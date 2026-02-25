Za učenike zainteresirane za STEM područja, FER organizira poseban događaj. Kroz poludnevni program, učenici završnih razreda srednjih škola i maturanti imat će priliku proživjeti jedan dan na FER-u.

FER ove godine organizira poseban događaj za maturante i učenike završnih razreda srednjih škola. Događaj je namijenjen školama iz kojih tradicionalno dolazi najveći broj budućih studenata FER-a, a osobito učenicima koji već sada pokazuju izniman interes, talent i izvrsnost u području elektrotehnike, računarstva i srodnih disciplina.

Poludnevno druženje, pod nazivom "Postani FER-ovac na jedan dan", održat će se u petak, 27. veljače, s početkom u 9 sati, a osmišljen je kako bi zainteresiranim učenicima omogućio da iz prve ruke dožive kako izgleda jedan dan na FER-u.

Zbog ograničenog broja mjesta, prijava je obavezna putem poveznice.

Kroz pažljivo pripremljen program imat će priliku upoznati studij i njegove mogućnosti, razgovarati sa studentima i nastavnicima, čuti njihova iskustva i dobiti odgovore na pitanja koja možda već neko vrijeme čekaju svoje odgovore. Poseban dio programa odvijat će se u laboratorijima, gdje će učenici sudjelovati u stvarnim labosima kakve odrađuju studenti – od upoznavanja osnova elektrotehnike i otkrivanja kako elektronika mjeri svijet oko nas, do istraživanja nevidljivih kozmičkih čestica, upravljanja motorima i prvih koraka u programiranju.

Dan će završiti zajedničkim ručkom u studentskoj menzi oko 13 sati, u opuštenoj atmosferi i druženju.

Ovo je prilika da srednjoškolci FER upoznaju iznutra, da osjete njegov ritam, istraživački duh i zajednicu koja svake godine okuplja neke od najboljih mladih umova iz cijele Hrvatske. Vjerujemo da će im ovo iskustvo pomoći da jasnije zamisle svoje mjesto u svijetu koji oblikuju znanje, znatiželja i stvaranje.

PROGRAM:

09:00 – 10:00 | Uvodno predavanje i panel rasprava "Zašto upisati FER?" - razgovor sa studentima i nastavnicima o studiju iz prve ruke

10:00 – 10:45 | Predavanje: "Od banane do broja ili kako elektronika mjeri svijet" - učenici će uz praktičan primjer vage otkriti kako se stvarni svijet pretvara u brojeve koje razumiju računala, prateći put signala od senzora do digitalnog prikaz

11:00 – 13:00 | Laboratorijske vježbe (vjerna kopija vježbi s kojima se studenti susreću tijekom studija) - učenici će moći odabrati dvije od četiri teme iz labosa:

Osnove elektrotehnike Uhvati nevidljivo: Lov na kozmičke čestice Brzina pod kontrolom: Kako elektronika upravlja motorom Uvod u programiranje

13:00 | Ručak u studentskoj menzi

Veselimo se vašem dolasku i prilici da vam poželimo dobrodošlicu na FER, barem na jedan dan!

Za one koji žele znati više

O našoj novoj aktivnosti "Postani FER-ovac na jedan dan" razgovarali smo s Tomislavom Jaguštom u posljednjoj epizodi Podkista. Poznati popularizator znanosti, omiljeni profesor i trenutačni prodekan za studente otkriva kako izgleda studentski život na FER-u te predstavlja ovaj projekt koji srednjoškolcima omogućuje jedinstvenu priliku da iz prve ruke iskuse studij – od sudjelovanja na predavanjima i laboratorijskim vježbama do upoznavanja ispita i svakodnevice u studentskoj menzi.

