Ne znate koji studij upisati? Ovaj događaj može vam pomoći da konačno odlučite

Panika zbog pitanja koji fakultet upisati česta je pojava među srednjoškolcima. Kako bi se osjećali mirnije, ZŠEM 16. ožujka otvara vrata maturantima.

Ako stojiš pred jednom od najvažnijih odluka u životu - izborom fakulteta - znaš da to nije samo izbor studija. Riječ je o mjestu koje će oblikovati tvoj profesionalni put, dati ti prve poslovne prilike, omogućiti međunarodna iskustva i podržati tvoje osobne snove. Upravo zato je pravo vrijeme da zabilježiš 16. ožujka, dan kad Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZŠEM) otvara vrata maturantima na Danima otvorenih vrata.

ZŠEM je jedna od najboljih visokoškolska ustanova u području ekonomije u Hrvatskoj, prepoznata po AACSB akreditaciji - međunarodnoj potvrdi kvalitete koju posjeduje samo 6% poslovnih škola u svijetu i koja studentima otvara vrata globalnog tržišta rada.

Za razliku od fakulteta koji nude samo teoriju, ZŠEM spaja vrhunsko akademsko znanje s praksom, međunarodnim iskustvima i konkretnim karijernim mogućnostima. S više od 170 partnerskih sveučilišta širom svijeta, studenti imaju priliku studirati u inozemstvu bez dodatnih troškova školovanja, graditi mrežu kontakata i steći iskustvo koje poslodavci cijene.

Ovogodišnje prvenstvo kvalitete može se vidjeti i kroz rekordan broj međunarodnih studenata koji studiraju na ZŠEM-u iz više od 20 zemalja, što dodatno potvrđuje snagu globalne mreže i međunarodnu vidljivost ove škole.

Počni globalno - priča Ante Tolja

Ako želiš učiti izvan Hrvatske i odmah se suočiti s međunarodnim poslovnim okruženjem, priča Ante Tolja idealan je primjer kako to izgleda u praksi.

Već nakon prve godine studija, Ante se odvažio na korak koji mnogi samo sanjaju - razmjenu na IE University u Madridu - jednom od najprestižnijih sveučilišta u Europi poznatom po snažnom fokusu na menadžment i međunarodni poslovni svijet. Na jesen planira novu razmjenu na Tsinghua University u Pekingu, jednom od najuglednijih sveučilišta u Aziji s jakim akademskim programima i globalnim utjecajem.

Za Antu, takva iskustva nisu samo ‘semestar na drugom mjestu’ to su prilike da proširi svoj profesionalni horizont, nauči iz prve ruke kako globalne tvrtke funkcioniraju i izgradi mrežu ljudi koja će mu biti vrijedna cijeli život. ZŠEM

Karijera u praksi - iskustvo Maje-Marije Prevolšek

Jedna od najvećih vrijednosti studija na ZŠEM-u je to što student nije samo pasivni slušatelj predavanja. Svaki student obavlja stručne prakse u realnim tvrtkama - priliku u kojoj se teorija pretvara u konkretne poslovne vještine.

Primjerice, Maja-Marija Prevolšek odradila je brojne stručne prakse u renomiranim kompanijama poput Philip Morrisa, Dukata, Valamara i Philipsa gdje je radila na stvarnim projektima, učila od menadžera i stjecala iskustvo koje je kasnije prenijela u svoju profesionalnu karijeru. Nakon završetka studija, Maja-Marija radi u Hrvatskom Telekomu na poziciji Group Performance Management Specialist, gdje nastavlja graditi karijeru u smjeru koji ju zanima.

Njezino iskustvo pokazuje da ZŠEM-ov Career centar ne samo da povezuje studente s praksama, nego ih i priprema za posao koji žele raditi nakon diplome - u Hrvatskoj ili inozemstvu.

Sport i studij - Valerija Prtenjača inspirira

Razmišljanje 'ili sport ili studij' često prati mlade profesionalne sportaše. No kod nas ne moraš birati.

Valerija Prtenjača je profesionalna košarkašica i aktivna članica hrvatske košarkaške reprezentacije koja istovremeno uspješno studira na ZŠEM-u. Kao 'student-athlete', Valerija koristi sve prilagodbe koje ZŠEM nudi kako bi uskladila treninge, natjecanja i akademske obveze - bez kompromisa.

Fakultet kroz takav model prepoznaje posebne studentske izazove i aktivno ih podržava jer zna da sportaši mogu biti izuzetno uspješni i u akademskom svijetu i izvan njega.

Što te čeka na Danima otvorenih vrata 16. ožujka

Dođi 16. ožujka na Dan otvorenih vrata ZŠEM-a i:

upoznaj dekana prof. dr. sc. Matu Njavru i nastavno osoblje,

i nastavno osoblje, saznaj kako kombinirati studij s praksama, razmjenama i profesionalnim obavezama ,

, otkrij što konkretno možeš očekivati od programa ,

, i dobij odgovore na sva pitanja o upisima, stipendijama i studentskom životu.

Ako se dvoumiš između studija koji ti nudi samo teoriju i onog koji ti otvara vrata stvarnom iskustvu, međunarodnim prilikama i karijeri nakon diplome, ZŠEM je mjesto gdje tvoja priča može početi - i u kojem ćeš je oblikovati prema svojim ambicijama.

Prijediplomski studiji upisuju se na temelju prijemnog ispita koji se održava 18. travnja. Prijavi se za prijemni i osiguraj svoje mjesto na kvalitetnom studiju već danas. Više informacija potražite na web stranici ZŠEM-a.