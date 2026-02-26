Dekan Pravnog tvrdi da se studentima nisu vratila prava: 'Rektor se ponaša kao faraon’

Drama oko studenata koji su ostali bez prava na završetak studija i dalje nije gotova. Dekan Koprić tvrdi da rektorova odluka ništa ne mijenja.

Izgleda da se studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu koji su izgubili pravo studiranja neće moći jednostavno 'vratiti' nastavku studiranja. Dekan Ivan Koprić nam je rekao kako odlukom Sveučilišta - kojom se poništila odluka o roku za završetak studija - studenti nisu dobili svoje pravo na završetak studija natrag.

- Visoki upravni sud je 23. veljače ukinuo Odluku Pravnog fakulteta o roku za završetak integriranog, prijediplomskog i diplomskog studijskog programa upisanih prije ak. god. 2022./2023. Studenti koji su odlukom Pravnog fakulteta izgubili pravo studiranja ne mogu to pravo vratiti jer odluka Visokog upravnog suda djeluje samo ubuduće (pro futuro). Stoga rektor Stjepan Lakušić, ali ni VUS, svojom odlukom nisu pomogli niti jednom studentu koji je već izgubio pravo studiranja, naveo je Koprić za srednja.hr.

Dodao je da, 'ako se na studente koji su po odluci Fakulteta ranije izgubili pravo studiranja primjenjuju ranije važeći propisi, oni uređuju gubitak statusa studenta, pa će se ta pravila i primijeniti'.

- Svima koji su u nekom trenutku prije odluke Fakulteta izgubili status na temelju tada važećih propisa, studentski status prestaje odmah, bez obzira na odluku VUS-a, objasnio je Koprić.

'Poznato je da je rektor Lakušić već neko vrijeme na žestokom udaru kritike zbog netransparentnosti'

Inače, 10. ožujka održavaju se izbori za rektora Sveučilišta u Zagrebu. Za tu poziciju natječu se dvije osobe - trenutačni rektor Stjepan Lakušić koji ide po još jedan mandat, a protukandidat mu je upravo dekan Pravnog fakulteta.

- Objava o obustavi odluke Pravnog fakulteta od strane aktualnog rektora Lakušića tempirana je točno dan uoči predstavljanja programa predloženika za rektora za novi rektorski mandat, a poznato je da je rektor Lakušić već neko vrijeme na žestokom udaru kritike zbog netransparentnosti oko upravljanja i raspolaganja novcem iz programskih ugovora. Niti javnost niti sami fakulteti još ne znaju na koja sredstva mogu računati i što će u sklopu ugovorenog financiranja morati raditi, naveo je Koprić.

'Rektor Lakušić u praksi se ponaša kao nedodirljivi faraon, skrivajući se iza raznih odluka kojima je jedina svrha štititi njegov lik i djelo'

Koprić je podsjetio da je predložio izbornom povjerenstvu otvorenu sjednicu Senata na kojoj se javno predstavljaju programi oba kandidata, ali taj prijedlog nije prihvaćen.

- Dobio sam odbijenicu i to prilično smiješno argumentiranu. Potom sam rektora Lakušića pozvao na javno sučeljavanje, no umjesto odgovora dobio sam novu, tempiranu odbijenicu u obliku odluke o pravu studiranja u kojoj se on prikazuje kao spasitelj. Međutim, rektor Lakušić u praksi se ponaša kao nedodirljivi faraon, skrivajući se iza raznih odluka kojima je jedina svrha štititi njegov lik i djelo. Vrijeme je da se tome stane na kraj, poručio je Koprić.