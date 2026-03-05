U Hrvatskoj prvi put izvedeno smanjivanje želuca bez rezova: Zahvat vodio rektor sveučilišta

U KBC-u Rijeka prvi put u Hrvatskoj izveden zahvat smanjivanja želuca bez ikakvih rezova. Tim liječnika koji ga je izveo vodio je rektor Goran Hauser.

Prvi put u Hrvatskoj, i to u KBC Rijeka protekli je tjedan izveden zahvat endoskopskog smanjivanja želuca, endoskopska sleeve gastroplastika (ESG). Izvođenjem zahvata rukovodio je rektor Sveučilišta u Rijeci, Goran Hauser, ujedno i predstojnik Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka, a o tim dvostrukim ulogama već smo pisali.

Operacija se izvodi bez ikakvih rezova

Kako su pojasnili iz KBC-a, radi se o minimalno invazivnom i sigurnom zahvatu za liječenje debljine koji se izvodi endoskopskim putem kroz usta, bez ikakvih rezova. Tijekom zahvata želudac se iznutra preoblikuje posebnim šavovima, čime se smanjuje njegov volumen i postiže raniji osjećaj sitosti.

Uvođenjem ESG zahvata, priopćeno je iz bolnice, KBC Rijeka postala je prva i jedina bolnica u Republici Hrvatskoj koja u terapiji debljine nudi sveobuhvatno liječenje, od savjetovanja i psihološke potpore preko endokrinološkog liječenja pa sve do endoskopskog i kirurško barijatrijskog liječenja.

- ESG je namijenjen osobama s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom koje nisu uspjele postići zadovoljavajuće rezultate promjenom prehrane i načina života, a nisu kandidati ili ne žele klasičnu operaciju. Odluka o zahvatu donosi se individualno, nakon detaljne medicinske procjene, rekao je rektor Hauser.

Alemka Brnčić-Fischer, inače profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, a odnedavno i v.d. ravnateljice KBC-a Rijeka naglasila je da je ovim zahvatom učinjen važan iskorak za bolnicu po pitanju uvođenja suvremenih tehnika liječenja pacijenata.

- Znamo da je u Hrvatskoj pretilost jedno od vodećih zdravstvenih stanja koja, posljedično, uzrokuje niz drugih bolesti ili zdravstvenih komplikacija te značajno utječe ne samo na tjelesno, već i na socijalno blagostanje. Prisjetimo li se definicije zdravlja koju je postavio Andrija Štampar, da je zdravlje stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti ili iznemoglosti, onda plastično možemo ilustrirati značaj ovakvih medicinskih zahvata za naše pacijente, rekla je Brnčić-Fischer.

Operacija nije apsolutno rješenje debljine

Uz rektora Hausera, tim koji je sudjelovao u operaciji koja je prvi puta izvedena u Hrvatskoj čine liječnik Domagoj Mičetić i glavna sestra klinike Katarina Karlović.

- Zahvat je uspješno izveden kao rezultat višemjesečnih priprema u kojima je sudjelovao multidisciplinarni tim endokrinologa, gastroenterologa i digestivnih kirurga, koji je ujedno i tim stručnjaka Centra za digestivnu i metaboličku medicinu. Zahvaljujući potpori uprave KBC-a Rijeka, Domagoj Mičetić uspješno je prošao Masterclass edukaciju u Rimu što je bio ključan preduvjet za izvođenje ovog postupka, priopćio je KBC Rijeka.

Hauser ističe i da ESG nije apsolutno rješenje debljine, već alat koji pomaže bolesnicima da lakše promijene prehrambene navike i stil života. Dugoročni uspjeh, navodi, ovisi o suradnji pacijenta s medicinskim timom, nutricionistom i o promjeni životnih navika.