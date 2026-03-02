Upisao studij 1998. godine: Sada je tužio faks jer su mu dali rok da ga završi

Student V.K. upisao je Pravni fakultet prije skoro 30 godina. Dali su mu rok da ga završi, ali nije uspio. Zbog toga je tužio faks na sudu i dobio.

Gotovo 28 godina nakon upisa na studij, jedan je student Pravnog fakulteta u Zagrebu završio na sudu. Fakultet mu je odredio rok za završetak studija, no on je tvrdio da mu takva obveza ne može biti nametnuta retroaktivno - i u tome je uspio. On, naime, nije jedini koji je bio u takvoj situaciji.

Radi se o izvanrednim studentima Prava koji nisu uspjeli završiti studij u roku koji im je Pravni fakultet dao još 2023. godine nakon donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju. U tom novom Zakonu propisano je da student ne može studirati dulje od dvostrukog trajanja studija, bilo da je redovan ili izvanredan.

Stoga im je Pravni fakultet dao individualne rokove za završetak studija, a nekima je taj rok bio do rujna 2025. Oko 143 izvanredna studenta nisu uspjela završiti faks u tom roku. Upravo od tada traje pravna borba tih studenata, na čijoj je strani Sveučilište u Zagrebu s rektorom Stjepanom Lakušićem, i Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Student se pozvao na zakon otprije 30 godina

Neki studenti su prijavili slučaj Visokom upravnom sudu tvrdeći da je Pravni fakultet odluku donio nakon novog Zakona o visokom, iako za njih vrijede 'stara' pravila koja kažu da mogu studirati neograničeno. Jedan od tih studenata je i V.K. koji je upisao studij 1998. godine i, skoro 28 godina poslije, nije uspio završiti studij u roku koji mu je dao Pravni fakultet.

- Podnositelj zahtjeva V.K. navodi da je studij upisao 1998. godine kao izvanredan student pod uvjetima propisanim Zakonom o visokim učilištima iz 1996., koji je bio na snazi u vrijeme upisa. Ističe da tim Zakonom nije bio propisan rok za dovršetak studija, pa s obzirom na to da rok za dovršetak studija nije bio definiran Zakonom, a ni Fakultet nije inzistirao na roku, upisao ga je s vjerom da njegovo stečeno pravo na visokoškolsko obrazovanje neće biti uvjetovano rokom, stoji u presudi Visokog upravnog suda koja je objavljena u Narodnim novinama.

Očitovanje za sud dao i dekan Pravnog fakulteta

Student se pozvao na tumačenje Ministarstva znanosti i obrazovanja prema kojemu se pravila o obvezi studenta na završetak studija ne odnose na studente koji su se upisali na studij prije stupanja na snagu spomenutog Zakona. U presudi je navedeno i očitovanje Pravnog fakulteta, odnosno dekana Ivana Koprića.

- Dekan ističe da je na sjednici Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 5. srpnja 2023. usvojena Odluka koja se primjenjuje na aktivne studente upisane na integrirani prijediplomski i diplomski te prijediplomske i diplomske studijske programe Pravnog fakulteta prije akademske godine 2022./2023., koji bi iz različitih razloga izgubili studentski status te im je putem iznimki od opće duljine trajanja studija (ovisno što je za studente povoljnije), omogućen razumni i individualizirani rok u kojem su obvezni završiti studij, imajući u vidu kada je studij prvi puta upisan te upisanu godinu studija u akademskoj godini 2022./2023., s obzirom na propisanu duljinu studija, piše u presudi.

'Odluka je usvojena jednoglasno, uz suglasnost i studentskih predstavnika'

Dekan također u očitovanju za Visoki upravni sud navodi da su o donošenju Odluke s krajnjim rokom za završetak studija, podnositelji zahtjeva i svi ostali studenti višekratno obaviješteni.

- Odluka je donesena nakon konzultacija sa studentskim zborom, a u konačnici je usvojena jednoglasno, dakle uz suglasnost i studentskih predstavnika na sjednici Fakultetskog vijeća. Naglašava kako je donošenje i usvajanje odluke izvršeno zakonito, transparentno i u skladu s akademskom samoupravom koja prije svega obuhvaća utvrđivanje pravila studiranja i upisa studenata, stoji presudi.

Dekan tumačio donošenje odluke kao tzv. 'kvaziretroaktivno' djelovanje

Istaknuo je dekan Pravnog fakulteta da usvajanjem i provođenjem predmetne Odluke, faks nikako nije djelovao retroaktivno niti je povrijedio stečena prava svojih studenata.

- Nedopušteno retroaktivno djelovanje postoji isključivo ako se novim propisima zadire u okončane pravne postupke i pravna stanja. Naprotiv, ovdje je riječ o pravnim odnosima koji i dalje traju te ih je moguće mijenjati novim općim aktima. Ovakvo djelovanje predstavlja tzv. 'kvaziretroaktivno' djelovanje, kako ga u svojoj praksi definiraju Visoki upravni sud i Ustavni sud. Stoga je argumentacija da je 'kvaziretroaktivnost' rezervirana samo za zakone, a ne za opće akte bespredmetna, budući da su i Visoki upravni sud i Ustavni sud u svojoj praksi potvrdili kako se koncept 'kvaziretroaktivnosti' primjenjuje i na opće akte. Predlaže odbiti zahtjeve, stoji u presudi Visokog upravnog suda.

Sud naložio faksu da obustavi odluku, ali ne navodi se što sa studentima koji su ostali bez prava na završetak studija

Sud nije uvažio očitovanje dekana Pravnog fakulteta, već je naloženo da odluka o završetku studija - zbog koje su izvanredni studenti ostali bez prava na završetak studija - prestaje važiti danom objave presude u Narodnim novinama.

No, u presudi se nigdje ne spominje da studenti koji su ostali bez prava na završetak studija u rujnu 2025. dobivaju pravo na nastavak studiranja nakon što je odluka prestala vrijediti. Cijelu presudu Visokog upravnog suda možete pročitati u dokumentu ispod.

Dekan Pravnog fakulteta nam je još ranije objasnio da se za te studente situacija ne mijenja, već da presuda Visokog upravnog suda djeluje samo za buduće slučajeve.

- Studenti koji su odlukom Pravnog fakulteta izgubili pravo studiranja ne mogu to pravo vratiti jer odluka Visokog upravnog suda djeluje samo ubuduće (pro futuro). Stoga rektor Stjepan Lakušić, ali ni VUS, svojom odlukom nisu pomogli niti jednom studentu koji je već izgubio pravo studiranja, objasnio nam je Koprić prošlog tjedna.

Koprić i Lakušić idući tjedan se bore za poziciju rektora zagrebačkog sveučilišta

Na ovu situaciju reagirala je i studentska pravobraniteljica Sveučilišta u Zagrebu, Ana Paula Novak. Ona pak tvrdi da iz izjave dekana Koprića 'ne proizlazi zaključak da odluka nema nikakav značaj za studente koji su ranije izgubili status'. Cijeli intervju s pravobraniteljicom studenata možete pročitati na ovoj poveznici.

Inače, dekan Pravnog fakulteta i rektor zagrebačkog sveučilišta ovogodišnji su protukandidati za poziciju rektora na izborima koji se održavaju 10. ožujka. Trenutačni rektor Stjepan Lakušić lovi drugi mandat, a Ivan Koprić nakon ove akademske godine više neće biti dekan Pravnog fakulteta.