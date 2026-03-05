U menzi organiziraju posebnu večeru za studentice: Luksuzna jela već od 10 eura

Studentice Sveučilišta u Splitu i ovaj Dan žena mogu provesti na gala večeri na Kampusu. Čeka ih bogata ponuda jela te glazba uživo za svega 10 eura.

Studentski centar Split (SCST) za svoje studentice već tradicionalno organizira gala večeru povodom Dana žena. Uz glazbu uživo i svečano uređenje prostora, na Kampusu se 8. ožujka nudi poseban prigodni jelovnik koji će studenticama biti dostupan po cijeni od 10 eura, uz predočenje studentske iskaznice.

Skradinski i crni rižot, fuži s tartufima...

Podrška je to, kažu iz SCST-a, mladim ženama u akademskoj zajednici kojima se želi omogućiti večer dostojna posebne prigode, pod uvjetima prilagođenima studentskom budžetu.

- Restoran Kampus tom će prigodom zasjati u svečanom ruhu, uz crveni tepih, posebno uređenje i prigodne kutke za fotografiranje, stvarajući ambijent u kojem će se studentice osjećati viđene, uvažene i slavljene. Pripremljen je poseban jelovnik koji nadilazi uobičajenu studentsku ponudu, pa će se na stolovima naći razna predjela i jela poput pršuta, sira, soparnika, raznih salata, skradinskog i crnog rižota, fuža s tartufima, njoka s kozicama, punjenog otkoštenog batka i karabatka te bogate selekcije torti i kolača. Iako je večer prvenstveno posvećena studenticama, dobrodošli su i ostali gosti koji žele sudjelovati u obilježavanju Dana žena, uz cijenu menija od 50 eura, a za glazbeni ugođaj bit će zadužen Mate Milićević, poručili su iz SCST-a.

Gotovo 70 posto zaposlenika SCST-a čine žene

Dodaju da sve veći udio studentica na hrvatskim sveučilištima, njihovi akademski uspjesi i aktivna uloga u društvenom životu potvrđuju koliko su mlade žene danas važan dio akademske zajednice, zbog čega obilježavanje Dana žena na Kampusu dobiva dodatno značenje. Dodatnu simboliku ima i činjenica kako gotovo 70 posto zaposlenika SCST-a čine žene, koje svojim radom svakodnevno doprinose funkcioniranju sustava studentskog standarda.

- Želimo da se naše studentice na ovaj dan osjećaju posebno jer one to zaslužuju. Kampus je mjesto zajedništva, podrške i prilika, prostor u kojem se gradi nova generacija mladih ljudi. Studentski standard puno je više od prehrane i smještaja, to su doživljaji i uspomene koje će ovi mladi ljudi nositi sa sobom cijeli život. Cilj nam je omogućiti svojim studentima sadržaje koji nadilaze svakodnevne akademske obaveze i stvaraju osjećaj pripadnosti, napominju iz Uprave Studentskog centra Split.

Iz SCST-a poručuju i da je obilježavanje Dana žena dio šireg programa događanja ovog Centra, koji tijekom godine uključuje tematske večeri, kvizove i glazbene programe.

- Već večeras studente očekuje kviz općeg znanja u Tinelu, dok je u petak, 6. ožujka, na rasporedu After Exam Kampus Party kojim se simbolično zatvara ispitno razdoblje uz glazbu uživo. Studentski centar Split tako sve jasnije pokazuje kako studentski život u Splitu može biti i sadržajan i dostupan, uz prilike koje mladima ostaju u sjećanju i izvan fakultetskih klupa, zaključuju iz SCST-a.