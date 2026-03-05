Next Bess Thing na FER-u spaja znanost i industrije u pohrani energije

Konferencija na FER-u, Next Bess Thing, povezat će akademiju i industriju, a organiziraju je IEEE i EESTEC LC Zagreb.

Dok energetska tranzicija ubrzano mijenja način na koji proizvodimo i pohranjujemo energiju, a baterijski sustavi postaju temelj stabilnih mreža, od 18. do 20. ožujka će se na zagrebačkom FER-u održati prvo izdanje konferencije Next BessThing, nove inicijative usmjerene na povezivanje akademije i industrije u području energetskih sustava. Događaj okuplja studente, istraživače i predstavnike energetskog i tehnološkog sektora s ciljem poticanja suradnje, razmjene znanja i jačanja veze između akademskog svijeta i prakse.



Kroz stručna predavanja i panel rasprave sudionici će saznati kako se teorijska istraživanja prenose u konkretne projekte te koji su aktualni izazovi u području pohrane energije i stabilnosti sustava. Poseban naglasak stavljen je na povezivanje akademije i industrije, čime se studentima omogućuje bolji uvid u stvarne potrebe tržišta i suvremene tehnološke smjerove razvoja.

Budućnost održive energije u rukama stručnjaka i studenata

U programu sudjeluju predstavnici vodećih tvrtki iz energetskog sektora, među kojima su Končar, Regea, ENNA i DC Tech dok će stručni dio dodatno obogatiti profesori i istraživači s FER-a iz područja elektroenergetike i energetskih sustava. Kombinacija industrijskog iskustva i akademskog znanja daje konferenciji poseban značaj te sudionicima pruža cjelovit pogled na razvoj suvremenih energetskih tehnologija.

Next Bess Thing namijenjen je studentima tehničkih i STEM usmjerenja, mladim inženjerima, tvrtkama i svima koji žele bolje razumjeti kako baterijske tehnologije i energetski sustavi oblikuju budućnost održive energije.

Organizacijska podrška i tradicija izvrsnosti

Konferencija Next Bess Thing održat će se na FER-u u Zagrebu od 18. do 20. ožujka 2026., a više informacija dostupno je na službenoj stranici te na Instagram profilu događaja.

Konferenciju organiziraju IEEE i EESTEC LC Zagreb u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva.

IEEE najveća je svjetska profesionalna organizacija u području elektrotehnike, elektronike i računarstva te ima ključnu ulogu u razvoju tehnoloških standarda i znanstvenih publikacija. EESTEC LC Zagreb stoji iza niza uspješnih tehničkih projekata koji studentima pružaju praktično iskustvo i izravan kontakt s industrijom. Među njima su Neodata i Codeplay, događanja koja su okupila velik broj srednjoškolaca , studenata i stručnjaka, a Next Bess Thing nastavak je tog smjera s fokusom na baterijske i energetske sustave.