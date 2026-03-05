Agronomski fakultet kroz projekt PANDA 9 učenicima približio svijet kukaca i znanstvenog istraživanja

U sklopu projekta PANDA 9 – projektna nastava za darovitu djecu, koji provodi udruga Bioteka, učenici od 2. do 6. razreda i ove su godine sudjelovali u interaktivnim STEM radionicama na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu.

Tijekom radionica učenici su imali priliku upoznati morfološke karakteristike kukaca te kroz igru prepoznavanja naučiti kako odrediti kojem redu pojedini kukac pripada. Takav pristup potaknuo je njihovu znanstvenu radoznalost i istraživački duh. U opuštenoj atmosferi knjižnice Zavoda za poljoprivrednu zoologiju učenici su također saznali zašto su entomološke zbirke važne za znanost, a okušali su se i u prepariranju kukaca, upoznajući pritom neke od metoda koje koriste znanstvenici u istraživanju njihove raznolikosti.

Radionice su vodile izv. prof. dr. sc. Maja Čačija, dr. sc. Helena Virić Gašparić i Sandra Skendžić, mag. ing. agr., dok su u njihovoj provedbi sudjelovale i studentice članice Entomološke grupe – Emanuela Vozdecki, Helena Tutić, Nikolina Kostanjski, Marta Sinković, Melani Škrlin i Valentina Vedriš. One su učenicima približile svijet kukaca i pokazale kako znanstvenici proučavaju njihovu raznolikost.

Projekt se provodi već niz godina, a svaka nova generacija učenika donosi dodatnu dozu znatiželje i istraživačkog entuzijazma, čime se nastavlja poticati razvoj STEM kompetencija kod djece od najranije dobi.