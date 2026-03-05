Sveučilište studentima dozvolilo korištenje ChatGPT-a: 'Nastavnik ima pravo zatražiti...'

Utjecaj AI-ja na obrazovanje prepoznali su i na Sveučilištu u Zadru pa su tako donijeli odluku o politici korištenja AI-ja u ovoj ustanovi.

Sveučilište u Zadru donijelo je odluku o politici korištenja umjetne inteligencije. U dokumentu su se dotaknuli korištenja AI-ja u više područja - nastavi, izradi studentskih radova, znanstveno-istraživačkom radu, administrativnim poslovima.

Za što je korištenje AI-ja zabranjeno, a za što dozvoljeno?

Studenti akademske radove nerijetko pišu uz pomoć umjetne inteligencije, a onda, kao što smo već pisali, ponovno koriste AI kako bi 'humanizirali' tekst. Sa Sveučilišta u Zadru naglašavaju da studenti snose punu odgovornost za sadržaj, kvalitetu i vjerodostojnost svojih radova, neovisno o korištenju alata umjetne inteligencije. Uporaba AI-ja, dodaju, ne oslobađa studente odgovornosti za vlastiti rad.

Studentima su dozvolili korištenje AI-ja u nekim situacijama. Na primjer, u svrhu jezične i stilske obrade teksta, pomoći u razradi ideja i strukture rada, pomoći u pretraživanju izvora te tehničke podrške pri izradi rada, u skladu s uputama nastavnika.

U dokumentu se jasno navodi i da su studenti dužni biti transparentni te, nakon konzultacija s mentorom, navesti korištenje alata AI-ja u svojim radovima kada je njihov doprinos sadržaju značajan. Navod treba sadržavati naziv alata i opis načina korištenja.

Izdvojili su i zabranjene prakse pa je tako strogo zabranjeno predavanje sadržaja generiranog s pomoću AI-ja kao isključivo vlastitog rada bez navođenja. Nadalje, zabranjeno je korištenje AI-ja suprotno uputama nastavnika, prikrivanje ili manipuliranje izvorima uz pomoć AI-ja te plagiranje, parafraziranje ili preoblikovanje sadržaja s pomoću AI-ja bez pravilnog navođenja izvora.

Što ako nastavnik posumnja u transparentnost studenta?

Izdvojimo još da sa Sveučilišta ističu da nastavnik ili odgovorna osoba u slučaju sumnje na neprimjereno korištenje AI-ja ima pravo od studenta zatražiti dodatna pojašnjenja o načinu izrade rada ili sadržaja. Student je dužan surađivati u postupku provjere. Postupci provjere trebaju se provoditi na način koji osigurava poštivanje dostojanstva, privatnosti i prava svih uključenih osoba, u skladu s važećim internim aktima i propisanim postupcima Sveučilišta.

- Alati UI mogu značajno unaprijediti ove procese kada se koriste kao potpora razmišljanju, istraživanju i učenju. Međutim, njihova neprimjerena uporaba, osobito kada zamjenjuju ključne kognitivne aktivnosti umjesto da ih podržavaju, može narušiti obrazovnu i društvenu svrhu visokog obrazovanja te kompromitirati razvoj znanja, kompetencija i akademske odgovornosti, poručili su sa Sveučilišta.

Svoje 'Smjernice za korištenje umjetne inteligencije u nastavi i studentskim radovima' ima i varaždinski Fakultet organizacije i informatike (FOI) pri Sveučilištu u Zagrebu, koji posljednjih mjeseci provodi niz konkretnih iskoraka u tom području.

Smjernice uvode jasan model razina korištenja umjetne inteligencije te definiraju uvjete i ograničenja primjene AI alata u nastavi, pisanim provjerama znanja te završnim i diplomskim radovima. Dokument također donosi konkretne primjere dopuštene primjene umjetne inteligencije u različitim vrstama zadataka i kolegija.

Poseban naglasak stavljen je na transparentnost korištenja AI alata. Studenti su obvezni jasno navesti korištene alate, opisati način njihove primjene u metodologiji rada te ih pravilno referencirati u literaturi i dijelovima rada u kojima su korišteni.

I FOI stvara odgovorni model korištenja AI-ja

Razvijaju i tehnološka rješenja. Razvoj vlastitih AI rješenja za nastavu, uvođenje inteligentnih digitalnih sustava za upravljanje informacijama te donošenje jasnih smjernica za odgovorno korištenje umjetne inteligencije u nastavi i studentskim radovima dio su šire strategije kojom FOI sustavno integrira nove tehnologije u akademsko okruženje.

- Cilj ovih inicijativa nije samo primjena novih alata, već stvaranje održivog i odgovornog modela korištenja umjetne inteligencije koji istovremeno podupire kvalitetu nastave, akademski integritet i učinkovitost institucije, ističe dekanica Marina Klačmer Čalopa.

Jedan od takvih projekata je razvoj AIVA-e (AI Virtual Advisor), prvog AI savjetnika s pedagoški utemeljenim funkcionalnostima namijenjenog korištenju u sustavu Moodle. Rješenje je razvijeno u suradnji istraživačko-razvojnog tima Laboratorija za napredne tehnologije u obrazovanju FOI-ja i austrijske tvrtke GTN Solutions.

AIVA studentima pruža brzu, personaliziranu i pouzdanu podršku u velikim kolegijima, dok nastavnicima pomaže smanjiti administrativno opterećenje i broj repetitivnih upita. Sustav je osmišljen kao savjetodavni sloj koji nadopunjuje rad nastavnika, a ne kao njegova zamjena.

Za razliku od generičkih chatbotova, AIVA se temelji na teoriji samoreguliranog učenja (Self-Regulated Learning - SRL). Studentima pomaže u planiranju obveza, praćenju napretka i razumijevanju kriterija kolegija, uključujući rokove, pragove prolaska i način ocjenjivanja.

Sustav je trenutačno implementiran na više od 20 kolegija na FOI-ju te ga koristi oko 1.000 studenata različitih studijskih programa. Posebna pažnja posvećena je transparentnosti i zaštiti podataka - AIVA koristi isključivo informacije iz kolegija i pravila definirana od strane nastavnika te je u potpunosti usklađena s GDPR-om.

