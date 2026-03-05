U menzi organiziraju posebnu večeru za studentice: Luksuzna jela već od 10 eura

Studentski centar Split (SCST) za svoje studentice već tradicionalno organizira gala večeru povodom Dana žena. Uz glazbu uživo i svečano uređenje prostora, na Kampusu se 8. ožujka nudi poseban prigodni jelovnik koji će studenticama biti dostupan po cijeni od 10 eura, uz predočenje studentske iskaznice.
Skradinski i crni rižot, fuži s tartufima...
Podrška je to, kažu iz SCST-a, mladim ženama u akademskoj zajednici kojima se želi omogućiti večer dostojna posebne prigode, pod uvjetima prilagođenima studentskom budžetu.
- Restoran Kampus tom će prigodom zasjati u svečanom ruhu, uz crveni tepih, posebno uređenje i prigodne kutke za fotografiranje, stvarajući ambijent u kojem će se studentice osjećati viđene, uvažene i slavljene. Pripremljen je poseban jelovnik koji nadilazi uobičajenu studentsku ponudu, pa će se na stolovima naći razna predjela i jela poput pršuta, sira, soparnika, raznih salata, skradinskog i crnog rižota, fuža s tartufima, njoka s kozicama, punjenog otkoštenog batka i karabatka te bogate selekcije torti i kolača. Iako je večer prvenstveno posvećena studenticama, dobrodošli su i ostali gosti koji žele sudjelovati u obilježavanju Dana žena, uz cijenu menija od 50 eura, a za glazbeni ugođaj bit će zadužen Mate Milićević, poručili su iz SCST-a.
Gotovo 70 posto zaposlenika SCST-a čine žene
Dodaju da sve veći udio studentica na hrvatskim sveučilištima, njihovi akademski uspjesi i aktivna uloga u društvenom životu potvrđuju koliko su mlade žene danas važan dio akademske zajednice, zbog čega obilježavanje Dana žena na Kampusu dobiva dodatno značenje. Dodatnu simboliku ima i činjenica kako gotovo 70 posto zaposlenika SCST-a čine žene, koje svojim radom svakodnevno doprinose funkcioniranju sustava studentskog standarda.
- Želimo da se naše studentice na ovaj dan osjećaju posebno jer one to zaslužuju. Kampus je mjesto zajedništva, podrške i prilika, prostor u kojem se gradi nova generacija mladih ljudi. Studentski standard puno je više od prehrane i smještaja, to su doživljaji i uspomene koje će ovi mladi ljudi nositi sa sobom cijeli život. Cilj nam je omogućiti svojim studentima sadržaje koji nadilaze svakodnevne akademske obaveze i stvaraju osjećaj pripadnosti, napominju iz Uprave Studentskog centra Split.
Iz SCST-a poručuju i da je obilježavanje Dana žena dio šireg programa događanja ovog Centra, koji tijekom godine uključuje tematske večeri, kvizove i glazbene programe.
- Već večeras studente očekuje kviz općeg znanja u Tinelu, dok je u petak, 6. ožujka, na rasporedu After Exam Kampus Party kojim se simbolično zatvara ispitno razdoblje uz glazbu uživo. Studentski centar Split tako sve jasnije pokazuje kako studentski život u Splitu može biti i sadržajan i dostupan, uz prilike koje mladima ostaju u sjećanju i izvan fakultetskih klupa, zaključuju iz SCST-a.