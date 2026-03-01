Larisa nema luksuz misliti samo na ispite: Studira, vodi kućanstvo i istodobno brine o baki

Studiranje samo po sebi nije lak zadatak, a dodatne brige imaju studenti koji nemaju obiteljsku logistiku iza sebe, oni bez roditeljske skrbi. Paralelno i potpuno samostalno moraju graditi svoj život, što može biti poprilično izazovno.

Ovo je priča o Larisi Vugrinec, studentici na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, čiji je svakodnevni život kombinacija je studiranja i brige o kućanstvu.

'Vrlo rano preuzmeš odgovornost za vlastiti život i odluke koje donosiš'

Larisa živi s bakom koja joj je ujedno i udomiteljica. Govori nam kako joj je upravo baka kroz odrastanje pružila osjećaj sigurnosti i stabilnosti.

- Danas, uz fakultetske obveze, nastojim preuzeti i dio odgovornosti u svakodnevnom životu, uključujući brigu o njoj i organizaciju kućanstva. Uz predavanja i učenje, moj dan uključuje i praktične stvari poput kuhanja, kupovine i planiranja troškova. Zbog toga moram dobro organizirati vrijeme i unaprijed razmišljati o obavezama. Takav način života ponekad je zahtjevan jer nema jasne podjele između studija i privatnog života, ali me naučio disciplini i snalažljivosti. Upravo kroz to iskustvo shvatila sam da samostalnost, iako nije uvijek laka, može postati velika snaga, govori Larisa za srednja.hr.

Kada je riječ o izazovima studiranja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi često se naglasak stavlja na financijski aspekt, ali izazovi su puno širi, ističe Larisa.

- Radi se i o tome da vrlo rano preuzmeš odgovornost za vlastiti život i odluke koje donosiš. Iako sam imala sigurnost zahvaljujući baki, rano sam naučila oslanjati se na sebe i preuzeti odgovornost, ne samo za vlastiti život nego i za ljude koji su tu za mene. Uz to, naučiš se nositi s nesigurnošću i pritiskom, jer si svjestan da ovisiš prvenstveno o sebi. Takvo iskustvo zna biti zahtjevno, ali razvija otpornost, prilagodljivost i unutarnju stabilnost. Danas te osobine vidim kao prednost koja me oblikovala i pomogla mi da se lakše nosim s izazovima, smatra ova studentica.

Osim o ispitima i gradivu, paralelno treba razmišljati o više stvari

Pitamo je i za najveće izazove u studentskom životu pa odgovara istim slijedom – njoj to ne predstavlja akademski dio studija, nego svakodnevno usklađivanje svih obaveza.

-Uz fakultet, moram voditi računa o kućanstvu, financijama i određenoj razini brige za baku. To znači da ne mogu uvijek biti fokusirana isključivo na studij, nego paralelno razmišljam o više stvari. U zahtjevnijim razdobljima to može biti iscrpljujuće, kaže nam Larisa.

Jasno joj je da ponekad razlika između nje i vršnjaka postane vidljiva, posebno kada je riječ o obiteljskoj podršci. No s vremenom je, kaže, naučila pronaći ravnotežu i izgraditi vlastiti sustav podrške.

Velika pomoć joj je stipendija, a za buduće stipendiste organizira se humanitarni koncert

Larisa je ujedno i stipendistica humanitarne akcije Rotary kluba Zagreb Kaptol 'Korak u život'. Stipendije se dodjeljuju na razdoblje od pet godina, a ukupna vrijednost jedne petogodišnje stipendije iznosi 24.000 eura. Zahvaljujući akciji u posljednjih 18 godina osigurano je gotovo 300 pojedinačnih stipendija. Ta stipendija, kaže nam naša sugovornica, znači joj iznimno mnogo. Prije svega – sigurnost i podršku.

-Omogućava mi da se više fokusiram na studij i osobni razvoj, bez stalnog opterećenja financijama. S obzirom na to da uz studiranje imam i druge odgovornosti, ta stabilnost mi je izuzetno važna jer mi olakšava svakodnevno funkcioniranje. Osim toga, stipendija za mene ima i simboličku vrijednost. Ona predstavlja potvrdu da je moj trud prepoznat i da postoji netko tko vjeruje u mene i moj potencijal. Takva podrška daje dodatnu motivaciju da nastavim dalje i gradim svoju budućnost, zaključuje Larisa.

Budućim stipendistima, studentima bez roditeljske skrbi, mogu pomoći i građani. Naime, 15. ožujka u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu, s početkom u 19:30 sati, održava se koncert 'Ladov korak za Korak u život'. U tu svrhu nacionalni ansambl LADO i Rotary klub Zagreb Kaptol udružuju snage po treći put. Sav prihod od prodaje ulaznica bit će uplaćen na račun akcije 'Korak u život' za stipendiranje mladih studenata bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Ulaznice za koncert dostupne su putem linka po cijeni od 30 eura.