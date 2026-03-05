Nova drama oko rektorskih izbora: Glavni predstavnik studenata pod žestokim kritikama

Kandidati za rektora Sveučilišta u Zagrebu, aktualni rektor Stjepan Lakušić i dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić prije dva tjedna predstavili su svoje programe članovima Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (SZZG). Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić tad nam je rekao da su studenti bili zadovoljni predstavljanjem obojice kandidata i da su postavljali puno pitanja.

Na to je sad reagirao Studentski zbor Fakulteta političkih znanosti (SZFPZG) prozivajući Kragića za, kako su u priopćenju napisali, tendenciozne i problematične izjave. Uz to izrazili su negodovanje jer Zbor nije pokazao proaktivnost u poticanju da se izbori za rektore otvore javnosti.

'Kod dijela prisutnih studenata pojavilo se vidno nezadovoljstvo kandidatima'

SZFPZG tvrdi da je Kragić u izjavi za naš portal, kad je govorio o predstavljanju kandidata za rektore, previše naglasio pozitivne dojmove, a izostavio negativne aspekte. U našem članku objavljenom 20. veljače Kragić je dao kratku izjavu, a ostatak je priopćenje koje smo dobili od Studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu.

- Naime, kod barem dijela prisutnih studenata pojavilo se vidno nezadovoljstvo kandidatima. Pokazalo se jasno neznanje o radu sastavnica Sveučilišta kod kandidata prof. dr. sc. Koprića te nespremnost na širi dijalog uz apsolutno negiranje vlastitih neuspjeha tijekom prvog mandata kod kandidata prof. dr. sc. Lakušića. Izjava izostavlja i činjenicu da pitanja nije nedostajalo, već su se ograničavala na jedno pitanje po osobi, napisao je u priopćenju SZFPZG-a.

'Ovom je izjavom predsjednik SZZG afirmirao zatvorenost izbora'

Zatim su se osvrnuli na Kragićevu izjavu u prilogu za N1 televiziju emitiranu 26. veljače. Navode da je Kragić tad izjavio da je sjednica Senata o programima kandidata za rektora bila namijenjena tek biračkom tijelu u Senatu zbog čega nije trebala biti javna. Spomenuo je i važnost diskrecije i privatnosti glasanja na javnoj instituciji s više od 350 godina djelovanja.

- Ovom je izjavom predsjednik SZZG afirmirao zatvorenost izbora rektora koji obnaša dužnost na javnom sveučilištu. Javno sveučilište ne bi trebalo funkcionirati iza zatvorenih vrata prilikom izbora rektora, poglavito jer djelovanje rektora ne utječe samo na članove Senata već i na desetke tisuća studenata i zaposlenika Sveučilišta, smatra SZFPZG.

'Do sada iz SZZG nije potekla niti jedna konkretna inicijativa da se proces otvori javnosti'

U priopćenju zatim navode primjere europskih sveučilišta na kojima u izborima za rektora otvoreniji, kao što su Sveučilište u Barceloni na kojem pravo glasa imaju i studenti ili Karlovo sveučilište u Pragu na kojem se održavaju javna sučeljavanja kandidata.

- Do sada iz SZZG nije potekla niti jedna konkretna inicijativa ili prijedlog da se ovaj proces otvori prema široj studentskoj populaciji, a prijedlozi nekolicine da se to učini ignorirani su. SZZG i predstavnici u Senatu svojom neaktivnošću, a predsjednik vlastitim izjavama, pokazuju da oni ove izbore gledaju kao osoban izbor uz manjak bilo kakvog kritičkog osvrtanja na procese i programe kandidata, poručuje SZFPZG u priopćenju.

'Trebaju se prestati ponašati kao elitističko tijelo'

SZZG ranije je prozvao Hrvatski studentski zbor zbog netransparentnosti i neučinkovitosti i napustili su to tijelo, a SZFPZG im je sada doslovno napisao - da prvo pometu u svom dvorištu.

- SZZG se treba prestati ponašati kao elitističko tijelo nekolicine studenata i treba početi zapravo raditi na studentskom standardu, što je i sama svrha postojanja SZZG. Stoga pozivamo SZZG da prekine šutnju i javno objavi kritičku evaluaciju programa kandidata za rektore do samih izbora i u istom dokumentu ponudi konkretne prijedloge za poboljšanje studentskog standarda na Sveučilištu u Zagrebu. Neka SZZG pokaže hrabrost te medijskim priopćenjem i mailom pozove kandidate za rektora da svoje programe predstave pred studentskom javnosti prije izbora. Pozivamo ih i da javno objave (ne)odgovore kandidata, pozvali su iz SZFPZG-a.

Kragić se javio u komentarima

Dodaju da će tako možda ispraviti sliku koju po njihovom sudu pokazuju prema van, a to je da su 'samo podaničko tijelo instancama u poziciji moći na Sveučilištu'.

- SZFPZG u takvom procesu nema namjere sudjelovati. Naš je stav jasan: jedini put za napredak mora uključivati otvorenost i involviranje javnosti u proces odlučivanja za ovakva važna pitanja na našem Sveučilištu. Stoga se nadamo da će iz ove situacije SZZG ponešto naučiti i zapravo se početi boriti za poboljšanje studentskog standarda ili neka u suprotnom nastave srljati u prazno bez našeg sudjelovanja, zaključuju svoje priopćenje.

Priopćenje su objavili i na društvenim mrežama SZFPZG, na što je reagirao predsjednik SZZG Gordan Kragić, odgovarajući na prozivku u komentaru. Međutim Kragić se za sad osvrnuo samo na izjave na N1 televiziji, tvrdeći da su novinari izrezali njegove izjave.

'Moja izjava razlikuje se od objavljene'

Kragić je u komentaru napisao da se javio N1 televiziji, zatraživši ih da isprave objavljenu informaciju i daju ispravan kontekst i slijed njegovih izjava.

- Moja dana izjava se razlikuje od verzije koja je jučer objavljena, budući da moj stav nije u potpunosti prenesen. Dio izjave je izostavljen, osobito naglasak na tome da svakako podržavam organizaciju javnog predstavljanja, samo ne u sklopu izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu. Smatram da je važno da se javnosti prenese cjelovita poruka jer u objavljenom obliku je već prouzrokovala štetu mom ugledu i klevetu usmjerenu Studentskom zboru da je tijelo stranačke mladeži koje ne predstavlja 70.000 studenata. Izostavljanje ključnog dijela stvara potpuno oprečnu izjavu od dane, što se dodatno zaključuje izjavom Vaše sugovornice, prenio je Kragić u komentaru zahtjev za demantij koji je, kako tvrdi, u petak poslao N1 televiziji.

- Televizija do danas to ignorira jer je očito lakše napravit spin preko mlade osobe, a ne nekog dekana. Uglavnom, vjerujem da vi kao i svi ostali čitatelji to niste mogli znati, ali evo pliz ne nasjedajte na ovo predizborno ludilo, napisao je Kragić.

Nakon ovog komentara SZFPZG napisao je da u potpunosti vjeruju i poštuju rad renomiranih medijskih kuća kao što je N1, no da ako se Kragićeve tvrdnje pokažu točnima su spremni promijeniti dio priopćenja. Kragić je pak napisao da je, i ako televizija to ikad ispravi, počinjena šteta te da je i SZFPZG sudjelovao u izradi spina oko rektorskih izbora.