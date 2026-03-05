Među najboljima fizičarima svijeta, ali bez novca za put: Zagrebački studenti trebaju vašu pomoć

Studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu plasirali su se direktno u polufinale prestižnog natjecanja iz fizike. Sada trebaju pomoć.

Plasirali su se na svjetski turnir fizičara, a sad trebaju našu podršku. Tim studenata s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu prošle se godine prvi put plasirao u polufinale International Physicists’ Tournament (IPT), jednog od najprestižnijih studentskih natjecanja iz fizike. Takvim su plasmanom ove godine izborili direktan upad na završnicu koja se održava u svibnju u Oklahomi (SAD).

Šah, pub kviz, predavanje iz fizike...

Kako bi osigurali financijska sredstva za odlazak na natjecanje, mladi 14. ožujka 2026. organiziraju dobrotvorni Chess Open, i to u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER). Ako ne preferirate šah, zasigurno ćete pronaći nešto drugo za sebe. Osim glavnog turnira, tu je neformalni Chess960 turnir, pub kviz općeg znanja i popularno predavanje iz fizike.

- Nisi šahist? Nema veze. Dobrotvorni Chess Open okuplja i početnike i veterane. Dakle, dobrodošao ili dobrodošla si ako znaš kako se kreće konj. Ako igraš turnire, još bolje. Možeš doći igrati, navijati, družiti se ili samo podržati ekipu. Ako si srednjoškolac ili student, tvoj dolazak je već podrška. Pokazuješ da ti je stalo do znanja, znanosti i zajednice mladih koji se trude napraviti nešto više. A ako ne možeš doći, možeš ih podržati donacijom putem informacija s web stranice. Svaka, pa i najmanja uplata, znači korak bliže odlasku na turnir, ističu iz organizacije.

Donirate koliko želite, dolaskom ili online

Iza događaja stoje studentska udruga Fiking, klub mladih Macaklin i šahovska sekcija FER-a, i to s jednim jasnim ciljem: pomoći studentima da odu na IPT gdje će predstavljati Hrvatsku pred timovima iz cijelog svijeta. Sav prikupljeni iznos od donacija ide za pokrivanje troškova odlaska na turnir, ali i za daljnji razvoj studentskih šahovskih aktivnosti - od budućih turnira u Macaklinu do rada FER-ove šahovske sekcije. Sudjelovanje na svim aktivnostima je besplatno, a svatko može donirati koliko želi. Drugim riječima, možeš doći igrati, družiti se i pritom napraviti nešto dobro.

- IPT nije klasično natjecanje s formulama na papiru. Timovi mjesecima rješavaju otvorene probleme iz fizike - stvarne, kompleksne izazove bez jednog točnog rješenja. Na turniru potom brane svoja rješenja, raspravljaju s drugim timovima i odgovaraju na pitanja stručnog žirija. To je kombinacija znanja, istraživanja, prezentacijskih vještina i timskog rada i ogromno iskustvo za mlade znanstvenike, kažu iz organizacije.

Dodaju da često slušamo kako 'mladi odlaze' i kako u Hrvatskoj nema prilika. Ovo je primjer suprotnog - mladi koji ostaju, rade i međusobno si pomažu.

- Podržati ih znači podržati ideju da znanje vrijedi i da zajednica može pogurati pojedince dalje nego što bi sami mogli. Zato 14. ožujka dođi na FER -odigraj partiju, riješi kviz, upoznaj ekipu i budi dio ove lijepe priče, zaključuju iz organizacije.

Više o samom događaju i kako se prijaviti možeš pronaći ovdje.