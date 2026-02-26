Akademska zajednica u crnom: Preminula ugledna profesorica, u suzama čitav grad

Profesorica FGAG-a u Splitu, Katja Marasović, preminula je u 65. godini života. Bila je iznimno cijenjena arhitektica i znanstvenica.

Akademska zajednica, ali i čitav Split, zavijeni su u crno nakon smrti profesorice Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (FGAG), Katje Marasović. Preminula je nakon duge i hrabre borbe s teškom bolešću. Bila je iznimno cijenjena arhitektica, znanstvenica i profesorica, koja iza sebe ostavlja iznimnu profesionalnu ostavštinu te snažan i trajan utjecaj u pedagoškom radu i području istraživanja graditeljskog naslijeđa.

Njena životna jednostavnost i toplina ostat će trajno upamćeni

U biografiji koju je objavio fakultet, stoji da je Marasović diplomirala 1985., magistrirala 1996. i doktorirala 2002. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. godine bila je zaposlena na FGAG-u, gdje je obnašala dužnost voditeljice Katedre za graditeljsko naslijeđe. Predavala je i na Doktorskom studiju arhitekture i urbanizma Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.

- Njezin znanstveni i nastavnički rad bio je usmjeren na dokumentiranje, istraživanje, zaštitu i obnovu povijesnih građevina, osobito Dioklecijanove palače i povijesne jezgre Splita, kao i dalmatinske srednjovjekovne i renesansne fortifikacijske arhitekture. Autorica je brojnih arhitektonskih projekata, konzervatorskih elaborata, znanstvenih radova i publikacija koje su postale referentne u području zaštite kulturne baštine, navode s FGAG-a.

Krajem 2025. godine objavila je i opsežno znanstveno djelo Kaštelanski kašteli, sintezu dugogodišnjeg istraživanja fortifikacija Kaštelanskog zaljeva.

- Profesorica Katja Marasović zadužila je kolege i studente iznimnom predanošću i velikodušnošću u znanstvenom i nastavnom radu, a njezin snažan profesionalni integritet, životna jednostavnost i toplina ostat će trajno upamćeni u akademskoj zajednici, poručuju s FGAG-a.

Bila je iznimno cijenjena i izvan akademske zajednice

Tuga za uglednom profesoricom prešla je i granice akademske zajednice. Mnogi joj odaju počast i šalju poruke zahvalnosti, a među njima i Grad Split.

- S velikom tugom primili smo vijest o smrti Katje Marasović, cijenjene hrvatske arhitektice i znanstvenice koja je cijeli svoj radni vijek posvetila istraživanju dalmatinske kulturne baštine, s osobitim naglaskom na splitsko i kaštelansko graditeljsko naslijeđe. Njezin stručni i znanstveni rad značajno je pridonio razumijevanju, valorizaciji i očuvanju prostora koji čine identitet našega grada i njegove okolice. Svojim znanjem, predanošću i nenametljivim autoritetom ostavila je dubok trag u stručnoj i široj javnosti te zadužila generacije koje će nastaviti brinuti o bogatoj baštini Splita i Dalmacije. Grad Split izražava iskrenu sućut njezinoj obitelji, prijateljima, kolegama i svima koji su je poznavali i cijenili. Zahvalni smo na svemu što je učinila za naš grad – njezin doprinos ostat će trajno upisan u našu kulturnu i znanstvenu povijest, poručili su iz Grada Splita.