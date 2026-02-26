U ovom hrvatskom gradu otvara se nova menza: Iksice će se 'peglati' već od ponedjeljka

Još jedan hrvatski grad bogatiji je za studentsku menzu. Riječ je o Bjelovaru u kojem se studentski restoran otvara u ponedjeljak.

Sastavni dio pravog studentskog života odlazak je u menzu. Ne samo na jeftin obrok, jer su menze i više od mjesta za prehranu. U njima se razvijaju prijateljstva, razmjenjuju informacije o ispitima i profesorima, a neki su se, kako smo ranije pisali, ondje i zaljubili pa ti brakovi traju već desetljećima.

Dobra vijest sada stiže bjelovarskom studentima – menza nazvana X-ica sada se konačno otvara i u njihovom gradu. Kako je izvijestilo Veleučilište u Bjelovaru, menza se otvara u ponedjeljak, 2. ožujka.

-Ekipa Studentskog restorana X-ica brinut će da naši studenti od ponedjeljka, 2. ožujka u pauzama između predavanja, učenja i tulumarenja skoknu na ručak i večeru. Doslovno skoknu, jer je restoran 100-tinjak metara od Veleučilišta. Btw, danas smo kušali klopu. Top! Ok, naš ushit neće dijeliti lokalne pekare čiji će se promet smanjiti, našalili su se s Veleučilišta u objavi na društvenim mrežama.