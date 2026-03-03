Volite kvizove? Umjesto na predavanjima, studenti ovog sveučilišta o važnoj temi uče kroz kvizašku ligu

Kviz kombinira brzinu, logiku i praktično razumijevanje rizika s kojim se mladi svakodnevno susreću. Prvo kolo kviza je završeno, tri još čekaju.

Na Sveučilištu Algebra Bernays održano je prvo kolo A1 UNI kviz lige, koje je okupilo studente sveučilišta spremne pokazati znanje i provjeriti koliko su doista odgovorni u online prostoru. Kviz je organiziran u suradnji s A1 Hrvatska, u sklopu platforme #BoljiOnline, koja stavlja fokus na razvoj digitalne pismenosti i osvještavanje rizika s kojima se mladi svakodnevno susreću. Umjesto klasičnog predavanja, sudionici su znanje testirali kroz interaktivan format koji je kombinirao brzinu, logiku i praktično razumijevanje digitalnih situacija.

Natjecatelji su odgovarali na pitanja vezana uz prepoznavanje phishing poruka, zaštitu osobnih podataka, sigurnost lozinki, digitalni trag koji ostavljaju na društvenim mrežama te razlikovanje pouzdanih informacija od dezinformacija. Pitanja su bila temeljena na stvarnim scenarijima, što je dodatno naglasilo važnost primjene znanja u svakodnevnim situacijama. Sveučilište Algebra Bernays

Posebna vrijednost A1 UNI kviz lige leži je u činjenici da se digitalna sigurnost prikaže kao vještina koju se može naučiti i prenositi dalje. Sudionici su kroz pitanja i raspravu shvatili koliko male, naizgled bezazlene odluke mogu imati dugoročne posljedice. Otvaranje sumnjive poveznice, dijeljenje previše osobnih informacija ili nekritičko prihvaćanje sadržaja s interneta mogu stvoriti probleme koji nadilaze virtualni prostor.

Učili konkretna znanja na zabavan način

Maja Fistrić iz A1 Hrvatska istaknula je kako je cilj #BoljiOnline platforme dugoročno osnažiti mlade, ali i sve ostale generacije, za odgovorno ponašanje u digitalnom okruženju.

- Digitalni svijet mladima je prirodno okruženje, ali sigurnost u njemu ne dolazi automatski. Kroz #BoljiOnline platformu želimo mladima ponuditi konkretna znanja i alate koji im pomažu donositi promišljene odluke. Liga kvizova pokazala se kao učinkovit i zanimljiv način da se ozbiljna tema približi mladima na njima blizak način, navela je Fistrić. Sveučilište Algebra Bernays

Sudionici su nakon prvog kola izašli s boljim uvidom u vlastite digitalne navike. Mnogi su priznali kako su neka pitanja otvorila perspektivu o temama o kojima ranije nisu razmišljali dovoljno ozbiljno. Upravo je to i bila svrha kviza; potaknuti razmišljanje, ali i pokazati da odgovorno online ponašanje može biti tema koja se uči kroz interakciju, suradnju i zdravo natjecanje.

A1 UNI kviz liga time je pokazala da edukacija o digitalnoj sigurnosti ne mora biti formalna i stroga kako bi bila učinkovita. Kroz preostala tri kola sudionici će nastaviti graditi znanje i pratiti svoj napredak, a platforma #BoljiOnline ostaje podsjetnik da je sigurnost na internetu zajednička odgovornost.