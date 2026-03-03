Država studentima mjesecima greškom uplaćivala više novca na iksici: Oni misle da su zakinuti

Studenti koji ostvaruju razinu prava 1 na iksici požalili su se da im je smanjena subvencija, a istina je da su do sad greškom dobivali više novca.

Studenti koji ostvaruju razinu prava 1 na subvencioniranu prehranu u 2025. su na iksicama dobivali više novca nego što propisuje Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. Podsjetimo, veći dio cijene obroka u menzi redovnim studentima plaća država, dok dio plaća sam student. Na primjer, meni obrok u menzi stoji oko 3 eura, student plaća 0,86 eura, dok ostatak od 71,24 posto cijene pokriva država. Postoje tri razine prava na subvencionirano prehranu: 1, 2 i 2,5. Detaljno smo ih objasnili ovdje.

Nakon što su nam se studenti s razinom prava 1 požalili da od 1. siječnja 2026. na iksicama imaju manje novca nego ranije, obratili smo se Sveučilišnom računskom centru (Srce) koji obavlja poslove održavanja Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP).

Nije došlo do promjene Pravilnika

Iako studenti misle da su zakinuti, to ipak nije slučaj. Podsjetimo, već smo pisali o tome da studenti na ovoj razini prava prema Pravilniku nemaju pravo na subvencioniranu prehranu vikendom te blagdanima. Iz Srca nam sad objašnjavaju da je u konkretnom slučaju došlo do isključivo njihove administrativne pogreške u izračunu dana u 2025. godini za koje se subvencija dodjeljuje studentima s razinom prava 1, zbog čega je ranije evidentirani iznos bio veći od iznosa predviđenog važećim pravilima.

- Prije svega naglašavamo kako nije došlo do promjene Pravilnika, niti je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih imalo bilo kakav utjecaj na navedenu situaciju. Studentima se razina prava nije mijenjala. Prema važećem Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, korisnici potpore s razinom prava 1 nemaju pravo na subvenciju subotom, nedjeljom i u vrijeme državnih blagdana. Iznosi potpore dodjeljuju se za dva razdoblja u mjesecu (od 1. do 14. dana te od 15. dana do kraja mjeseca), sukladno broju dana na koje korisnik ostvaruje pravo, pojasnili su iz Srca.

Uvedeni dodatni kontrolni mehanizmi

Dakle, studenti koji ostvaruju razinu prava 1 subvenciju sada dobivaju za točno deset radnih dana po jednom razdoblju u mjesecu. Tih deset dana množi se s 2,14 eura koliko iznosi dnevna potpora, što čini 21,40 eura subvencije za dva tjedna u mjesecu, odnosno deset radnih dana tijekom kojih imaju pravo na jeftiniju prehranu u menzama. Mjesecima tijekom 2025. dnevna potpora im se greškom množila s 14 dana te su zbog toga primali oko 30 eura.

- Od početka 2026. godine obračun se provodi u potpunosti sukladno odredbama Pravilnika. U ISSP uvedeni su dodatni kontrolni mehanizmi koji sprječavaju mogućnost dodijele nepredviđenog iznosa subvencije. Zaključno, ističemo kako je riječ isključivo o administrativnoj pogrešci, a ne o izmjeni propisa ili promjeni prava studenata, zaključuju iz Srca.