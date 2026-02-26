Hit jelo koje inače košta 10 eura studenti odsad mogu jesti u menzi: Cijena već od 1 euro

Punjeni krumpir osvojio je Hrvate, a cijene se kreću i do 12 eura. Studentski centar u Splitu zato je stvorio svoj SC Spuddy - po studentskoj cijeni.

Punjeni krumpir osvojio je nepca Hrvata, pa je i Studentski centar u Splitu (SCST) stvorio svoj 'SC Spuddy'. Odlučili su se 'poigrati' ponudom u menzi i od nekoliko već postojećih jela stvoriti novo. Njihov punjeni krumpir dolazi u četiri kombinacije – trgana piletina, trgana svinjetina, junetina i vege.

Spuddy po studentskim cijenama

Cijena je prava studentska. Razlikuje se ovisno o vrsti glavnog jela u njemu, a subvencionirane cijene iznose 1,08 eura za vege varijantu, 1,50 eura za svinjetinu, 1,53 eura za piletinu i 1,63 eura za junetinu. SC Spuddy dostupan je i vanjskim gostima po redovnim cijenama od 8 eura.

Iz SCST-a su nam objasnili da je riječ o jelu stvorenom od nekoliko postojećih jela studentske prehrane na jednom tanjuru te da se stoga može naručiti po subvencioniranoj cijeni, odnosno putem iksice.

- Studentska prehrana regulirana je važećim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, koji jasno definira normative i sastav jela. U tom okviru Studentski centar Split nastoji postojeća jela kombinirati na način koji studentima donosi raznolikiju ponudu. SC Spuddy nastao je upravo takvim pristupom - spajanjem jela koja su već predviđena Pravilnikom u drukčiji i studentima zanimljiviji koncept obroka, bez odstupanja od propisanih standarda. Cilj nam je unutar postojećih normativnih okvira ponudu učiniti raznolikijom, pojasnili su iz SCST-a.

Reakcije vrlo pozitivne

Prije uvođenja SC Spuddyja proveli su kratku anketu među studentima koja je pokazala izražen interes za ovom kombinacijom.

- Dosadašnje reakcije studenata su vrlo pozitivne, što nam potvrđuje kako se i kroz drukčije oblikovanje postojećih jela može postići dodatna raznolikost i zadovoljstvo studenata, ističu iz SCST-a.

SC Spuddy trenutačno je dostupan u restoranu FGAG, a daljnja ponuda, kažu, planirat će se u skladu s potražnjom studenata.