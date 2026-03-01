Studenti, imate problem s upravom ili zdravljem? Oni su tu za vas: 'Pristupam prvo s ljudske strane'

Manjak novca, depresija, Stegovno povjerenstvo... Fakulteti i sveučilišta imaju svoje studentske pravobranitelje, a oni se bave različitim zadacima.

Studenti se sa svojim problemima mogu obratiti studentskim pravobraniteljima, kako onima na matičnom fakultetu, tako i sveučilišnima. Što radi sveučilišni studentski pravobranitelj objasnila nam je Ana Paula Novak sa Sveučilišta u Zagrebu, dok su nam studentski pravobranitelji s Pravnog fakulteta u Osijeku, Emanuel Miloš i Sandra Dir, koji su tek 'zasjeli' na ovu poziciju, objasnili koji su njihovi zadaci.

Što radi studentski pravobranitelj pri fakultetu?

U njihovom su fokusu, kažu, dva zadatka. Kao prvo, primaju pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava te raspravljaju o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta. Kao drugo, savjetuju studente o načinu ostvarivanja njihovih prava.

Dodaju za studentski pravobranitelji na fakultetima imaju još dvije ovlasti. Mogu sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava, ali i obavljati druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.

- Pritužbe zaprimamo samo od studenata našeg fakulteta. Za svaku pritužbu koju zaprimimo, zadali smo si zadatak da odgovorimo unutar 24 sata, ali sve ovisi o kompleksnosti postavljenog pitanja. Ponekad je potrebno konzultirati više pravilnika i drugih akata kako bismo što kvalitetnije savjetovali naše kolege. Napominjemo da je sva naša korespondencija sa studentima, neovisno preko kojeg je kanala obavljena, strogo povjerljiva i ni sa kim se ne dijeli, naglašavaju Miloš i Dir.

Broj upita ovisi o razdoblju akademske godine

S obzirom na to, bivša glavna Studentska pravobraniteljica Marina Kolarić, koja je od ove godine imenovana Sveučilišnom pravobraniteljicom, nije im mogla reći mnogo o samim predmetima slučajeva koji su im pristizali.

- Ono što smo mogli saznati je da su to upiti većinom vezani za prava i obveze studenata predviđene Pravilnikom o studijima i studiranju i Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata, doneseni od strane Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji se, samim time, odnose i naš fakultet, objašnjavaju Miloš i Dir.

U dvostrukom mandatu Kolarić, prosječno su primali od dva do tri upita mjesečno. Sve je ovisilo o razdoblju akademske godine. Nekada je pristizalo dva upita, a nekad i do pet mjesečno.

- Na prvi pogled ove brojke mogu djelovati benigno, no potrebno ih je sagledati u kontekstu ukupnog broja studenata koji je podosta manji u odnosu na neke veće fakultete. Otkako smo mi stupili na dužnost 10. veljače 2026., do sada, ovog razgovora, pristiglo nam je dva upita, ističu Miloš i Dir.

Studentska pravobraniteljica na Sveučilištu o najtežim slučajevima

Osim pravobranitelja na fakultetima, tu su, dakle, i pravobranitelji na razini sveučilišta. Pravobraniteljica za studente Sveučilišta u Zagrebu Ana Paula Novak objašnjava nam da je kroz svoj dosadašnji mandat primijetila nekoliko glavnih razloga javljanja studenata.

- To su česte nesuglasice s Upravama fakulteta, problemi s participacijama, razni zdravstveni problemi, gdje ističem problem depresije među studentima, te problemi s upisivanjem u više godine studija. Svim problemima pristupam prvo s one ljudske strane, a tek onda prema pravilnicima, jer studenti dolaze iz različitih sredina i nikada ne znam što me može dočekati kada je riječ o kompleksnijim slučajevima, priča nam Novak.

U svom dosadašnjem mandatu izdvaja najviše slučajeva iz pravnog, tehničkog i humanističkog područja, gdje je od početka mandata dobila više od 1.000 mailova različitih tematika i problema.

- Međutim i ostali srodni i nesrodni fakulteti značajno povećavaju broj slučajeva među studentima, jer često njihove studentske organizacije nisu uvijek voljne biti na njihovoj strani. Na tjednoj bazi gotovo svakodnevno dobivam nove slučajeve, pa je komunikacija s Upravama fakulteta u tom slučaju ključna, kako bi se problem što prije riješio, pojašnjava Novak.

Zahvalna je što je do sada uspješno riješila 'i one najteže slučajeve, jer uvijek mora postojati kompromis između Uprava i studenata, a ja predstavljam most da do tog kompromisa na kraju dana može i doći'.

- Među najtežim problemima za sada bi izdvojila obiteljske financijske situacije studenata, bolesti zbog kojih je onemogućeno studiranje, stegovne mjere na Fakultetima... Naravno, kada je riječ o najtežim slučajevima, uvijek na raspolaganju imam punu podršku Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i rektora. Uz sve slučajeve i problematike koje muče studente, svakodnevno se trudim kroz aktivnosti, skupove i konferencije, studentima i zaposlenicima prenijeti problematiku gdje student u ovim slučajevima nije u fokusu i kako možemo poboljšati njegovo daljnje studiranje na našem Sveučilištu, zaključuje Novak.