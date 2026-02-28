Za diplomski analizirao rodove u doba Rimljana: 'Ponekad zvuče kao agresivni alfa mužjaci'

Kontroliraju emocije, umjereni su, fizički snažni i ne brinu pretjerano o vlastitom izgledu, a svako pokazivanje 'nježnosti' ili 'omekšavanja' bilo bi predmet poruge i stigme - ovako su antički Rimljani opisivali 'idealne' muškarce, otkrio nam je to bivši student povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Marko Zidarić.

Upravo je o toj temi bio njegov diplomski rad pod nazivom 'Rodno-spolna ambivalencija u antičkom Rimu'. Rodno ambivalentnima u radu naziva muškarce koji su u antičkim izvorima opisivani kao oni koji su odstupali od idealnog rimskog pojma muškosti.

- U svome radu, zbog manjka izvora o ženskom iskustvu, bavim se rodno ambivalentnim muškarcima koji se u izvorima najčešće nazivaju mollis (jedan od mogućih prijevoda s latinskog jezika bio bi mekušac) ili cinaedus. Rad se bavi moralnim i fizičkim karakteristikama rimskih feminiziranih muškaraca, koji čitavom svojom pojavnošću (npr. odjećom, seksualnim ponašanjem, mimikom i gestama) odudaraju od okamenjenih i višestoljetnih rimskih rodnih stereotipa. Također, u radu se bavim društvenim tretmanom osoba koje su rođene ili su tijekom života otkrivene kao interspolne. Zanimljivo je što o spolno i rodno ambivalentnim osobama doznajemo isključivo posredno, većinski iz pera kanonskih rimskih pisaca, dakle velik dio življenog iskustva ovih skupina uvijek će nam, zbog logične ograničenosti izvora, ostati nepoznat, objašnjava nam Marko.

'Rimski rodni sistem puno je rigidniji, njegove su granice puno čvršće'

Pisanje o rodno-spolnoj ambivalenciji logičan je nastavak njegovog višegodišnjeg zanimanja za slične teme. Uz to, dodaje Marko, o sličnim temama - o odnosu spola i roda - se puno sluša i u javnom prostoru.

- Pojam roda sve se izraženije šulja i u samo zakonodavstvo, što na Zapadu i u našoj regiji često rezultira (već pomalo zamornim) lijevo-desnim raspravama i prepucavanjima. Rod smatram zanimljivom i teorijski izazovnom analitičkom kategorijom, ali još je uvijek pitanje u kojoj je mjeri on koristan izvan samih akademskih učionica i tekstova, stoga ga se izvan istog miljea uvijek može promatrati s dozom skepse. Svakako je zanimljivo primijetiti da isti pojam trenutačno biva izuzetno emotivno nabijen te da se oko njega vrše razni politički pritisci, naglasio je Marko.

Tijekom studija je nailazio na slične teme o rodu u mitologiji te različitim svjetskim kulturama i povijesnim razdobljima, pa mu se kao specijalizantu stare povijesti konačni fokus na antički Rim učinio logičnim odabirom.

- Rimsko i suvremeno shvaćanje roda možemo apstrahirati. Rimski rodni sistem puno je rigidniji, njegove su granice puno čvršće i utvrđenije te nepoštivanje ustaljenog kodeksa ponašanja sa sobom nosi gubitak društvenog ugleda i izraženiju javnu stigmu. Suvremeni muškarci ili žene nisu sudbinski određeni vlastitom anatomijom, današnji pojmovi muškarac ili žena istovremeno u sebi nose puno veći zbir mogućnosti i dopuštenih moralno-fizičkih kvaliteta. Premda će rodne uloge (uostalom i zbog spolnih razlika) uvijek postojati, mi smo uvelike olabavili sam 'rod', što je zasigurno puno zdravije od onoga o čemu možemo čitati u rimskim pisanim izvorima, objašnjava nam Marko.

