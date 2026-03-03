Studenti mogu dobiti do 200 eura uskrsnice, ali za to trebaju obaviti važan korak

Neke općine i ove godine studentima isplaćuju uskrsnice do 200 eura. No prijava nije automatska, a rokovi su vrlo blizu.

U većini gradova koji dodjeljuju uskrsnice i ove godine pravo na tu naknadu uglavnom imaju umirovljenici i ponegdje socijalno ugroženije skupine. No, neke općine i ove će ih godine dodijeliti studentima. One se ne dodjeljuju automatizmom, već se studenti javljaju općinama.

Javni poziv za studente tako je otvorila Općina Martijanec u Varaždinskoj županiji. Oni dodjeljuju uskrsnice u iznosu od 200 eura, a pravo imaju studenti koji su upisani kao redoviti u akademsku godinu 2025./2026., imaju prebivalište na području Općine Martijanec te pravodobno podnesu prijavu. Studenti se prijavljuju online putem na ovoj poveznici do 17. ožujka. Studenti trebaju priložiti potvrdu o svom studentskom statusu, presliku osobne iskaznice i broj računa za isplatu.

Općina Viškovci u Osječko-baranjskoj županiji već godinama ima praksu dodjele uskrsnice studentima, a tako će biti i ove godine. Pravo na uskrsnicu ostvaruju i redoviti studenti s područja te općine, a iznos je 70 eura. Zahtjev općini Viškovci podnosi se do 13. ožujka 2026. godine, a dokumentacija uključuje obrazac zahtjeva, potvrdu o statusu redovitog studenta, presliku osobne iskaznice i presliku tekućeg računa na kojoj je vidljiv IBAN. Studenti zahtjev dostavljaju isključivo putem e-maila: [email protected].

U Viškovcima pravo na uskrsnicu od 100 eura ostvaruju i djeca s teškoćama u razvoju s područja Općine Viškovci. Nužno je priložiti obrazac za prijavu, preslika osobne iskaznice djeteta i roditelja/skrbnika, preslika tekućeg računa na kojoj je vidljiv IBAN i specijalistički nalaz ili drugi dokaz o dijagnozi. Obrasci se mogu preuzeti ovdje.