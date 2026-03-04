Izašli rezultati natječaja za sveučilišne stipendije u Zagrebu: Provjerite jeste li na listi

Sveučilište u Zagrebu objavilo je privremene rezultate natječaja za stipendije. Objasnili su i zašto možda niste na listi.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu utvrdilo je privremene rang liste dobitnika stipendija redovitim studentima sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih, sveučilišnih diplomskih te stručnih prijediplomskih i stručnih diplomskih studija za akademsku godinu 2025./2026. Podsjetimo, dodjeljivalo se nešto manje stipendija nego lani, njih 400, najviše u kategoriji za izvrsnost. Ipak, iznos po studentu je u odnosu na prošlu godinu značajno povećan - s 1.800 na 2.325 eura godišnje.

Što učiniti ako morate odustati od stipendije?

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku tri dana, zaključno sa 6. ožujka 2026. do 23:59, podnijeti Povjerenstvu pisani obrazloženi prigovor elektroničkim putem na adresu: [email protected]. Prigovore, ističu sa Sveučilišta, mogu podnositi isključivo kandidati osobno.

Ako su studenti ostvarili pravo na neku drugu stipendiju i žele odustati od prava na stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, sa Sveučilišta mole da ih o tome obavijeste pisanom izjavom na e-adresu: [email protected]. Dodaju i važnu napomenu - uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu nije moguće primati nijednu drugu stipendiju iz javnih izvora, izuzev Erasmus+ stipendije.

Stipendije su dodijeljene u pet kategorija - A, B, C, D i E, a imena dobitnika po kategorijama možete pronaći na poveznici. Konačne liste dobitnika bit će objavljene nakon potvrde na sjednici Senata 17. ožujka 2026.

Mogući razlozi zbog kojih niste na listi

Sa Sveučilišta također podsjećaju na nekoliko odredbi Natječaja zbog kojih možda niste na listi dobitnika stipendija. Kao prvo, svakoj sastavnici dodjeljuje se broj stipendija koji odgovara udjelu prijava studenata sa sastavnice u ukupnom broju prijava, a koji zadovoljavaju kriterije Natječaja (A, B, C i E kategorija). Pravo prijave na Natječaj nisu imali studenti koji su od početka studija stekli manje od N x 55 ECTS bodova gdje je N broj punih godina od početka studija, izuzev tekuće godine studija i godine/a mirovanja (izuzev D kategorije).

Nadalje, bodovi za uspješnost jednaki su umnošku broja ECTS bodova i prosjeka ostvarenih do 30. rujna 2025. godine (ne u akademskoj godini 2024./2025.). Pristupnici za A, B, C i E kategoriju morali su imati prosjek ocjena 4,0 ili više, a za D kategoriju 3,0 i više (studenti prve godine ukupan prosjek svih razreda srednje škole 3,5 ili više) na prijediplomskom i diplomskom studiju. Kriteriji uspješnosti odnose se na trenutni studij studenta odnosno na studij temeljem kojeg je stečeno pravo upisa na diplomski studij.

Također, dodatni bodovi ne ostvaruju se na posebne rektorove nagrade već isključivo za pojedinačne ili u suautorstvu do tri autora (izuzev E kategorije). U B kategoriji stipendije se dodjeljuju samo studentima koji su ostvarili iznimne rezultate u području znanstvenog ili stručnog rada. U C kategoriji sudjelovanje je bilo dopušteno samo studentima s nagradama i priznanjima – gradske, nacionalne i međunarodne razine, nominacijama za nagrade najviše nacionalne i međunarodne razine ili s realiziranim ili istaknutim sudjelovanjem u relevantnim projektima od visoke umjetničke vrijednosti, a boduju se samo nagrade stečene u tijeku studija.

Važno je još dodati i da su se u D kategoriji mogli prijaviti studenti iz obitelji nižega socioekonomskog statusa koja je korisnik zajamčene minimalne naknade na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, studenti s invaliditetom, studenti s djecom ili studenti iz sustava alternativne skrbi. U E kategoriji sudjelovanje je bilo dopušteno samo kategoriziranim sportašima. Prijave studenata koji nisu dostavili potrebnu dokumentaciju nisu razmatrane.

U nastavku možete pronaći privremenu rang listu s imenima dobitnika u A kategoriji.