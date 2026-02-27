Oglasila se studentska pravobraniteljica: 'Dekan Koprić očigledno nije svjestan'

Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji su u rujnu 2025. ostali bez prava na završetak studija odlukom fakulteta, smatrali su se da je njihova borba oko vraćanja tog statusa završila obustavom te odluke od strane Sveučilišta u Zagrebu. No, dekan Ivan Koprić je za srednja.hr rekao da ta obustava ništa ne mijenja za studente koji su već izgubili svoja prava, već da vrijedi samo za sve buduće studente kojima rok za završetak studija još nije istekao.

Studentska pravobraniteljica objasnila nam je u kakvoj su sada poziciji studenti koji su već ostali bez prava na završetak studija

Oko ove zbunjujuće situacije - i 'nadmetanja' dekana Koprića i rektora zagrebačkog sveučilišta Stjepana Lakušića koji su protukandidati na ovogodišnjim izborima za rektora - obratili smo se studentskoj pravobraniteljici Sveučilišta u Zagrebu.

- Htjela bi naglasiti da je najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske, čega dekan Koprić očigledno nije svjestan.Točno je da odluke Visoki upravni sud Republike Hrvatske, kada je riječ o ocjeni zakonitosti općih akata, proizvode učinke ubuduće (pro futuro), osim ako sud izričito ne odluči drukčije. To znači da se nezakoniti opći akt više ne može primjenjivati nakon odluke Suda. Međutim, iz toga ne proizlazi zaključak da odluka nema nikakav značaj za studente koji su ranije izgubili status, objašnjava nam studentska pravobraniteljica, Ana Paula Novak.

'Nije točno da odluka nije pomogla nijednom studentu'

Istaknula je da se ukidanjem, odnosno stavljanjem izvan snage nezakonitog općeg akta, 'uklanja pravna osnova na kojoj su pojedinačne odluke donesene'.

- Time se otvara mogućnost preispitivanja pojedinačnih odluka u odgovarajućim postupcima, sukladno važećim propisima. Svaki student koji smatra da mu je povrijeđeno pravo ima na raspolaganju zakonom propisane mehanizme zaštite, uključujući mogućnost pokretanja odgovarajućih pravnih postupaka radi preispitivanja pojedinačne odluke. Stoga nije točno da odluka 'nije pomogla nijednom studentu', već je preciznije reći da ona uklanja pravnu osnovu za daljnju primjenu osporenih odredbi te otvara pravni prostor za zaštitu prava u pojedinačnim slučajevima, navela je Novak.

'Unatoč (ne)suradnjama Pravnog fakulteta, smatram da je slučaj dobio pozitivni ishod po studente'

Dodala je da je ova situacija s njene pozicije bila vrlo kompleksna jer se morala posvetiti svakom pojedinom slučaju i molbi. Studenti su, kaže, znali pisati i po desetak upita dnevno da provjere u kakvom su statusu.

- Unatoč (ne)suradnjama Pravnog fakulteta, smatram da je slučaj dobio pozitivni ishod po studente, što je u ovom trenutku najvažnije i što nam treba biti u fokusu. U interesu nam je da Sveučilište funkcionira stabilno i u skladu sa zakonom. Po broju studenata zahvaćenih slučajem nemam ovakav primjer s drugih fakulteta, međutim i na drugim fakultetima svakodnevno dobivam molbe i očitovanja vezana kako uz stegovne mjere, participacije, nepriznavanje ECTS bodova i slične slučajeve. Trudim se u svom mandatu da svakom studentu i studentici pristupim individualno i mislim da se to u slučaju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokazalo kao najbolja opcija, poručila je pravobraniteljica za studente u Zagrebu.

Podsjetimo, rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić i dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić protukandidati su na ovogodišnjim izborima za rektora Sveučilišta. Izbori se održavaju 10. ožujka, a pravna borba oko studenata koji su ostali bez prava na studiranje traje od kraja prošle godine i - očito - još uvijek nije gotova.