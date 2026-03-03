Oglasio se Pravni fakultet: Evo što će biti sa studentima koji nisu završili studij u roku

Studenti koji nisu uspjeli završiti studij u roku misle da se ukidanjem te odluke mogu vratiti na faks. S Pravnog fakulteta u Zagrebu to osporavaju.

Pravni fakultet u Zagrebu oglasio se nakon presude Visokog upravnog suda oko studenata koji su odlukom fakulteta ostali bez prava na završetak studija. Naime, fakultet im je odlučio dati rok za završetak studija, a neki ni do tog roka nisu uspjeli privesti studiranje kraju. Jedan student na tom faksu studira od 1998. i, zbog toga što mu je Pravni fakultet dao rok, prijavio je slučaj sudu.

Pravni fakultet: Studenti nemaju mogućnost tražiti vraćanje studentskog statusa ako nisu podnijeli zahtjev

Sud je, podsjetimo, rekao da se odluka fakulteta mora obustaviti. No, u zraku je ostalo pitanje znači li obustava te odluke automatski i vraćanje prava na završetak studija onim studentima koji su bez toga ostali jer nisu završili studij u roku. Pravni fakultet je u svojoj izjavi dao objašnjenje na to pitanje.

- Postupak ocjene zakonitosti općeg akta pokreće se na zahtjev ili po službenoj dužnosti. Samo onaj tko je podnio zahtjev ima pravo tražiti izmjenu pojedinačne odluke, kako to definira čl. 164. Zakona o upravnim sporovima. Drugim riječima, isključivo jedan student kojemu je istekao rok za završetak studija i koji je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke može tražiti izmjenu pojedinačne odluke primjenom čl. 164. Zakona o upravnim sporovima. Iz navedenog proizlazi da drugi studenti kojima je istekao rok za završetak studija, a koji nisu podnijeli zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke, nemaju mogućnost na temelju presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske tražiti vraćanje studentskog statusa, stoji u izjavi Pravnog fakulteta.

Pravo na vraćanje studentskog statusa nema ni studentica koja se spominje u presudi

Dodali su da vraćanje studentskog statusa ne može tražiti niti studentica koja se također spominje u presudi Visokog upravnog suda. Ona je, kažu, sudu dostavila obavijest, a ne zahtjev te se sa studija ispisala na vlastito traženje.

- Pritom je važno sagledati propise koji su bili na snazi u vrijeme upisa na studij studenata na koje se odnosila Odluka. Statut Sveučilišta u Zagrebu predviđao je u čl. 14. st. 1. više osnova za prestanak statusa studenta, uključujući i istek vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, ako student ne upiše sljedeću akademsku godinu u propisanom roku i ako student u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova. S obzirom na navedene (nepovoljnije) odredbe, Fakultet je Odlukom nastojao omogućiti razumni i individualizirani rok kojim je u naravi trebalo biti produljeno pravo studiranja, tvrde s Prava.

'Netočna je tvrdnja da je pravo studiranja do 30. rujna 2025. izgubilo 748 studenata'

- Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske utvrđeno je jedino da članak 77. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti „sam po sebi“ nije mogao biti osnova za donošenje Odluke. Sud pritom nije razmatrao pitanje retroaktivnosti niti je ispitivao zadire li se Odlukom nedopušteno u stečena prava. Do nedopuštene retroaktivnosti dolazi isključivo ako se novim propisima zadire u okončane pravne postupke i pravna stanja. Naprotiv, ovdje je riječ o pravnim odnosima koji i dalje traju te ih je moguće mijenjati novim općim aktima. Takvo djelovanje predstavlja 'kvaziretroaktivno' djelovanje kako ga u svojoj praksi definiraju Visoki upravni sud i Ustavni sud (primjerice presuda Visokog upravnog suda posl. br. Usoz-143/22-91 od 27. veljače 2023. i odluka Ustavnog suda posl. br. U-III-1744/2023 i dr. od 14. studenog 2023., ponovno su istaknuli s Pravnog fakulteta kao i u očitovanju za Visoki upravni sud.

Navode i da prema službenim podacima iz Informacijskog sustava visokih učilišta, studij je do 30. rujna 2025. završilo 347 studenata kojima je bio određen rok za završetak studija, dok njih 160 nije završilo studij. Upravo se neki od tih studenata koji nisu završili studij u propisanom roku bore da ih se vrati na fakultet.

- Netočna je tvrdnja da je 'prema podacima Fakulteta' pravo studiranja do 30. rujna 2025. izgubilo 748 studenata. Navedena brojka ne proizlazi iz službenih evidencija Fakulteta odnosno iz podataka nadležnog informacijskog sustava. Fakultet će poštovati presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, kao i sve druge sudske odluke u skladu s načelima pravne sigurnosti i vladavine prava, te će i dalje biti na raspolaganju studenticama i studentima za sva pitanja u vezi studentskog statusa, poručili su s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

