Mučite se s Erasmus+ prijavom ili niste sigurni trebate li se prijaviti? Pogledajte video vodič što napraviti

Od stipendije i bodovanja do papirologije i stvarnih troškova - student FER-a objasnio je cijeli proces prijave na Erasmus+ u video vodiču.

Erasmus+ program iz godine u godinu sve je popularniji među studentima. Ideja da provedete jedan semestar ili cijelu godinu u inozemstvu, uz stipendiju Europske unije, putovanja i nova poznanstva, zvuči odlično - ali sama prijava često je sve samo ne jednostavna.

Od Online Learning Agreementa, rokova i jezičnih potvrda do iznosa stipendije i načina rangiranja - mnogi studenti tek tijekom prijave shvate koliko je proces zapravo kompleksan.

Upravo zato je student FER-a Marin Grković, koji je prošli semestar proveo na razmjeni u Madridu, u sklopu novog projekta studentske udruge EESTEC LC Zagreb snimio detaljan video vodič u kojem prolazi kroz cijeli proces prijave na Erasmus+ program na Sveučilištu u Zagrebu - korak po korak.

Što donosi ovaj vodič?

Umjesto suhoparnog prepričavanja natječaja, video prolazi kroz ono što studentima najčešće nije jasno dok se sami ne nađu u procesu prijave - kako se stvarno računa stipendija, kada novac zapravo sjeda na račun, kako izabrat najbolju destinaciju za razmjenu, koliko je presudan prosjek i koliko papirologije vas realno čeka.

Naglasak je na praktičnim stvarima i konkretnim situacijama iz prve ruke, uz objašnjenje cijelog postupka prijave na Sveučilištu u Zagrebu - od objave natječaja do potpisivanja ugovora.

Koliko zapravo košta Erasmus?

U videu se otvoreno govori i o financijskoj strani razmjene. Iako stipendija može iznositi 500 ili 550 eura mjesečno, uz moguće dodatne potpore, stvarni troškovi u skupljim gradovima često su znatno veći.

Na konkretnom primjeru razmjene u Madridu objašnjeno je koliko je novca bilo dovoljno za život, koliko je trebalo pokriti iz vlastite ušteđevine te zašto je važno imati financijsku rezervu - pogotovo jer stipendija ne mora sjesti prije početka mobilnosti.

Ako ne želite gledati cijeli video, pripremljena je i sažeta PDF brošura s najvažnijim informacijama koju možete preuzeti ovdje.

Video vodič dostupan je na poveznici.

Zašto se ipak isplati?

Osim administrativne strane, video donosi i osobno iskustvo boravka na Erasmusu - kako izgleda svakodnevni život, studiranje i snalaženje u novoj državi.

Unatoč papirologiji i financijskim izazovima, gotovo svi studenti koji su bili na Erasmusu reći će isto - isplati se.

Novi prijatelji iz cijelog svijeta, izlazak iz zone komfora, drugačiji sustav studiranja i prilika da putujete više nego ikad prije - iskustva su to koja mnogi nazivaju najboljim dijelom studiranja.

Ako se trenutačno mučite s prijavom, niste sigurnni koji fakultet odabrati ili samo želite znati što vas realno čeka - ovaj vodič može vam uštedjeti sate istraživanja i potencijalne greške.