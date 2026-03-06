Studentima dijele po 1.440 eura: Prijave ne traju dugo, ovo su ključni uvjeti

Otvoren je natječaj za sveučilišne stipendije u Osijeku. Tri su kategorije, godišnji iznos u svakoj je 1.440 eura po studentu.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku otvorilo je natječaj za studentske stipendije u akademskoj godini 2025./2026. Dodjeljuju se u tri kategorije - 35 stipendija u kategoriji za izvrsnost, 30 stipendija studentima u stanju socijalne potrebe i još tri stipendije studentima aktivnim sportašima. U svakoj od kategorija stipendija iznosi 1.440 eura za akademsku godinu, odnosno 120 eura mjesečno, isto kao i protekle godine. Opći uvjet koji studenti moraju zadovoljiti je da su hrvatski državljani i da studiraju u redovitom statusu.

Morate biti u 10 posto najboljih

Kada je riječ o kategoriji izvrsnosti, studenti moraju zadovoljiti uvjet da su stekli 60 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i ostvarili težinski prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija prema kojem ulaze u 10 posto najuspješnijih studenata na studiju. Za brucoše važi pravilo da su bili u 10 posto najboljih na upisnoj rang-listi, a za studente 1. godine diplomskog studija isto da su u 10 posto najuspješnijih prema kriteriju sastavnice na kojoj studiraju.

Studenti sportaši mogu se natjecati ako zadovolje uvjet prosjeka ocjena od minimalno 3,5 i ako su aktivni član sportske udruge/kluba, aktivni član sveučilišne sportske ekipe ili aktivni član nacionalne sveučilišne sportske ekipe.

Studentima u stanju socijalne potrebe stipendija se dodjeljuje u tri potkategorije - ako su studenti slabijeg socijalno-ekonomskog stanja, studenti s invaliditetom ili studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama. Detalje o tome kako se boduje svaka kategorija možete pronaći u natječaju pri dnu članka.

Prijave do 20. ožujka 2026.

Ovisno o kategoriji u kojoj se prijavljuju studenti prilažu sljedeću dokumentaciju: stipendija za izvrsnost - obrazac A; stipendija za sportaše - obrazac B, stipendija za studente u stanju socijalne potrebe - obrazac C.

Uz obrasce je nužno priložiti i druge dokumente odnosno potvrde kojima studenti dokazuju da ispunjavaju tražene uvjete, a šalje se još i obrazac privole. Obrasci za prijavu mogu se pronaći na ovoj poveznici.

Popunjene obrasce s priloženim ispravama i dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavljaju se isključivo poštom s naznakom kategorije na sljedeću adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, 31000, Osijek. Rok za prijavu je 20. ožujka. Sa Sveučilište su naveli da se nepotpuno i neuredno popunjeni prijavni obrasci te neovjereni prijavni obrasci kao i nepotpuna dokumentacija te prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenog roka za podnošenje prijave neće se razmatrati. U dokumentu u nastavku možete proučiti čitav natječaj i vidjeti što je sve nužno kao dokaz u svakoj od prijava.