Muškarac je u slučaju nužde mogao posegnuti za prostitutkama ili vlastitim robovima, dok je ženama bila namijenjena predbračna čistoća

Premda su,navodi Marko, u rimskom društvu žene uživale 'mekši' tretman nego u klasičnoj Ateni, one nisu sudjelovale u političkom životu. Njihov svakodnevni život uglavnom je bio usmjeren na egzistenciju unutar kućanskih zidina.

- Rodni odnosi u braku također su bili drugačije normirani, pa u literaturi nailazimo i na spomen 'dvostrukog standarda' u seksualnoj domeni. To znači da je muškarac u slučaju nužde mogao posegnuti za prostitutkama ili vlastitim robovima, dok je ženama bila namijenjena predbračna čistoća i općenje isključivo s vlastitim mužem. Zbog toga je ideal ženske čistoće bila Lukrecija, koja je nakon silovanja počinila samoubojstvo i time se nepovratno upisala u kanon zapadne umjetnosti i književnosti. Možemo spomenuti i da je takav tretman muške i ženske seksualnosti - u kojem je muškarcu dopuštena puno veća sloboda - karakterističan za mnoge suvremene, uglavnom nezapadne patrijarhalne kulture, ističe Marko.

Idealan muškarac u antičko rimsko doba bio je dlakav, nemaran prema izgledu i nije koristio kozmetička sredstva

Tadašnji rimski autori su rimskog muškarca opisivali, kako je već spomenuto na početku teksta, kao nekoga tko je veliku pažnju pridavao kontroli emocija te umjerenosti i dosljednosti u javnom nastupu.

- Karakteristično je da ne smije iskazivati pretjeranu brigu o vlastitom izgledu. Poželjno je da je dlakav, da ne koristi kozmetička sredstva, da je fizički snažan itd. Takva fizička konstitucija odraz je pojedinčeve moralno-karakterne ispravnosti, ali i dokaz sposobnosti za hrabrost i muževnost na bojnom polju, što je jedan od standardnih fokusa militarističke rimske kulture. Očekivano je da su rodno ambivalentni muškarci njihova krajnja suprotnost. Oni pretjerano brinu o vlastitom fizičkom izgledu, nose dugu kosu (posebice su problematične kovrče), nose raznobojnu odjeću, iskazuju feminiziranost u hodu, govoru ili gestama itd. Važno je spomenuti da su pasivni u seksualnom činu te da nisu sposobni utjeloviti kvalitete koje su nužne za uspješno obavljanje javnih i vojnih dužnosti. Također, suvremeno je shvaćanje roda neovisno od sudjelovanja u određenim seksualnim praksama, dok mnoge predmoderne (pa time i rimska) kulture taj moment smatraju presudnim, objašnjava nam Marko.

'Neprihvaćanje lepršavih osobnih zamjenica ne mora se nužno tumačiti kao reakcija primitivne, nazadne ili nefleksibilne kulture'

U skladu s njegovim naslovom rada, Marko smatra da je zanimljivo što se posljednjih godina u javnosti pojavljuju i tzv. nebinarne osobe. Kaže kako 'eventualno neprihvaćanje sličnih identiteta ili lepršavih osobnih zamjenica ne mora se nužno tumačiti kao reakcija primitivne, nazadne ili nefleksibilne kulture'. Dodaje i kako rod u današnjem svijetu 'sve agresivnije pokušava napustiti tijelo' i smatra da se to prvenstveno odnosi na mlađe generacije koji žive u virtualnom svijetu.

