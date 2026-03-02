Hrvatski grad želi zadržati mlade: Otplatit će im dio kredita ako ondje ostanu živjeti

Studenti će uz stipendije od grada dobiti i povoljnije studentske kredite. Grad će otplatiti kamatu, a u jednom slučaju otplatit će i dio glavnice.

Uz stipendije, Grad Križevci svojim studentima od ove godine nudi i studentske kredite s povoljnim uvjetima. Naime, Grad će platiti cijelu kamatu, a u jednom slučaju i dio glavnice.

- Posebnost ovog modela je mogućnost da kredit postane stipendija - ako student završi studij u roku i nakon završetka ostane živjeti u Križevcima, Grad preuzima otplatu dijela glavnice, čime se želi potaknuti ostanak mladih stručnjaka u gradu, objasnili su iz Grada Križevca.

Ovaj novitet uveo se nakon što je poslije lokalnih izbora prošle godine došao novi gradonačelnik, Tomislav Katanović. Od prethodnog gradonačelnika je ostavio tradiciju da Grad maturantima sufinancira trošak maturalne večere.

- Grad Križevci će svakom maturantu sufinancirati trošak maturalne večere u iznosu od 25 eura, kako bi se roditeljima olakšali znatni izdaci na kraju srednjoškolskog obrazovanja, stoji u obajvi Grada Križevca na Facebooku.

