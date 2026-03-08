VIDEO Pitali smo studentice osjećaju li se sigurno u Zagrebu: 'Uvijek nosim suzavac'

Povodom Dana žena pitali smo studentice osjećaju li se sigurno na ulicama glavnog grada. Navele su neke kvartove koje bi radije izbjegle.

Kada bi vas studentica pitala koje dijelove Zagreba bi bilo najbolje izbjegavati, što biste joj odgovorili? Vrlo vjerojatno sva okretišta i kolodvore, posebice navečer, a šetnja parkom u kasne sate ne preporuča se u niti jednom gradu.

Upravo zato smo povodom Dana žena razgovarali sa studenticama o tome osjećaju li se sigurno u Zagrebu - inače jednom od najsigurnijih gradova u Europi.

- Pa osjećam.Kad razmišljam u usporedbi s drugim nekakvim europskim gradovima, pogotovo glavnim, smatram da je Zagreb siguran grad. Ja se osobno osjećam sigurno, ono, hodajući navečer i sve. Razlog zašto se osjećam sigurno? To što uvijek nosim suzavac sa sobom. Ali, većinom su svi ljudi normalni, rekla nam je studentica Lina.

Iako se uglavnom osjećaju sigurno u Zagrebu, djevojke su istaknule kvartove koje ipak smatraju manje sigurnima - Dubrava i Novi Zagreb. Mnoge su doživjele neugodna iskustva u tramvajima, čak više nego na ulici.

- Imala sam par čudnih iskustava u Dubravi prema Maksimiru. Recimo u tramvajima. Neki čudni, ne budem sad rekla muškarci, ali većinom jesu muške osobe, istaknula je studentica Ema.

Cijeli video razgovora sa studenticama o sigurnosti u Zagrebu pogledajte u videu ispod.