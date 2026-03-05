Divjak žestoko napala rektora: Tužideda, troši javni novac na tužbe protiv profesorice

- Rektora Lakušića treba biti sram, poruka je to bivše ministrice znanosti i obrazovanja i profesorice na sveučilištu koje Lakušić vodi, Blaženke Divjak.

Nakon što je zamijenio Damira Borasa na poziciji rektora Sveučilišta u Zagrebu, rektor Stjepan Lakušić nastavio je s tužbom za klevetu pokrenutu za vrijeme Borasova mandata. Iako za Divjak postoje već tri oslobađajuće presude, Lakušić je ponovno uložio žalbu.

'To ne prijeći tužidedu Lakušića da se nastavlja žaliti na odluku suda'

Pritom mu, poručuje Divjak, ljestve drži Etički savjet Sveučilišta u Zagrebu.

- Vjerojatno znate da me je rektor Boras tužio za klevetu, nakon što sam završila svoj mandat ministrice. Tužio me na Kaznenom sudu (Hrvatska klevetu i dalje ima u Kaznenom zakonu), ali i na Građanskom sudu jer je njega i Sveučilište u Zagrebu boljela duša kad sam rekla istinu o načinu njegovog rada. Nakon toga je njegov nasljednik rektor Lakušić nastavio biti tužideda. Zašto? Možda je bio dužan nešto bivšem rektoru Borasu ili je želio i on poslati poruku da neće trpjeti kritiku iz redova profesora i studenata. U međuvremenu sam tri puta dobila oslobađajuću presudu, odnosno sudsku presudu da moja izjava o nezakonitom zapošljavanju nije kleveta. U najnovijoj presudi, kao i prethodnima, ističe sud da je bila moja dužnost ukazivati na nepravilnosti, a i da je to dužnost svakog građana u RH. Ali to ne prijeći tužidedu Lakušića da se nastavlja žaliti na odluku suda. Tako je evo jučer došla još jedna njegova žalba na oslobađajuću presudu Kaznenog suda, napisala je Divjak na Facebooku.

Pita se i zašto se Lakušić žali kada uopće nije bio rektor u vrijeme kad je izrekla tvrdnju o nezakonitim zapošljavanjima na Sveučilištu.

- Pa valjda zato što mu može biti, jer NE plaća ON svoje račune za odvjetnike. To rade porezni obveznici, a posebno svi mi zaposleni na Sveučilištu u Zagrebu. I ne, nisu to mali iznosi. Iz mjesečnih izvještaja na mrežnim stranicama Sveučilišta izvukla sam da su odvjetnici u 2025. rektora koštali barem 113.000 eura. Ove financijske izvještaje Sveučilište mora mjesečno objavljivati po zakonu. Ali rektor ih skriva na službenim mrežnim stranicama, a objavljuje tako da se teškom mukom mogu naći, a onda još teže iščupati podaci, navela je Divjak.

Pisala i Etičkom savjetu Sveučilišta, odgovor nije dobila

Podsjetimo, Sveučilište u Zagrebu je na odvjetnike i u 2024. godini potrošilo 94.341 eura, a lani u svibnju zabilježili smo da je sveučilište u 15 sporova s profesorima.

Divjak navodi da je u njenom slučaju riječ o zlonamjernom maltretiranju po sudovima i da ima karakteristike SLAPP tužbe. Zbog ovoga ne može sudjelovati ni na određenim natječajima koji su prilika za profesionalni napredak.

- Tipične karakteristike SLAPP tužbi su da se pokreću se više paralelnih postupaka (Lakušić i Boras mene tuže na dva suda: Građanskom i Kaznenom), postupci traju godinama (kod mene već 6 godina), osobu se izlaže visokim troškovima, odštetnim zahtjeva i maltretira ju se, a postoji i bitna neravnoteža moći (Lakušić je rektor sveučilišta na kojem ja radim kao sveučilišna profesorica). Dodatno, on mene sprečava u profesionalnom napredovanju, jer kada bih se javila na natječaj ne mogu napisati da se protiv mene ne vodi kazneni postupak, a sva su mi vrata u tijelima i povjerenstvima na Sveučilištu čvrsto zatvorena.