- Mislim da moramo biti iskreni i pošteni te priznati da suvremeni nebinarni identiteti vrlo efikasno nestaju u trenutku pucanja internetske veze. Još jedna stvar za eventualno žaljenje je i to što se čini da je 'slavno doba' rodne ambivalencije (u prošlosti često vezivane uz mistična religijska iskustva ili visoke umjetničke domete) prošlo i da smo, barem na neko vrijeme, osuđeni na nemaštovite i emotivno nabijene rasprave o kategorijama i osobnim zamjenicama. Budući da smo smekšali okamenjene rodne stereotipe, nečija sklonost nekarakterističnim ili neočekivanim interesima u našem svjetonazoru ne znači da osoba mora srljati u suprotne ili -ine zamjenice. Dapače, inzistiranje na sličnim kategorijama, ironično, zvuči pomalo regresivno i potvrđuje binarizme protiv kojih se isti pojedinci (navodno dosljedno) bore. Uostalom, važno je spomenuti da su mnogi ljudi (ugl. u zapadnim zemljama) jednostavno zasićeni sličnim prepucavanjima i da im dramatični rituali samoodređenja često govore o pojedinčevom nedostatku mašte ili slijepom povođenju za pomodnim trendovima. Pretpostavljam da budući povjesničari neće detaljno razlagati različite novostvorene kategorije (koje su ionako u potpunosti arbitrarne), već će puno veću pažnju pridavati fragilnoj i pomalo nezdravoj opsesiji vlastitim rodnim identitetom, izjavio je Marko.

I u Rimu se smatrali da su se stvari odmaknule od svojih 'prirodnih zakona'

No, u svom istraživanju Marko je shvatio da postoje neke zanimljive paralele s antičkim Rimom i 21. stoljećem. Naime, rimski autori u svojim tekstovima često prizivaju izgubljeno 'zlatno doba' u kojem su rodni odnosi funkcionirali po svojim 'prirodnim zakonima'.

- To bi značilo da autori o suvremenoj mladeži pišu kao o nediscipliniranoj, feminiziranoj ili sklonoj porocima, dok se istovremeno idealizira doba slavnih muževa koji su se odlikovali čvrstoćom, disciplinom, hrabrošću i muževnošću. Rimski autori ponekad zvuče kao agresivni alfa mužjaci à la Andrew Tate, premda bih rekao da je takvo stajalište u njihovo doba bilo dominantno i poželjno, dok današnje 'testosteronske bombe' ne shvaćamo previše ozbiljno i slične stavove ne smatramo normativnima ili previše dobrodošlima. Međutim, zanimljivo je primijetiti da Rimljani, kao i neki suvremeni mislioci, smatraju da kriza maskuliniteta može nositi dalekosežne političke posljedice i u konačnici zaprijetiti opstanku državnih struktura, zaključio je Marko.

Istraživao je i interspolnost u antičkom Rimu: 'Većina takvih pojedinaca je usmrćena'

Osim o rodnoj ambivalentnosti, Marko se iznenadio koliko je zapravo zahtjevno istraživati interspolnost jer je, ističe, riječ o izuzetno marginaliziranoj i malobrojnoj skupini pojedinaca. Inače, interspolne osobe se rode sa spolnim obilježjima koja ne odgovaraju tipičnim definicijama ‘muškog’ i ‘ženskog’. Takvih osoba je jako mali postotak, a svaka ima specifičan izgled genitalnih dijelova, vanjskih i/ili unutarnjih spolnih organa. Valja napomenuti da se ovdje ne radi o transrodnim osobama koje su operacijom došle do toga, već o osobama koje su se s tom karakteristikom rodile, a takvih je bilo i u antičkom Rimu.

- Izvori o interspolnim pojedincima vrlo su zanimljivi jer svjedoče o tome da su takve osobe tijekom razdoblja republike tretirane kao 'prodigium', dakle jedna od različitih vrsta protuprirodnih i nepoželjnih fenomena. Najkraće rečeno, rođenje interspolne osobe sugeriralo je da je volja bogova narušena i da zajednica treba odraditi potrebne rituale pročišćenja kako bi se ponovno uspostavila harmonija društvenog poretka. Prema pisanim izvorima većina je takvih pojedinaca usmrćena izvan rimskog teritorija (većinom utapanjem u moru), dakle riječ je o potpuno marginaliziranoj i progonjenoj skupini ljudi, objasnio je Marko.