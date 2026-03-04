Faks Prijave za party eVENT, jednu od najvećih studentskih zabava, su službeno otvorene

04. ožujak 2026.

eSTUDENT

Članovi eSTUDENTa pozivaju sve studente da im se pridruže 11. ožujka na jednom od najvećih studentskih partya. Karte su u prodaji od 23. veljače.

Želite se dobro zabaviti, upoznati nove ljude i provesti nezaboravnu noć sa svojom ekipom? Onda je eVENT pravi izbor! Članovi eSTUDENTa pozivaju sve studente da im se pridruže 11. ožujka na jednom od najvećih studentskih partya u Zagrebu. Karte za događaj u prodaji su od 23. veljače, zato ih je potrebno osigurati na vrijeme i postati dio noći pune dobre atmosfere, druženja i zabave.

Što je eVENT?

Party studentske udruge eSTUDENT tima Event Management čiji je cilj okupiti što veći broj studenata i na zabavan način promovirati rad Udruge. Projekt je osmišljen kao veliki studentski događaj koji nudi priliku za upoznavanje novih ljudi, druženje i stvaranje uspomena iz studentskih dana.

Jedan od glavnih ciljeva eVENTa je okupiti više od 1000 studenata i dugoročno stvoriti prepoznatljiv brend događaja koji će studenti rado posjećivati u budućnosti. Iako je riječ o partyu, projekt ima širu vrijednost jer potiče povezivanje studenata, razvoj studentske zajednice i stvaranje pozitivnog iskustva tijekom studiranja.

Tko može sudjelovati?

eVENT je namijenjen svim studentima na području Zagreba i okolice, bez obzira na fakultet koji student pohađa uključujući i studijski smjer. Ovogodišnja tema događaja je povratak u 2016., odnosno nostalgija, pa sudionike očekuje večer ispunjena hitovima i uspomenama iz tog razdoblja.

Organizator projekta

Projekt organizira tim eVENT Management koji putem događaja želi dodatno približiti svoj rad studentima i potaknuti njihovo uključivanje u aktivnosti Udruge.

Mjesto i vrijeme održavanja

Party će se održati 11. ožujka u The Clubu s početkom od 23 sata, koji se nalazi u centru Zagreba, u Bogovićevoj ulici 7. Lokacija je poznata po dobroj atmosferi i odličnom prostoru.

Zašto sudjelovati?

Osim što je odlična prilika za zabavu, eVENT studentima pruža mogućnost upoznavanja novih kolega, stvaranje kontakata i sudjelovanja u jednom od većih studentskih događaja. Organizatori žele da sudionici ovaj događaj pamte po dobroj energiji, kvalitetnoj organizaciji i nezaboravnom iskustvu.

Gdje preuzeti karte za eVENT?

Karte se mogu kupiti putem platforme Entrio.hr.

Saznaj više!

Ako želite saznati više o ovome i ostalim projektima udruge eSTUDENT, posjetite njihovu web stranicu. Kako ne biste propustili najnovije informacije o radu Udruge, zaprati društvene mreže – Facebook, Instagram, Linkedln, TikTok i YouTube. Pretplatite se i na dvotjedni newsletter kako bi vas mogli obavijestiti o aktualnim projektima na mail.