Čak se ne mogu niti žaliti na zlonamjerne tužbe rektora na svojem Sveučilištu u Zagrebu, iako postoji Etički savjet i Senat itd., navodi Divjak.

Ističe i da je krajem 2024. pisala i predsjedniku Etičkog savjeta i članovima da im skrene pozornost na Direktivu o SLAPP tužbama EU-a, ali ni nakon višekratnih požurnica odgovor joj nije stigao.

- Kome služi Etički savjet? Sveučilištu u Zagrebu ili rektoru Lakušiću?, pita se Divjak, dodajući da je sramota da mi u današnje vrijeme klevetu još uvijek imamo u Kaznenom zakonu, uz bok kaznenim djelima ubojstva, razbojstva, silovanja, korupcije, ratnog zločina, otmice dok Vijeće Europe preporučuje da države razmotre potpunu dekriminalizaciju te zaštitu ugleda prepuste građanskom pravu.

Uskoro izbori, Lakušićev protukandidat povukao bi tužbu

Inače, na Sveučilištu u Zagrebu u tijeku su rektorski izbori. Kandidati su aktualni dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić i upravo Lakušić. Koprić je već za srednja.hr izjavio da bi tužbu protiv Divjak povukao 'jer takve tužbe, osim u ekstremnim slučajevima, nemaju smisla'. Rektor Lakušić nije odgovorio na naš prijedlog za intervjuom. Koji će od njih dvojice voditi sveučilište, doznat ćemo 10. ožujka. Odbijen je Koprićev zahtjev da ranije pošlotjedno programa bude otvoreno javnosti. Kritizira to i Divjak, navodeći da tako nije bilo prilike da se postavi pitanje o sumanutom trošenju novca na odvjetnike.

- Ne znam je li netko od članica i članova Senata postavio takvo pitanje rektoru. Do mene takva vijest nije došla, a moja je pretpostavka da se to pitanje nije postavilo. A šuti i Etički savjet Sveučilišta jer valjda njima nije etičko pitanje je li ok da rektor tuži profesore i studente na Sveučilištu iako je sada to i protivno Direktivi EU-a, a za koji mjesec i hrvatskim zakonima. Za mene je onda etičko pitanje, čemu i komu te kolegice i kolege u Etičkom savjetu služe. Na kraju, bivšeg rektora Borasa i sadašnjeg rektora Lakušića trebalo bi biti sram, to sam napisala u uvodu. Ali kad malo bolje razmislim, svjesna sam da se to neće dogoditi, jer da bi se čovjek sramio mora imati sustav vrijednosti, malo zdravog razuma i barem naznaku srca, zaključuje Divjak.



Tko čini Etički savjet Sveučilišta? Prema informacijama na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, koordinator Etičkog savjeta je Jurica Pavičić, Lakušićev prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju. Predsjednik je Ivan Obadić s Pravnog fakulteta, a njegov zamjenik Matija Fortuna s Muzičke akademije. Članovi su još Ernest Bilić s Medicinskog (zamjenik Zdravko Schauperl, FESB), Damir Stanzer s PBF-a (zamjenik Hrvoje Jurić, Stomatološki), Nenad Malović s KBF-a (zamjenica Ivana Vukorepa, PFZG), Tomislav Rožić s FPZ-a (zamjenik Zdravko Pandur, FŠDT), Josip Zanki s Akademije likovnih umjetnosti (zamjenik Marko Alerić, FFZG), Snežana Miljanić, PMF (zamjenica Dora Pokaz, Građevinski), Tatjana Klarić Beneta, Sveučilište u Zagrebu (zamjenica Tihana Grgić, AF) i Korina Žagar, PMF (zamjenica Lana Šteko, RGNF).