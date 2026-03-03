Pitali smo studente tko je rektor i što radi, nitko nije znao: 'Znam kako izgleda'

Izbori za zagrebačkog rektora opet su podigli prašinu, a studenti ne znaju tko je njihov rektor, koje su njegove zadaće, pa ni da su izbori u tijeku.

Studente Sveučilišta u Zagrebu pitali smo znaju li tko je rektor, što on zapravo radi i znaju li da u tijeku novi rektorski izbori na kojima s odvija prava - drama. Ime Stjepana Lakušića nije znao baš nitko od studenata s kojima s razgovarali. Neki kažu da znaju kako izgleda, neki da znaju da dolazi s Građevinskog ili Arhitektonskog fakulteta, a neki da se sjećaju samo – Damira Borasa, bivšeg rektora koji je tu dužnost prestao obavljati 2022. godine. Neki pak nisu znali da rektorska pozicija uopće postoji.

Tko je rektor i što radi?

A kad je riječ o rektorovim zadaćama, studenti kažu da on - dodjeljuje rektorovu nagradu. Spominju još i administrativne poslove, da je 'u prvim redovima kad su događanja i promocije', da radi sajmove za fakseve...

Ime aktualnog zagrebačkog rektora je, dakle, Stjepan Lakušić, i da, dolazi s Građevinskog fakulteta. Iako je istina da dodjeljuje rektorovu nagradu, paleta njegovih zadataka puno je šira. Prema Zakonu o visokom obrazovanju, ovlasti rektora su sljedeće:

On organizira rad i poslovanje sveučilišta, saziva i predsjeda sjednicama senata, predlaže senatu donošenje općih akata te donosi opće akte koji nisu u nadležnosti senata, u suradnji s čelnicima sastavnica izrađuje prijedlog programskog ugovora sveučilišta, predlaže sveučilišni financijski plan, upravlja izvršenjem sveučilišnog financijskog plana u skladu s ovim Zakonom, statutom sveučilišta i odredbama programskog ugovora, upravlja imovinom sveučilišta uz prethodnu suglasnost senata te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim općim aktima sveučilišta.

Što se događa na izborima za zagrebačkog rektora?

Iako se na zagrebačkom sveučilištu odvija prava 'drama' s rektorskim izborima, čiji ćemo ishod saznati 10. ožujka, većina studenata nije znala ni da su oni u tijeku. Samo jedna studentica spomenula je da je 'čula da su zatvoreni'. Podsjetimo, Lakušićev jedini protukandidat na izborima za rektora koji će dužnost obavljati do 2030. godine je Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta. Koprić je ranije zatražio da predstavljanje njihovih programa, koje se odvilo na izvanrednoj sjednici Senata 26. veljače, otvori za javnost. Njegov prijedlog je odbijen, što je otvorilo pitanje transparentnosti postupka. Koprić je nakon toga pozvao Lakušića na javno sučeljavanje, na što se Lakušić također nije odazvao. Bi li izbori trebali biti otvoreni za širu javnost pitali smo i studente.

- Mislim da treba biti javno, da ljudi zaslužuju znati. Trebalo bi i podići svijest među studentima jer, evo, ja studiram dvije godine i nisam znao točno što rektor radi, tako da mislim da bi to bilo dobro, rekao je jedan student.

Druga studentica naglasila je važnost transparentnosti.

- Apsolutno bi trebala biti otvorena za javnost. Te odluke se trebaju donositi sa studentima. Važna je transparentnost i suradnja rektora sa studentima i trebaju se uvažiti naša mišljenja, pojasnila je.

Tko bira rektora?

Dodajmo da je situacija s izborima dobila još jedan zanimljiv nastavak. Rektor Lakušić je 'vječnim studentima' Pravnog fakulteta baš uoči rektorskih izbora vratio pravo studiranja. Podsjetimo, to pravo uskratio im je upravo Lakušićev protukandidat Koprić, a više o cijelom slučaju pisali smo ovdje. Jedan od tih studenata, koji sada tuži fakultet, studij je upisao još 1998. godine.

Rektora za novi četverogodišnji mandat izabrat će Senat. Pravo glasa ima više od 70 ljudi - prorektori, koje je imenovao sam Lakušić i dao im pravo glasa, dekani, predstavnici profesori i članovi Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Rezultate ćemo saznati 10. ožujka.