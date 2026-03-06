Izlet na buduće radno mjesto: Studenti mogu posjetiti jednu od vodećih biofarmaceutskih tvrtki

U sklopu projekta Izlet na buduće radno mjesto, eSTUDENT vam donosi novi zanimljivi izlet, ovaj put u Plivu, vodeću biofarmaceutsku kompaniju u Hrvatskoj. Izlet se održava 11. ožujka na Savskoj cesti 32 od 9:30 do 12 sati.

Izlet na buduće radno mjesto je projekt koji studentima daje mogućnost kroz nekoliko sati upoznati se s ambijentom, zahtjevima i načinom rada određenog poduzeća. Kroz zanimljive prezentacije i radionice, studenti će imati priliku steći uvid u poslovanje i svakodnevne izazove s kojima se susreće ova organizacija te također saznati mogućnosti koje nude studentima za razvoj karijere.

Susret će započeti uvodnim prezentacijama Plive, specifično Financija i Nabave. Zatim će riječ imati njihovi zaposlenici koji su kod njih započeli svoju karijeru kao studenti. Zatim slijedi kratki obilazak timova GBS Financije i Nabava, a na kraju ćete se moći okušati s pravim problemima preko case studyja koji su pripremili.

Izlet je namijenjen studentima ekonomskog usmjerenja, kao i studentima jezičnih usmjerenja, a dobrodošli su i ostali zainteresirani studenti. Prijaviti se možete putem forme do 9. ožujka.

Saznaj više!

Ako želite saznati više o ovome i ostalim projektima udruge eSTUDENT, posjetite web stranicu. Kako ne biste propustili najnovije informacije o radu Udruge, zaprati društvene mreže – Facebook, Instagram, Linkedln, TikTok i YouTube. Pretplatite se i na dvotjedni newsletter kako bi vas mogli obavijestiti o aktualnim projektima na mail.