Na Sveučilište u Zadru u ljetnom semestru pristiglo je 140 stranih studenata

Studenti iz cijele Europe stigli su u Zadar. Sveučilište u Zadru organiziralo je Dane dobrodošlice kako bi boravak studentima bio što ugodniji.

Ljetni semestar na Sveučilištu u Zadru provest će 140 stranih studenata: 126 novopridošlih, za koje su jučer i danas priređeni Dani dobrodošlice koje organizira Odjel za međunarodnu suradnju te 14 studenata koji su produljili svoju mobilnost na Sveučilištu i odlučili ostati cijelu akademsku godinu 2025./2026.

Studenti dolaze preko programa mobilnosti Erasmus+ i CEEPUS. Najveći broj njih, gotovo 70 posto, dolazi iz Poljske, Španjolske, Francuske, Njemačke, Italije, Češke i Slovačke. Većina studenata za svoje matične odjele tijekom razdoblja mobilnosti odabrala je Odjel za anglistiku, Odjel za psihologiju, Odjel za ekonomiju, Odjel za geografiju, Odjel za francuske i frankofonske studije, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Odjel za germanistiku te Odjel za informacijske znanosti i tehnologije.

Tijekom prvog dana prijema, dolazni studenti su od djelatnica Odjela za međunarodnu suradnju dobili sve informacije i dokumente potrebne za administrativne procedure na početku njihove mobilnosti (ishodovanje OIB-a, prijava na MUP, izdavanje iksica i dr.).

Također, studenti Sveučilišta u Zadru koji su uključeni u Erasmus Student Network (ESN) – sekciju Zadar upoznali su ih s aktivnostima koje organizira ESN, a koje se odnose na različita druženja, izlete i ostale društvene aktivnosti kako bi se dolazni studenti osjećali što ugodnije tijekom boravka u našem gradu.

Drugog dana kolegice iz Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru predstavile su dolaznim studentima aktivnosti koje se provode u Savjetovalištu i na taj način prenijeli informaciju kome se studenti mogu obratiti u slučaju potrebe. Dani dobrodošlice za dolazne studente završili su kvizom u organizaciji Odjela za međunarodnu suradnju.