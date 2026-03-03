Faks Studenti mogu dobiti do 200 eura uskrsnice, ali za to trebaju obaviti važan korak

Martina Gelenčir

03. ožujak 2026.

Studenti mogu dobiti do 200 eura uskrsnice, ali za to trebaju obaviti važan korak

Uskrsnice | foto: Pixabay, srednja.hr

Neke općine i ove godine studentima isplaćuju uskrsnice do 200 eura. No prijava nije automatska, a rokovi su vrlo blizu.

U većini gradova koji dodjeljuju uskrsnice i ove godine pravo na tu naknadu uglavnom imaju umirovljenici i ponegdje socijalno ugroženije skupine. No, neke općine i ove će ih godine dodijeliti studentima. One se ne dodjeljuju automatizmom, već se studenti javljaju općinama.

Javni poziv za studente tako je otvorila Općina Martijanec u Varaždinskoj županiji. Oni dodjeljuju uskrsnice u iznosu od 200 eura, a pravo imaju studenti koji su upisani kao redoviti u akademsku godinu 2025./2026., imaju prebivalište na području Općine Martijanec te pravodobno podnesu prijavu. Studenti se prijavljuju online putem na ovoj poveznici do 17. ožujka. Studenti trebaju priložiti potvrdu o svom studentskom statusu, presliku osobne iskaznice i broj računa za isplatu.

Općina Viškovci u Osječko-baranjskoj županiji već godinama ima praksu dodjele uskrsnice studentima, a tako će biti i ove godine.  Pravo na uskrsnicu ostvaruju i redoviti studenti s područja te općine, a iznos je 70 eura. Zahtjev općini Viškovci podnosi se do 13. ožujka 2026. godine, a dokumentacija uključuje obrazac zahtjeva, potvrdu o statusu redovitog studenta, presliku osobne iskaznice i presliku tekućeg računa na kojoj je vidljiv IBAN. Studenti zahtjev dostavljaju isključivo putem e-maila: [email protected].

U Viškovcima pravo na uskrsnicu od 100 eura ostvaruju i djeca s teškoćama u razvoju s područja Općine Viškovci. Nužno je priložiti obrazac za prijavu, preslika osobne iskaznice djeteta i roditelja/skrbnika, preslika tekućeg računa na kojoj je vidljiv IBAN i specijalistički nalaz ili drugi dokaz o dijagnozi. Obrasci se mogu preuzeti ovdje.

