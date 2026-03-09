Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor

Znaš onaj osjećaj kada ti se cijeli život otvori pred očima? Kada shvatiš da jedna odluka može promijeniti sve — ne samo karijeru nego i ljude oko tebe, grad u kojem živiš, način na koji razmišljaš o sebi i o svijetu. Odabir sveučilišta upravo je ta odluka. I zato ju vrijedi donijeti s punim srcem.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli okuplja devet sastavnica — sedam fakulteta, Muzičku akademiju i Sveučilišni studij dizajna i audiovizualnih komunikacija (DAK). Zajedno nude više od četrdeset studijskih programa, od ekonomije i informatike do medicine, glazbe i 3D animacije. Sve to u jednom od najljepših gradova na Mediteranu. Zvuči predobro? Čekaj da čuješ ostatak.

75 % studenata bira Pulu iz strasti

Istraživanje provedeno među 577 novoupisanih studenata u akademskoj godini 2024./2025. otkriva nešto lijepo: čak 75 posto njih studij u Puli odabralo je iz ljubavi prema području koje studira i želje za daljnjim obrazovanjem. To nije slučajnost — to je znak da Sveučilište privlači mlade ljude koji točno znaju što žele, koji dolaze s radoznalošću i strašću prema onome čime se žele baviti u životu.

Rezultati anketa to potvrđuju. Usporedba zadovoljstva studenata između 2022. i 2025. godine bilježi osjetno veće ocjene na svim sastavnicama. Privlačnost predmeta studenti vrednuju s izvrsnih 4,42 od mogućih 5, individualni pristup nastavnika s toplih 4,39, a dostupnost fakultetskih sadržaja — knjižnica, informatičkih kabineta, čitaonica — s visokih 4,40. Ugled profesora nosi ocjenu 4,22. Ovdje nisi samo broj u indeksu. Ovdje te netko zaista vidi, prati i potiče da daš najbolje od sebe. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Online, offline, hibridno bez kompromisa

Posebno zanimljiva priča su dva potpuno online studijska programa: Primijenjena ekonomija na Fakultetu ekonomije i turizma i Informatika na Fakultetu informatike — oba na prijediplomskoj i diplomskoj razini. To znači da možeš studirati iz bilo kojeg kutka Hrvatske (ili svijeta) bez kompromisa u kvaliteti nastave. FET već šest desetljeća oblikuje vrsne poslovne stručnjake i poduzetnike, a Fakultet informatike priprema studente za digitalnu budućnost u gradu čija industrijska tradicija seže sve do 1850. godine.

Sveučilišni studij dizajna i audiovizualnih komunikacija (DAK) nudi prijediplomske programe iz grafičkog dizajna, multimedije, umjetnosti, izvedbenih umjetnosti, dizajna i 3D animacije, a tu je i diplomski studij za sve koji žele zakoračiti još dalje. Ako ti je bliža glazba, Muzička akademija jedina je u Hrvatskoj s programom klasične harmonike. A za one kojima je poziv pomagati drugima — Medicinski fakultet nudi studij sestrinstva s mentorskim pristupom od prvog dana i specijalizaciju iz hitne medicine.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti odgaja učitelje budućnosti na hrvatskom i talijanskom jeziku, Filozofski fakultet spaja arheologiju, jezike i kulturu, dok Fakultet prirodnih znanosti poziva na istraživanje morskih ekosustava — jer kad studiraš uz more, more postaje tvoj laboratorij. Tehnički fakultet pak povezuje računarstvo i strojarstvo s praktičnim projektima koji vjerno oslikavaju stvarne inženjerske izazove.

Tvoj semestar u Parizu, Napulju ili Tokiju

Studirati u Puli ne znači ostati samo u Puli. Sveučilište Jurja Dobrile potpisalo je više od 150 Erasmus+ međusveučilišnih sporazuma i preko 50 bilateralnih ugovora s partnerskim institucijama diljem svijeta. Studenti iz Pule odlaze na razmjenu u više od dvadeset zemalja na četiri kontinenta — od Italije, Njemačke, Francuske, Španjolske i Portugala do Japana, Kanade i Brazila.

A onda je tu sam grad. Pula s antičkom Arenom, plažama na dohvat ruke, ljetnim festivalima, Pulskim filmskim festivalom i noćnim životom koji nikada ne zamire — od Lattiere i Cvajnera do kreativne scene u Rojcu, Studentskom centru, a od ove godine i prostorima vlastitog studentskog društvenog centra (uskoro otvorenje). Kao najveći grad Istre i srce jedne od najrazvijenijih regija u Hrvatskoj, Pula nudi prilike za studentske poslove i prve ozbiljne korake u karijeri. Sveučilište ima vlastiti Centar za razvoj karijera, studentski poslovni inkubator SPIN za pokretanje vlastitih ideja i stipendije za sve kategorije studenata.

Pula = studij + život

Moderan kampus, studentski dom s dva udobna paviljona, restorani s terasama na suncu, bogate knjižnice i galerije — sve je osmišljeno da studiranje bude ugodno i nadahnjujuće. Novi kampus donosi suvremene laboratorije, multifunkcionalne prostore, sportske sadržaje i izložbene dvorane otvorene javnosti. Nastava u malim grupama, uz aktivno korištenje generativne umjetne inteligencije u nastavi i znanosti, i mentorski pristup osiguravaju da svaki student dobije osobnu pažnju i personalizirano učenje kakvo zaslužuje.

Prijave za akademsku godinu 2026./2027. uskoro počinju. Pronađi svoj studij na linku i napravi prvi korak prema budućnosti kakvu želiš i zaslužuješ.