarne inženjerske izazove.
Studirati u Puli ne znači ostati samo u Puli. Sveučilište Jurja Dobrile potpisalo je više od 150 Erasmus+ međusveučilišnih sporazuma i preko 50 bilateralnih ugovora s partnerskim institucijama diljem svijeta. Studenti iz Pule odlaze na razmjenu u više od dvadeset zemalja na četiri kontinenta — od Italije, Njemačke, Francuske, Španjolske i Portugala do Japana, Kanade i Brazila.
A onda je tu sam grad. Pula s antičkom Arenom, plažama na dohvat ruke, ljetnim festivalima, Pulskim filmskim festivalom i noćnim životom koji nikada ne zamire — od Lattiere i Cvajnera do kreativne scene u Rojcu, Studentskom centru, a od ove godine i prostorima vlastitog studentskog društvenog centra (uskoro otvorenje). Kao najveći grad Istre i srce jedne od najrazvijenijih regija u Hrvatskoj, Pula nudi prilike za studentske poslove i prve ozbiljne korake u karijeri. Sveučilište ima vlastiti Centar za razvoj karijera, studentski poslovni inkubator SPIN za pokretanje vlastitih ideja i stipendije za sve kategorije studenata.
Moderan kampus, studentski dom s dva udobna paviljona, restorani s terasama na suncu, bogate knjižnice i galerije — sve je osmišljeno da studiranje bude ugodno i nadahnjujuće. Novi kampus donosi suvremene laboratorije, multifunkcionalne prostore, sportske sadržaje i izložbene dvorane otvorene javnosti. Nastava u malim grupama, uz aktivno korištenje generativne umjetne inteligencije u nastavi i znanosti, i mentorski pristup osiguravaju da svaki student dobije osobnu pažnju i personalizirano učenje kakvo zaslužuje.
Prijave za akademsku godinu 2026./2027. uskoro počinju. Pronađi svoj studij na linku i napravi prvi korak prema budućnosti kakvu želiš i zaslužuješ.
