Smiju li studenti parkirati automobil u studentskom domu? Iz SC-a dali pojašnjenje

Stanari zagrebačkih studentskih domova često nisu sigurni tko smije parkirati automobil u domskom dvorištu i smiju li to njihovi gosti.

Stanare studentskih domova u Zagrebu nerijetko muči parkiranje u studentskom domu, odnosno pitanje mogu li oni ili njihovi gosti ostaviti automobil u domskom dvorištu. Nekim je osobama parkiranje dozvoljeno, objasnili su nam iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG).

Parkiranje u studentskom domu

Kako kažu, to su isključivo osobe s invaliditetom, koje to prethodno trebaju najaviti Upravi studentskog doma. Parkirališna mjesta, dodaju, uglavnom su namijenjena službenim vozilima te osobnim vozilima djelatnika SCZG-a.

Kad je riječ o studentima-stanarima, oni u krug studentskog doma osobnim automobilom mogu ući samo uz dozvolu Uprave Studentskog centra u Zagrebu ili studentskog doma.

Što je s privremenim ulaskom vozila?

- Uprava studentskog doma može odobriti privremeni ulazak vozila stanara studentskog doma u dvorište doma, ukoliko to ne remeti sigurnost i nesmetan protok službenih vozila te postoji opravdan razlog, zaključuju iz SCZG-a.

Studenti tu mogućnost uglavnom koriste prilikom useljavanja ili iseljavanja iz doma. S obzirom na rečeno, i gosti studenata parking moraju pronaći izvan domskog dvorišta. Podsjetimo, ako želite da gosti prespavaju u vašoj sobi, a kako biste izbjegli ozbiljne sankcije, to je potrebno najaviti studentskom domu.