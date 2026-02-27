SC odlučio nagraditi studente za kraj rokova: 'Tjedan dana besplatno'

Za reset od ispitnih rokova, Studentski centar u Zagrebu (SCZG) svojim studentima omogućuje tjedan dana besplatnog funkcionalnog fitnesa.

Ispitni rokovi u završili pa je Studentski centar u Zagrebu (SCZG) svoje studente odlučio nagraditi besplatnim tjednom funkcionalnog fitnesa. Treninzi se održavaju u Studentskom domu Stjepan Radić.

Povećanje snage i koordinacije

Ističu da se trening temelji na složenim vježbama za jačanje mišića, povećanje snage i koordinacije, poboljšanje mobilnosti i stabilnosti corea te opće poboljšanje tjelesne forme uz prevenciju ozljeda.

Priliku za besplatne treninge studenti imaju u tjednu od 2. do 6. ožujka. Treninzi se održavaju ponedjeljkom od 21 do 22 sata te srijedom i četvrtkom od 20 do 21 sat.

- Ispiti su gotovi. Vrijeme je za reset. Vidimo se na treningu, poručuju iz SCZG-a i pozivaju na pridruživanje WhatsApp grupi za treninge putem poveznice.

'Šara' obnovljena

Podsjetimo, studentski domovi 'Stjepan Radić', 'Cvjetno naselje' i 'Ante Starčević' imaju svoje teretane. U teretanama se održavaju i grupni treninzi.

Dodajmo da je teretana na Šari nedavno obnovljena. Teretane su otvorene tijekom radnog tjedna i subotom.

